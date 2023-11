Diváci seriálu Oktopus se bouří: Na tohle už se dívat nebudeme, Krobot to přehnal

V úvodu pondělního dílu totiž kapitán Dítě pohřbil svého psího parťáka Krvesaje. A to diváky naprosto pobouřilo! „Napřed jsem přišel o tebe, o psa a teď i o ateliér,“ říká své ženě, kterou hraje Zuzana Stivínová, známá například ze seriálu Šéfka.

Smrt psa je zrada, píšou diváci

Jenže úmrtí čtyřnohých miláčků diváky mnohdy zasáhne mnohem intenzivněji, než kdyby umřel hlavní hrdina. Je spousta těch, kteří pláčou u Beethovena a nikdy si nepustí film Marley a já. Někteří se dokonce na sociálních sítích České televize rozčilovali, že je to dočista zrada. A další dodali, že od této chvíle už seriál nezapnou.

Je však možné, že jim to nakonec přeci jen nedá. Do konce této krátké série zbývají dva díly a přestože Marika Šoposká, která hraje Fáberovou, si užila dost kritiky za to, že se ani neusměje, seriál měl překvapivý úspěch. Pomohlo mu, že je pondělním konkurentem Kriminálky Anděl, která ve svém vzkříšení po dlouhých letech trochu pokulhává. Už to zkrátka není ono, ačkoliv se Marek Taclík s Davidem Švehlíkem snaží, co jim síly stačí.

Korupční kauzy zná Viewegh z publicistiky

„Nejsme Případy 1. oddělení, které jsou na realitě postavené, a dokonce je jejich spoluautorem bývalý kriminalista. OKTOPUS je lehce nadsazený – tak jako všechny naše věci. Pokud pracujeme se skutečnými případy, tak se jenom inspirujeme. Vezmeme si základní motiv nebo sloučíme několik kauz dohromady. Saháme také do těch korupčních, které znám ze své práce v publicistice, kde jsem působil v devadesátých letech. Ale že bychom měli k dispozici nějaký konkrétní balík, to ne. Většinou to probíhá tak, že se s Honzou scházíme na venkově, máme chalupy kousek od sebe. Chvíli jsme u něj nebo u mě a celé dny vymýšlíme náměty,“ říká o seriálu kreativní producent České televize Josef Viewegh.

„Překvapilo mě, že jsem se v charakteru kapitána Dítěte cítil dobře už od začátku. Jen jsem si vymyslel strašnou blbost, která nám celé natáčení komplikovala život. Chtěl jsem, aby nosil batoh, pořád. Viděl jsem ho jako takového batůžkáře, tak trochu nezakotveného tuláka. Při natáčení jsme pak museli neustále dávat pozor na to, na jakém rameni batoh zrovna mám,“ vzpomíná na natáčení jedna z hlavních hvězd Miroslav Krobot.

Zdá se, že i tento malý detail přispěl k tomu, že seriál si získal u diváků velký úspěch. V posledních letech se České televizi v takových projektech daří. A možná právě díky lidem, ze kterých sestávají tvůrčí týmy, se stává veřejnoprávní televize zárukou kvality. Zda se to povede udržet i novému řediteli, to se jistě brzy dozvíme. Zatím mohou diváci odpustit samotáři, že jim naservíroval takovou scénu s Krvesajem...

Zdroj: redakce, Facebook, Česká televize

KAM DÁL: Zákulisí Zlaté labutě: Tvůrci možná přestřelili.