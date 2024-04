Trápení Evy Burešové: Odchod ze ZOO je jen špička ledovce, roli hraje i Forejt

Na konci loňského roku byla Eva Burešová za vedením televize Prima s tím, že už nechce pokračovat v seriálu ZOO a ráda by okamžitě odešla. Padaly hlášky, jako že si otevře čarodějnický krámek s kartami a kameny a bude spokojená. „Samozřejmě se to nestalo. Byl to podle mého názoru jen takový výkřik do tmy. Věděla, že si toho na sebe vzala moc, tak si potřebovala někde ulevit. Poslali ji podle všeho kamsi, tak zase odešla a vše běželo dál,“ uvažuje pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Na druhou stranu je pravda, že i její partner Přemek Forejt přiznal, že si toho jeho drahá naložila příliš. Mluvilo se o psychickém vyčerpání a syndromu vyhoření, což vyvrcholilo zrušeným vystoupením v O2 areně. „Není se čemu divit. Pokud se složila, tak vyvrcholilo vše, co se kolem ní dělo. Vezměte si, že vlastně nějakých sedm let v kuse točí. Do toho hudební kariéra a další věci. Samozřejmě rodina.“

Otec syna ji opustil

Není žádným tajemstvím, že v minulosti neměla Burešová na růžích ustláno, ani pokud jde o vztahy. Otec jejího syna Nathaniela, hudebník Michael Krásný, oba opustil jen pár měsíců poté, co se klučina narodil. „Tenkrát se říkalo, že chce dělat kariéru v USA, tak si šel za svým. Vůči Evě to bylo ošklivé, o tom není sporu. Nevím, jak dnes vycházejí. Ale nedivil bych se, kdyby dělala všechno pro to, aby ho ze života odstřihla,“ kroutil hlavou Rousek.

S Forejtem se zdá být vše zalité sluncem. Mají spolu syna Tristana a na veřejnosti působí jako dokonalý pár. „Zdání může klamat. Ale jsou to jen spekulace, kterých je kolem nich logicky hodně. Někdy se povídá, že šéfkuchař je víc v Olomouci, kde má svoji luxusní restauraci, než doma. A když už je v jejich hnízdečku ve Struhařově u Benešova, tak tam zase není Eva, protože pracuje. Ale jsou spolu, takže jim to zřejmě vyhovuje.“

Na podzim bude zpět

Nedávno oznámený odchod Burešové ze ZOO může být jen špičkou ledovce problémů, které se kolem páru kumulovaly. „Přemek na ni mohl zatlačit, aby spolu trávili víc času. Ona musela udělat krok, do kterého se jí nechtělo, aby zajistila domácí pohodu. Mohlo to tak být. Ale nemuselo, u nich je opravdu těžké cokoli odhadovat. Některé náznaky by tomu ale odpovídaly,“ domnívá se fotograf, který zná prostředí českého showbyznysu.

Ať to bylo jakkoli, Burešová vypadá, že má zase plno energie. „Jsem strašně nadšená, že už svítí sluníčko. Lítali jsme po zahradě. Z toho já čerpám energii a z rodiny samozřejmě,“ nechala se slyšet herečka. Je samozřejmě otázka, jak dlouho jí to vydrží. Zase může přijít „blikanec“ a názorový veletoč, který všechno změní. „Vsadil bych se, že na podzim se vrátí do nějakého televizního projektu. Podle mě na Primě,“ uzavřel pro Čtidoma.cz Rousek.

Zdroj: autorský článek

