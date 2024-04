Dvojí život nevyléčitelně nemocného Pavla Kříže: V Kanadě bychom ho ani nepoznali

Tvář Pavla Kříže vždy vyvolává vzpomínky na sérii filmů o básnících, v níž exceloval. On sám se otázkám na tuhle část svého hereckého života nijak nebrání, naopak se k natáčení úspěšných filmů vždy rád vrátí, i když odpovídá na podobné otázky již doslova desítky let. „Princip hereckého povolání je v tom, že děláte něco, co mají lidi rádi. A když uděláte něco, co má ráda i další generace, tak je to malý zázrak,“ vysvětlil svůj pohled na zájem o Básníky v rozhlasovém pořadu.

Pět let za emigraci

Ačkoliv měl v tehdejším Československu od prvního dílu Básníků obrovský úspěch a jeho jméno skloňovali diváci nejen filmoví, ale i televizní, rozhodl se dva roky před listopadovou revolucí, kterou tehdy většina národa nemohla tušit, emigrovat do Kanady, kde se mu také podařilo získat občanství, jak uvádí i web kultura.cz.

Stálo to za to, i když jej naše zákony považovaly za zločince a soud mu v nepřítomnosti vyměřil pět let za mřížemi. Naštěstí se za další dva roky všechno změnilo, a tak se herec mohl bez obav začít vracet do Evropy.

Konečně ve zdravotnictví

Představa, že za oceán odletěl dobývat filmový a divadelní svět, je ale mylná. V jeho nové zemi se z něj stal studovaný psychoterapeut. Lékařské prostředí jej totiž lákalo ještě dříve, než začal jako Štěpán Šafránek „studovat medicínu“ před televizní kamerou. Studovat v angličtině a navíc obor týkající se tak citlivého tématu, jako je lidská duše, nemohlo být jednoduché. Zvládl to a mohl se pustit do práce, která jej naplňuje podobně jako jeho filmové role.

Role si ho našly samy

I když se velmi dobře uplatnil ve svém novém oboru a praxi, herec v něm přece jen zůstával. Nejenže se po revoluci vracel do své domoviny natáčet další pokračování skvělé básnické hexalogie, ale zahrál si také v Americe. Role ale sám aktivně nevyhledával, podle jeho vlastních slov vlastně kupodivu přišly samy. A ne ledajaké. Zahrát si v původní angličtině v Shakespearově hře, to musí být pro herce na jednu stranu velký zážitek, ale na tu druhou nepředstavitelná škola, zvlášť pro člověka, pro něhož není angličtina mateřským jazykem, ačkoliv Pavel Kříž, jak potvrdil v programu Apetýt Českého rozhlasu, nemá po tolika letech v Kanadě se druhým jazykem žádné problémy. Historický jazyk jednoho z nejslavnějších autorů divadelních her všech dob je ale přece jen něco jiného…

Nic nevzdávat!

„Ano, hrál jsem Shakespeara v originále v texaském Houstonu,“ vyprávěl ve zmiňovaném pořadu. Jak uspěl? Na výbornou. „V Texasu napsali, že jsem český Tom Hanks. Je to nesmysl, nikdy bych se s ním nesrovnával, ale o to cennější to pro mě bylo, že to napsal americký kritik. Vyrazilo mi to dech, protože jsem se v tom představení trápil, myslel jsem si, že to nedokážu. Dokonce jsem si myslel, že to vzdám, ale pak jsem si řekl ne, nevzdáš to, počkáš, až tě vyhodí,“ zhodnotil svůj výkon a přípravu na něj s nadhledem sobě vlastním.

Ten snad částečně vychází i z jeho psychoterapeutické praxe a životního postoje, který mu velí nevzdávat cestu před cílem, ať je jakkoliv křivolaká a cíl sebenejistější. Jednou člověk udělá první krok, tak by neměl ustupovat.

Bojuje s nevyléčitelnou chorobou

Pavel Kříž se kromě psychoterapie a herectví, které si ho, jak již víme, našlo i tisíce kilometrů od rodného Brna, věnuje také spíše mimochodem, ale aktivně osvětě týkající se diabetu. Cukrovkou sám již léta trpí, a tak dobře ví, o čem mluví. Na rozdíl od mnoha ostatních známých osobností nemá problém svěřit se se svými pocity a problémy, které mu takové zdravotní omezení přináší. Diváci jej mohli vídat také v programu České televize Manažerem vlastního zdraví.

Jiné stránky svého osobního života si ale vždy pečlivě chránil. Přesto se ve veřejném prostoru před lety objevila informace o tom, že jeho žena potratila, a později dokonce sama zemřela. I když takovou tragédii člověk z mysli vymazat nemůže, dnes je Pavel Kříž podruhé ženatý a s dvojím občanstvím si může vybírat, kde chce nebo potřebuje trávit svůj čas. A má to jistě svoje výhody…

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Trápení Lucie Borhyové. Se svatbou to vypadá bledě, za další problémy asi může její partner.