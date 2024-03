Poslední vteřiny života: Vědci náhodou natočili, jak to všechno člověk vnímá

K dalším informacím o průběhu definitivního konce života přispěla – jako i při mnoha dalších vědeckých objevech – náhoda. Stařík nedlouho před devadesátkou potřeboval vyšetření mozku, když náhle udeřil silný infarkt, který seniora usmrtil. Protože ale lékaři mají zaznamenané okamžité změny jeho mozkové aktivity, mohou z nich leccos nového vyčíst. Jde tedy o první EEG zaznamenanou výpověď umírajícího člověka.

Jak je to s tunelem a filmem?

Již v minulosti se objevovaly zprávy o tom, že lidé, kteří byli v předsmrtném stádiu v kómatu a které se lékařům podařilo přivést zpět k životu, vyprávěli podrobně o všem, co se kolem nich dělo, když už zdánlivě „nebyli na světě“. Jiní popisují typický tunel se světlem na konci a další jakýsi zrychlený film celého života, který se mihne v mysli v průběhu pouhých několika sekund. Co z toho je pravda a co jen zbožné přání smrtelníků, kteří hledají útěchu v možném pokračování života na jiné než tělesně-pozemské úrovni?

Unikátní záznam

„Pacient utrpěl v průběhu vyšetření zástavu srdce a zemřel, což nám zanechalo vzácný soubor dat, zaznamenávajících život až do poslední vteřiny,“ uvedl doktor Ajmal Zemmar, který byl vyšetření přítomen a je spoluautorem odborné studie na toto téma. Vědci mají k dispozici záznam mozkové aktivity mozku 87letého pacienta v délce patnácti minut, včetně okamžiku zástavy srdce a ještě několika následujících sekund. Podle něj se v době třiceti sekund před a po srdeční zástavě v mozku udály takové změny, které odpovídají procesu vybavování si vzpomínek, snění nebo meditace.

Film je pravděpodobně skutečností

Zdá se tedy, že onen „film o životě“ se v mysli umírajícího člověka skutečně odehrává a vyprávění lidí, kteří se dokázali vrátit do života, se zakládá na pravdě. Zajímavé je, že se podle další studie stejné vlny v mozku objevují ještě půl minuty poté, kdy srdce přestalo být, a tedy i zásobovat mozek okysličenou krví.

Stejné jako u krys

Ke stejným závěrům došli podle serveru npr.org vědci také při zkoumání mozkové aktivity krys. V tomto případě to měli poněkud jednodušší vzhledem k tomu, že pokusným zvířatům mohli podat smrtící injekci, a tím tak načasovat okamžik, který potřebovali zmapovat. U umírajícího člověka takové možnosti nejsou a vše je tedy dílem náhody jako v popsaném případě. Nicméně i krysy vykazovaly ve stejné minutě podobnou mozkovou aktivitu jako člověk. Je tedy zřejmé, že i ony mají ve chvíli smrti možnost „vybavit si“ některé okamžiky nebo se jejich mozek zkrátka stává aktivnějším.

Na co si vzpomenete vy?

Zbývá vědecky podložit poslední dílek skládačky, ale na ten si budeme muset určitě ještě počkat. Jaké vzpomínky se člověku v jeho poslední chvíli vybaví? Půjde jen o příjemné zážitky, nebo se se světem rozloučíme ve smutku a zmatku, případně s výčitkami po zlých skutcích? To už je patrně skutečně jen na každém z nás a na životě, jaký vedeme.

Zdroj: autorský článek

