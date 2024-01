Byla smrt princezny Diany náhoda? Konspirační teorie vznikají už skoro třicet let

Britský národ zachvátil smutek, když princeznu z lidu v roce 1997 oplakával. Odhaduje se, že živý přenos z jejího pohřbu sledovaly 2,5 miliardy lidí po celém světě. Zatímco mnozí přijali oficiální verdikt události, byli jiní, zejména Dodiho otec Mohamed Al-Fayed – tehdejší majitel londýnského obchodního domu Harrods – kteří věřili, že ve hře byl ještě někdo jiný!

Osudný Fiat měl řídit bulvární novinář

Vznik ke konspiračním teoriím zavdali – byť možná nechtěně – už v Buckinghamském paláci, když nevyvěsili vlajku na půl žerdi. Šuškalo se, že královna Alžběta II. nebyla z chování své bývalé snachy nadšená a do rodiny se jí nehodila. Mnohokrát byla dokonce ona označena za hlavu celé operace, která měla za cíl odstranit Dianu. Nic z toho se pochopitelně nikdy nepotvrdilo. Přesto se někteří dodnes ptají – opravdu za tím stáli paparazzi?

Jedna z teorií mluví o bílém autě značky Fiat, které Dianu následovalo do tunelu. Soudní dokumenty pak nevylučovaly, že mohl být řidič Mercedesu oslněn, což vedlo k tragédii. Milovníci konspiračních teorií tvrdí, že Fiat řídil bulvární fotograf James Andanson, který Dianu sledoval celé týdny. Prý byl informátorem MI6 i francouzských tajných služeb. O tři roky později by nalezen ve Francii se dvěma kulkami v hlavě. Policie to klasifikovala jako sebevraždu, čemuž konspirátoři nevěří. Domnívají se, že toho věděl až příliš.

Závada bezpečnostních pásů

Řeč ale přišla také na Henriho Paula, řidiče princezny Diany, který v osudný den řídil Mercedes. Ten měl být také součástí tajné operace MI6 s cílem úmyslně způsobit autonehodu Diany. Paul byl šéfem bezpečnosti v hotelu Ritz v Paříži, kde bydleli Diana a Dodi. Podezřelé prostředky na Henriho bankovním účtu spolu se svědectvím Richarda Tomlinsona – bývalého důstojníka MI6 – naznačovaly, že Henri byl na výplatní listině MI6.

Někteří zastánci konspiračních teorií se domnívají, že bezpečnostní pásy v osudném autě byly vadné kvůli sabotáži. Bylo však dobře známo, že když záchranná služba dorazila k havarovanému vozu, Diana ani Dodi neměli zapnuté bezpečnostní pásy. Operace Paget tento názor potvrdila a zdůraznila skutečnost, že francouzští vyšetřovatelé v roce 1998 prohlásili, že všechny bezpečnostní pásy v autě jsou v řádném provozním stavu.

Někteří dokonce věřili, že ji lékaři nechali úmyslně zemřít poté, co byla po autonehodě ošetřována. Měli být prý v tajné dohodě s bezpečnostními složkami.

Těhotenství a žádost o ruku

Podle Mohameda Al-Fayeda nechala MI6 zavraždit Dianu a Dodiho na příkaz královské rodiny (konkrétně prince Philipa), protože byla s Dodim těhotná. Dvojice se také zřejmě chystala oznámit své zasnoubení, událost, o které Mohamed tvrdil, že je pro královskou rodinu nechutná, protože nemohli přijmout, že by egyptský muslim mohl být nakonec nevlastním otcem budoucího anglického krále.

Posmrtné prohlídky Dianina těla však žádné známky těhotenství nepotvrdily. Testy její krve nalezené na místě neukázaly žádné zvýšení hladiny těhotenských hormonů. Operace Paget také objevila svědecké důkazy od blízkých přátel, které uváděly, že v polovině srpna 1997 měla Diana normální menstruační cyklus a užívala antikoncepci.

Jak už to tak s konspiračními teoriemi bývá, každá má nějaký zádrhel...

Zdroj: redakce, history.co.uk, independent.co.uk

