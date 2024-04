Premiér Stanislav Gross před smrtí přiznal, kde vzal milion na luxusní byt. Omluvil se, že zklamal

Byla to aféra, jakých bylo do té doby v novodobé české politice velmi málo. Jen si to představte: premiér nedokázal vysvětlit podivnosti kolem milionu korun! Je to úsměvné? Dnes už bohužel ano, v roce 2005 platil milion přece jen o něco víc a také jsme si na leccos stále ještě zvykali. Stanislav Gross na svém nuceném odchodu z politiky ale rozhodně finančně neprodělal.

Není milion jako milion

Nyní se s takovou drobností politici vypořádávají několika větami, stačí si vzpomenout na nedávný problém premiéra Fialy s podobnou částkou.

Faktem je, že dnes by si za milion luxusní bydlení jen těžko pořídil, což by nemělo hrát takovou roli. V roce 2005 se ale rozeběhla kauza, která tehdejšího nejmladšího premiéra všech dob (když se dostal do čela vlády, bylo mu pouhých 34 let, a to už měl tou dobou za sebou bohatou politickou kariéru, včetně čtyř let strávených v křesle ministra vnitra). Největším problémem bylo, jak se k celému problému postavil, a že jej dokonce popíral, případně, jak dokládá text na webu Českého rozhlasu, jej prezentoval jako politicky řízenou akci proti jeho osobě.

Kolotoč polopravd a lží

Už přibližně půl roku po jeho hvězdném nástupu do nejvyšší vládní funkce se ale rozjel kolotoč, který mladý premiér nedokázal zastavit. „Jak vysvětlíte původ milionu korun, který vám pomohl ke koupi luxusního bytu?“ To byla nejčastější otázka, kterou tehdy dostával. Odpovědi nebyly takové, aby novináře i veřejnost uspokojily. „Určitě jsem se dopustil věcí, kterých jsem se dopustit neměl, protože jsem nemluvil úplně otevřeně,“ zhodnotil zpětně pro pořad 168 hodin České televize již expremiér Gross.

Místo jednoho milionu téměř stovka

A tak po dalších třech měsících opustil nejen Strakovku, ale také politiku. To však rozhodně neznamená, že klesl na dno a stal se z něj ztroskotanec. Mladý právník se naopak teprve nyní pustil do velkého podnikání a po pár měsících mohl bez problémů vrátit nejen milion, který se stal kamenem úrazu, ale ještě mu devadesát dalších zbylo. Jak to tak rychle dokázal? Zkrátka dobře věděl, jaké akcie nakoupit a pak zase prodat…

Nemovitosti nejen v republice

Za tyhle rychlé peníze nakoupil tehdy již bývalý premiér další nemovitosti nejen v republice, ale třeba také na Floridě, jak o tom informovala Česká televize, a pustil se do podnikání v oblasti práva. Vzdělání pro takovou kariéru dokončil jako politik, snad dobře tušil, že se mu to bude brzy hodit.

I tady se ale vyskytly problémy, někteří jeho spolužáci si tehdy stěžovali na nepoměr požadavků na studenta-vysokého politika a ostatní, „normální“ budoucí právníky. O tom, jak to bylo doopravdy, zda skutečně student Stanislav Gross těžil ze svého jména, nebo jde o klasické úvahy společnosti, na které jsme v souvislosti s vysoce postavenými lidmi zvyklí, bychom dnes již jen spekulovali. Bohužel – stejně rychle jako politická kariéra Stanislava Grosse skončil také jeho život.

Nevyléčitelná zákeřná nemoc

Byl mladý, úspěšný a bez ohledu na všechny problémy, které se kolem něj nakupily, to byl také táta dvou malých dcer. Pak ale přišla rána, kterou nikdo nečeká, a ani o takovém zlomu nechceme přemýšlet. Šlo o diagnózu známou jako amyotrofická laterální skleróza. Už jen název nezní nijak přívětivě a nemoc sama je ještě horší, navíc nevyléčitelná.

Pacient postupně ztrácí neurony míchy a přestává ovládat svaly. Nakonec zůstává neschopný pohybu, ale jeho mozek pracuje dále až do okamžiku, kdy tělo vzdá svůj marný boj s nemocí, která jej oslabí natolik, že selžou i plíce. To se stalo také v případě Stanislava Grosse, jenž zemřel v pouhých pětačtyřiceti letech.

Rodina na otce nezapomíná

Jak se s odchodem manžela a otce vyrovnala jeho rodina? Podle samotného expremiéra se po jeho odchodu z politiky více uzavřel do vlastního vnímání a prožívání světa, včetně přijetí víry. V podobném duchu odpovídala před časem pro Čtidoma také jeho dnes již dospělá a úspěšná dcera Natálie: „My jsme i věřící. Takže vím, že táta vidí každý můj krok, který dělám.“ O nalezené víře Stanislava Grosse psal také server Christnet. Ze svých dcer by měl jejich otec jistě radost, obě se vydaly na uměleckou dráhu.

Bál se přiznat pravdu

A jak to vlastně tehdy bylo s milionem, který připravil Stanislava Grosse o politickou kariéru, ale přihrál mu další životní, tentokrát podnikatelskou dráhu? „Kdybych se býval nebál přiznat, že jsem ten byt financoval z poslaneckých náhrad, tak jsem se vyhnul tomu, že jsem se zamotal do polopravd a lží. Beru to tak, že jsem byl potrestaný za to, že jsem nemluvil pravdu,“ odhalil v České televizi v roce 2014. V té době již dobře věděl o své nemoci a do konce života mu zbýval přibližně jeden rok. Jeho pohled na svět a dění kolem se tedy jistě rychle měnil.

Omluva zrazeným

Zároveň tehdy podnikatel Stanislav Gross prozradil i některé skutečnosti ze života, do kterého už lidé neměli tak snadný vstup: „Po odchodu z politiky jsem zažil několik úžasných věcí v osobním životě. Měl jsem možnost narovnat si vztahy doma a v duchovním životě jsem také prošel vývojem, přijal jsem Krista a žiji vnitřně daleko svobodnějším životem. Vím, že bylo v určitém období hodně lidí, kteří mi důvěřovali, a tyto lidi – tím, jak jsem se tehdy do těch záležitostí zamotal – jsem zklamal. Tito lidé si určitě zaslouží moji omluvu,“ uznal. Zemřel 16. dubna 2015, tedy přesně před devíti lety.

