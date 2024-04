Proč lidé nenávidí Evu Burešovou? Tohle jim vadí nejvíc!

Eva Burešová ze seriálu ZOO už několikrát neunesla hejty, kterými ji někteří lidé častovali zejména na Instagramu. „Ukázat bříško je špatně. Nechtít ukázat je špatně. Sdílet svůj život je špatně. Chránit si soukromí je špatně. A teď mě ještě v poslední dny baví: Ukázat holé bříško je velmi, velmi, velmi špatně. Ale vytahovat pivní pupky hned, co vyjde sluníčko, je velmi v pořádku,“ napsala například před časem v jedné z odpovědí. Později ještě dodala, že nenávistné komentáře píšou hlavně ženy.

Mají pocit, že je primadona

Pravdou je, že to herečka mnohdy nemá jednoduché. „Lidé jí vyčítají, že je moc hubená, pak že přibrala, že má mastné vlasy nebo že si je myje příliš často. Člověk by se z toho pomalu zbláznil. Na druhou stranu právě Eva Burešová jde těmto komentářům často naproti,“ podotkl pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Naráží na to, jak se brunetka prezentuje. Není to tak dávno, co šla za vedením televize Prima s tím, že chce okamžitě skončit. Nakonec si to rozmyslela. „Podobné hvězdné manýry ale u ní nebyly poprvé. Před pár měsíci vykřikovala, že končí s herectvím a otevře si krámek s kouzelnými kameny. Samozřejmě, že to nikdy neudělá, protože si dobře uvědomuje, že jí showbyznys přináší spoustu peněz. A ano, s tím je spojená popularita, někdy i velmi nepříjemná.“

Podle fotografa se ale herečka nesmí divit, že na ni někteří lidé mají spadeno. „V jejich očích je primadona, které všechno projde. Kdyby oni šli za svými šéfy, že končí, tak by prostě dostali výpověď a nikdo by se s nimi nemazal. Mají pocit, že Burešová je něco víc. A pak si ještě přečtou komentáře na internetu, kde se herečka do někoho, byť právem, opře. A oheň je na střeše.“

Jak jim tohle může procházet?

Herečce podle všeho nijak nepřidává ani partner. Přemek Forejt je taktéž velmi populární, a aby toho nebylo málo, pro někoho kontroverzní. „Stačí si vzpomenout na jeho reklamu na McDonald’s. Člověk jeho profesních kvalit se snížil na úroveň kuchaře ze závodní jídelny. Samozřejmě to záměrně přeháním, opět jsme ale u toho, že veřejnost dostala pocit, že za prvé pro peníze udělají cokoli a za druhé že ani taková věc nijak neotřese pověstí jeho luxusní restaurace v Olomouci. A lidé se ptají – jak je to možné?“ glosoval některé skutečnosti Rousek.

Na popularitě jim zřejmě nepřidává ani to, že Forejt se často a rád prezentuje tím, co má, například drahými vozy. Koho by pak zajímalo, že jde o spolupráci s firmami a že vůbec nemusí být jeho? „Přesně tak. A pozor, z mé strany to absolutně není soud Burešové a Forejta. Mohu jim být ukradený, navíc si myslím, že mají právo žít tak, jak uznají za vhodné. Jen se snažím vysvětlit, proč na ně část veřejnosti nahlíží jako na rozmazlené hvězdy. Jestli s tím něco udělají, je na nich,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Kofein je droga a může způsobit vážné zdravotní problémy. Týká se to hlavně některých skupin lidí.