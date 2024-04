Na půdě se mohou válet poklady za miliony. Rodina dostala jmění za nenápadné kodexy

Staré texty z dnešního Mexika obsahují spoustu informací o Aztécích v jejich rodném jazyce, včetně podrobností o založení jejich hlavního města, jeho dobytí a pádu mocné říše po příchodu Španělů. Spisy známé jako Kodexy San Andrés Tetepilco do té doby vlastnila rodina z Mexico City, která si přála zůstat v anonymitě. Od nich kodexy koupila mexická vláda, zaplatit za ně měla 570 tisíc dolarů, jak uvádí španělský list El País.

Neuvěřitelné podrobnosti

Aztékové vládli na rozsáhlém území Mexika během 15. a 16. století. „Jejich hlavním městem byl Tenochtitlán, což je dnes Mexico City. V letech 1519 až 1521 si Španělé Aztéky silou podmanili a oblasti začali vládnout. Kodexy psané v domorodém jazyce nahuatlu a španělštině byly tradiční formou zaznamenávání událostí a informací. Tvořily se až do 17. století,“ vysvětlil Čtidoma.cz historik David Moravec.

Jeden ze zakoupených kodexů popisuje založení Tenochtitlánu kolem roku 1300 a krále, kteří mu vládli v předhispánských dobách, jak uvedli zástupci Národního institutu antropologie a historie. „Kodex také popisuje aztécké dobytí města Tetepilca kolem roku 1440 včetně toho, jak tehdejší vládce přísahal věrnost dobyvatelům. Také velmi podrobně popisuje příchod Španělů v roce 1519 a jejich vládu až do roku 1611.“ Španělé měli kontrolu nad Mexikem až do roku 1821. Zbylé dva kodexy se rozepisují o založení Tetepilca, respektive podrobně popisují majetek držený církví v tomto městě.

Ukliďte si na půdě, vyplatí se to

V tomto případě rodina z Mexico City kodexy střežila po generace jako oko v hlavě a předávala si je. Není ale nic výjimečného, pokud se podobně cenné artefakty najdou třeba na půdě nebo jinde mezi harampádím. Případně o ně „zakopnete“ venku. „Před pár lety například našel muž na Kolínsku vzácný postříbřený opasek z první poloviny pátého století. Vzpomínám si také na nález dukátů a tolarů u kmene stromu, které pomohlo odhalit tání ledu. Kdysi si je tam zřejmě schoval zámožný kupec v době třicetileté války,“ vypočítal Moravec.

Podle Moravce se však nemusí vždy jednat jen o zlato či stříbro. Na půdě se dají objevit jiné věci. „Noviny, časopisy, knihy, hračky atd. To všechno dnes může mít velkou cenu. Každý by si měl na půdě občas uklidit, v mnoha případech se to vyplatí,“ dodal pro Čtidoma.cz historik.

