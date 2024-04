Štáb našel gigantickou anakondu během natáčení dokumentu. Pak se stala tragédie

Expedice do Amazonie byla částečně inspirována neoficiálními zprávami od domorodých obyvatel Waorani, kteří hovořili o hadech měřících více než 7,5 metru a vážících přes 500 kilogramů. Tým během natáčení dokumentu, který připravoval pro National Geographic Disney+ v rámci série Pole to Pole s Willem Smithem, obřího hada opravdu našel.

Nejúchvatnější zážitek v životě

Jenže jen několik týdnů po své televizní premiéře byla anakonda, jeden z největších hadů na světě, nalezena mrtvá. „S obrovskou bolestí v srdci vám chci oznámit, že velká zelená anakonda, se kterou jsem plaval, byla tento víkend nalezena mrtvá v řece,“ napsal na Instagram profesor Freek Vonk, biolog z Vrije Universiteit Amsterdam, který byl součástí týmu, jenž plaza objevil.

Původní informace naznačovaly, že byl had zastřelen. Podle Vonka to ale není pravděpodobné. „Nejnovější zprávy z Brazílie jsou, že úřady dosud nenašly žádný důkaz, že by tato krásná zelená anakonda byla zastřelena. Příčina smrti se v současné době stále vyšetřuje, zvažují se všechny možné varianty. Takže je také možné, že zemřela přirozenou smrtí,“ dodal odborník.

Zároveň také sdílel neskutečně úžasné video, kde s anakondou plave. „Skutečnost, že jsem s ní mohl strávit více než hodinu na dně řeky, zůstává jedním z mých nejúchvatnějších zážitků v přírodě – a nikdy nezapomenu!“

Dva samostatné druhy

Výzkum v Amazonii pomohl odhalit, že anakonda zelená – největší a nejtěžší (i když ne nejdelší) druh hada na Zemi – se ve skutečnosti dělí na dva samostatné druhy: anakondu zelenou severní a anakondu zelenou jižní.

V popisu nového druhu v časopise Diversity vědci tvrdí, že se odchýlil od dříve známé jižní zelené anakondy asi před 10 miliony let a má 5,5procentní rozdíl v DNA. „Je to docela významné. Abychom to uvedli na pravou míru, lidé se liší od šimpanzů jen asi o 2 procenta,“ vysvětlil minulý týden autor zmíněné studie, profesor Bryan Fry z univerzity v Queenslandu.

Zdroje: Instagram, mdpi.com, iflscience.com

