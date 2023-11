Iveta Bartošová měla svůj televizní deníček: Pro lásku pálila mosty, vybírala si ale špatné muže

Rok po rozpadu vztahu s Ladislavem Štaidlem se Iveta Bartošová pustila do práce a objevila se na televizních obrazovkách televize Nova, kde představila pořad Deníček Ivety B. Pořad se vysílal v roce 2000. Nevystupovala v něm však sama. Na pomoc si přizvala známé osobnosti, se kterými vytvořili zábavnou hudební show. Tu Bartošová uměla udělat vždy – ne náhodou patřila mezi nejoblíbenější osobnosti naší doby. Její život však skrýval mnoho tajemství, která nebyla v temnotě vidět.

Láska jako z románu

S Ladislavem Štaidlem začala žít Bartošová ještě v době, kdy byl ženatý s Aňou Štaidlovou. Rozvedl se až ke konci jejich vztahu, to už ale nemělo pro Bartošovou takřka žádný význam. Je to však jeden z jejích osudových mužů, který ovlivnil zbytek jejího života. Snad, že ji měl vždy rád a snažil se jí pomoci. Ne vždy ale zpěvačka o takovou pomoc stála.

Jejich problémem ve vztahu byly hlavně děti. Dalšího potomka Štaidl prý od začátku nechtěl, a tak když poprvé otěhotněla, musela na potrat. Plavovlasá zpěvačka ale po dítěti toužila z celého srdce. A ačkoliv Štaidl dělal snad vše pro to, aby nepočala, narodil se v roce 1996 syn Artur. Téhož roku se partneři přestěhovali do vily v Jevanech, kde žili další tři roky. Šťastně i nešťastně, v hlavě Ivety se však dělo něco, čeho si možná tehdy ani nikdo nevšiml.

Jednou se milovali, podruhé nenáviděli. Když byly Arturovi tři roky, rozhodla se Bartošová, že Štaidla opustí. V roce 1999 začal soud. Štaidl chtěl syna do výlučné péče, s tím ale neuspěl. Jenže Bartošová v té době začala propadat alkoholu, až byla hospitalizovaná na psychiatrii. Několikrát se pokusila o sebevraždu, a když už to bylo počtvrté, požádal Artur v roce 2011 na sociálce, aby ho dali k otci.

Konec, který sledovala celá Česká republika

Ačkoliv byla Iveta Bartošová doslova fenoménem, slávu, pro kterou tvrdě dřela, nakonec neunesla. Zpěvačka trpící psychickými problémy, alkoholem a závislostí na lécích spáchala sebevraždu pod koly uhříněvského vlaku dne 29. dubna 2014. Devastujícím zraněním na místě podlehla. Nejenže si jako datum vybrala 29., tedy stejný den v měsíci, jako zemřel Petr Sepéši, její první láska. Pro svůj konec zvolila vlak, stejně jako Petr zemřel při železniční autonehodě. A navíc to bylo 29 let od jeho smrti. I proto se spekulovalo, že celý život trpěla nenaplněnou láskou. K tomu jsou však jiní skeptičtí a často poukazují na to, že jejich vztah byl spíše sourozenecký. Myslí si to například i Sepéšiho syn, kterého Sepéši počal v době, kdy měl být ve vztahu s Ivetou.

V den Ivetiny sebevraždy měl narozeniny také její tehdejší manžel Josef Rychtář, kterému nechala dopis na rozloučenou. Tento den je pro něj už navždy pohlcen hořkou pachutí. Otázkou je, zda si ho pro svůj konec vybrala zpěvačka náhodou, nebo šlo o záměr. Nad jejich vztahem vždy viselo mnoho otazníků, někteří měli Rychtáře dokonce za manipulátora.

Její smrt Česko tehdy zasáhla natolik, že se Bartošová umístila v první pětici nejvýraznějších osobností roku 2014. Přesto zůstává tolik otázek nezodpovězených, že se někteří lidé stále k životu Ivety vracejí a pátrají po všech možných souvislostech. Najdou však někdy vůbec odpovědi týkající se života ženy, která zazářila na televizních obrazovkách, jejíž hvězda však v soukromí postupně pohasínala?

