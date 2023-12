Princeznu Dianu podle někoho nechala zavraždit královská rodina. Pravdu ukáže seriál Koruna

Diana, princezna z Walesu, měla komplikovaný vztah s tiskem, to je nesporný fakt. Jako manželka (později bývalá manželka) prince Charlese, následníka britského trůnu, byla magnetem pro paparazzi. Za klidně i rozmazaný snímek princezny se dalo vydělat až 500 000 liber. V roce 1993 prý Diana konfrontovala fotografa, který na ni čekal před kinosálem v Londýně, a křičela: „Děláte mi ze života peklo!“ To ale byla jen jedna stránka jejího vztahu s médii.

Diana také poznala sílu tisku jako nástroje ke změně veřejného mínění. Když si v roce 1987 potřásla rukou s pacienty s AIDS uprostřed homofobních diskusí o tom, že se virus šíří náhodným dotykem, fotografové byli u toho. O deset let později prošla Diana minovým polem v Angole, aby zvýšila povědomí o úsilí o odstranění nášlapných min po celém světě. „Když si uvědomila, že někteří fotografové nezachytili záběr, otočila se a udělala to znovu,“ uvedla agentura Associated Press v roce 2022.

Blair mluvil o princezně lidu

Ať to bylo jakkoli, vše dosáhlo svého vrcholu 31. srpna 1997, kdy automobilová honička s fotografy, kteří toužili zachytit záběry jí a jejího nového milence Dodiho Al-Fayeda, nabrala osudný obrat. Britskou veřejnost probudila zpráva, že 36letá Diana zemřela při havárii, která si vyžádala také životy Dodiho a řidiče. Tehdejší britský premiér Tony Blair velebil Dianu jako „princeznu lidu“ a výlev smutku, který následoval, podtrhl přesnost jeho hodnocení.

Šestadvacet let po Dianině smrti si seriál Koruna dal za cíl přehodnotit tragédii, prozkoumat události, které vedly k smrtelné nehodě, a zamyslet se nad tím, jak to změnilo životy Alžběty II. a celé královské rodiny. První část šesté série seriálu, která pokrývá roky 1997 až 2005, měla premiéru 16. listopadu, posledních šest dílů platforma uvede 14. prosince.

Jak Koruna řeší Dianinu smrt

Pátá řada seriálu se zaměřila na rozpad manželství Charlese a Diany, zdůraznila nevěru a jejich boj o náklonnost veřejnosti po rozchodu v roce 1992. Šestá série začíná v létě 1997, kdy se Diana (hraje Elizabeth Debicki) a její synové připojí k obchodnímu magnátovi Mohamedovi Al-Fayedovi (Salim Daw) na dovolené v jižní Francii. Během cesty se Diana sblíží s Mohamedovým synem Dodim (Khalid Abdalla) a následuje bouřlivý románek s 42letým filmovým producentem.

Jak informoval server Deadline loni v říjnu, vidíme okamžiky před Dianinou smrtí, včetně začátku automobilové honičky s paparazzi, ale ne samotnou nehodu. „Jsme citliví a přemýšliví lidé, nechceme senzaci za každou cenu. Vedli jsme dlouhé rozhovory o tom, jak její smrt pojmeme,“ řekla v srpnu výkonná producentka Suzanne Mackie.

Dianin duch – není to už moc?

Jakkoli budou nakonec zobrazeny Dianiny poslední dny, jejich dramatizace jistě vyvolá kontroverzi. Vlastně už vyvolala, přičemž zprávy, že se Dianin duch zjevil Charlesovi (hrál Dominic West), přinesly řadu kritik. V reakci na ně tvůrce seriálu Peter Morgan pro magazín Variety řekl, že to nikdy nebylo myšleno jako Dianin duch v pravém slova smyslu. „Byla to ona, která nadále žila v myslích těch, které opustila. Byla jedinečná a myslím, že právě to mě inspirovalo k nalezení originálního způsobu, jak ji reprezentovat.“

Dodi a Diana

Kdy přesně se Diana a Dodi poprvé potkali, není jasné. Ale zápas v pólu z roku 1986, ve kterém on a Charles hráli v soupeřících týmech, by mohl být odpovědí. V té době měla Diana pět let po svatbě s princem. Vztah byl nešťastný, toho roku se Charles i Diana zabývali mimomanželskými poměry a začalo být jasné, že jejich vztah nemá budoucnost. Dodi se mezitím oženil s modelkou Susanne Gregard. Jejich svazek trval pouhých osm měsíců a Dodi se brzy vrátil ke svým způsobům playboye a k románkům s herečkami a dalšími celebritami.

Když do jeho života vstoupila Diana, hodně se změnilo. Dodiho vztah s princeznou také znamenal vrchol ambicí jeho otce. Ovšem do jaké míry Mohamed tlačil svého syna, aby se na Dianu „přilepil“, není úplně jasné. Každopádně královská historička Sally Bedell Smith uvedla pro Vanity Fair, že Mohamed „vymyslel románek s Dodim. A Dodi v podstatě udělal vše, co mu jeho otec řekl“.

Když se do sebe nakonec opravdu zamilovali, byla to do jisté míry i Dianina pomsta britské kráslovské rodině, která se k ní nechovala hezky. Že do srdce aristokracie přivede arabského byznysmena, by je asi ani ve snu nenapadlo.

Dianina smrtelná autonehoda

V srpnu se William a Harry připojili ke svému otci a prarodičům na zámku Balmoral ve Skotsku. Odloučená od svých chlapců se Diana sešla s Dodim na rodinné jachtě, kde paparazzi vyfotili, jak se líbají, což vyvolalo mediální šílenství. Dne 30. srpna Diana a Dodi opustili Sardinii a odletěli do Paříže, kde si Dodi vyzvedl (možná) diamantový zásnubní prsten. Není ale jasné, zda se ji Dodi opravdu rozhodl požádat o ruku, protože se lišily názory na to, jak to mezi nimi v té době je.

Každopádně fotografové Dianu neúnavně sledovali po celou dobu jejího pobytu v Paříži a bránili princezně a Dodimu vychutnat si večeři v bistru Chez Benoit. Pár se přemístil do restaurace v Paris Ritz (jedna z Mohamedových nemovitostí) v naději, že jeho bezpečnostní tým dokáže udržet paparazzi pod kontrolou. Ale poté, co nadále přitahovali nežádoucí pozornost, odešli do soukromého apartmá. Plánovali noc zakončit v Dodiho bytě a přišli s plánem, jak oklamat novináře, aby sledovali dva vozy jako návnady vyjíždějící z přední části hotelu.

Kolem 12:20 nasedli Diana a Dodi na zadní sedadlo černého Mercedesu, který řídil Henri Paul, Dodiho bodyguard, Trevor Rees-Jones jako další doprovod seděl na sedadle spolujezdce. Několik fotografů, kteří se nenechali odradit lstí, naskočili na motocykly a začali pronásledovat Mercedes, což Paula přimělo jet velmi rychle. Jak informoval Guardian den po havárii, Paulovy „pokusy setřást fotografy selhaly“. Paulova hladina alkoholu v krvi byla také třikrát vyšší, než je zákonný limit pro řízení ve Francii.

Dva mrtví okamžitě, o Dianu bojovali

Řidič ztratil kontrolu nad Mercedesem, narazil do bílého Fiatu Uno a vybočil do levého pruhu, kde jeho vozidlo narazilo do sloupku podpírajícího střechu podjezdu. Dodi a Paul zemřeli okamžitě, ale Diana a Rees-Jones přežili počáteční náraz. Osobní strážce strávil více než měsíc v nemocnici, ale nakonec se ze svých zranění zotavil.

První záchranáři dorazili do tunelu kolem 12:40. Když vynesli Dianu z vraku, policie zdokumentovala místo činu a zabavila paparazzi fotoaparáty a mobilní telefony. Přestože Diana utrpěla zástavu srdce, hasičům se ji podařilo resuscitovat, než ji převezli do nemocnice. Ovšem navzdory maximálnímu úsilí lékařů byla Diana ve 4 hodiny ráno prohlášena za mrtvou.

Následky Dianiny smrti

Náhlá smrt milované princezny vyvolala bezprecedentní výlev emocí u mnoha britských poddaných. Když se královská rodina snažila vyrovnat se se zprávou, podcenila zájem veřejnosti. Byl to až Blair, premiér labouristické strany, kdo poskytl vysvětlení a vlastně i vedení, které veřejnost potřebovala.

Alžběta II. se „rozhoupala“ podle mnohých pozdě (5. září), přesto situaci zachránila projevem, kdy v přímém přenosu k národu mluvila ke svým poddaným jako „vaše královna i jako babička“ a velebila Dianu jako „výjimečnou a nadanou lidskou bytost, která nikdy neztratila schopnost se usmívat“. V narážce na veřejné pobouření nad tím, že královská rodina nepromluvila dříve, královna zdůraznila, že ona, Charles a princ Philip strávili posledních několik dní tím, že pomáhali jejím synům vyrovnat se s tragickou ztrátou. Dianin pohřeb sledovaly asi 2,5 miliardy televizních diváků po celém světě.

Odkaz princezny Diany

Dianin život a smrt radikálně změnily jak britský tisk, tak královskou rodinu, včetně nového krále. Když se podíváte na to, jak se Charles nyní snaží zapojit veřejnost, vzal si některé podněty od Diany. Snaží se být lidský a komunikativní. Harry šel ve stopách své matky, stanovil hranice s paparazzi, a dokonce ustoupil od královských povinností, aby ochránil svou manželku Meghan, vévodkyni ze Sussexu.

Někteří lidé naznačovali, že princezna byla zavražděna královskou rodinou nebo britskou vládou jako odveta za to, že vystoupila proti establishmentu. Mohamed tomu věřil a tvrdil, že jeho syna a Dianu zabili „lidé, kteří nechtěli, aby byli spolu“. Oficiální vyšetřování zjistilo opak a v roce 2008 dospělo k závěru, že za tragédii mohla Paulova zběsilá jízda a paparazzi, kteří je pronásledovali do tunelu. Nikdo nečelil trestnímu obvinění, ale tři fotografové byli v roce 2006 usvědčeni z narušení soukromí páru tím, že vyfotografovali trosky vozu. Soud jim nařídil zaplatit Mohamedovi symbolické odškodné.

Po tragédii však revidovaný etický kodex zavedl přísná omezení na přijatelné fotografování paparazzi, chránil soukromí dětí školního věku (včetně Williama a Harryho) a zakazoval použití fotoaparátů s dlouhými objektivy i fotografie jednotlivců na soukromých místech bez jejich souhlasu. Ať je to všechno jakkoli, jedno je jisté – Diana opravdu byla lidovou princeznou.

Zdroje: redakce, Netflix, smithsonianmag.com

KAM DÁL: Dianiny ikonické svatební šaty opouštějí po čtvrt století soukromou sbírku. Princové William a Harry je zapůjčí na výstavu.