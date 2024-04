Krásná Češka okouzlila Redforda i Newmana. Podívejte, jak naivní Winnifred poznamenal čas

Ve Francii zářila Brigitte Bardot, u nás Olga Schoberová. V kráse si nijak nezadaly, vlastně si byly docela podobné. Ač po tom krásná blondýnka ani příliš netoužila, stala se manželkou jednoho z nejvýznamnějších mužů světového filmového průmyslu. Dveře si u nich podávaly největší hollywoodské hvězdy.

Ona byla vždy skvělou hostitelkou a částečně zůstala skromnou dívkou, kterou si diváci zamilovali coby Winnifred Goodmanovou ze snímku Limonádový Joe. „Právě tato role ji proslavila doslova po celém světě. Tehdejší režim na ni byl právem hrdý, takže jí otevřel dveře na Západ, aby se mohl pochlubit,“ vysvětlil Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Osudový zásah Káji Saudka

I když jako mladá dívka měla herečka často sklony k naivitě, přesto dokázala okouzlit celou řadu známých mužů. Jen namátkou Josefa Laufera či Josefa Nesvadbu. „Důležitý pro ni byl Kája Saudek. Přesvědčil ji totiž, aby šla na blond. Tak už se poznala jak s Hughem Hefnerem, který ji dal do Playboye, tak s hercem a kulturistou Bradem Harrisem.“ Právě filmový Spartakus byl pro ni ten pravý, v roce 1976 se vzali.

Snímek Její pomsta se těšil velké oblibě ve Velké Británii, získal tam dokonce ocenění Film roku. Herci byli pozváni ke královně Alžbětě II. a princi Charlesovi. Schoberová byla prvním člověkem z bývalého východního bloku, kterému se této cti dostalo. Prince pozdravila žoviálním „hello“, což ho sice malinko vykolejilo, nakonec se s ní ale dal do neformálního rozhovoru.

Láska však vydržela pouhé dva roky, pak se rozvedli. Ovšem Schoberové se narodila její jediná dcera Sabrina, která se uchytila v Hollywoodu jako stylistka. Její služby vyhledávají i takové celebrity, jako je Angelina Jolie a další. „Povídalo se, že pro něj nebyla jediná. A asi to tak opravdu bylo. Nicméně všechno špatné je pro něco dobré,“ usmíval se Rousek.

Jakubisko jí nic neřekl

Na druhou stranu ani Schoberová zřejmě nebyla nevinná. Oporu našla u slovenského režiséra Juraje Jakubiska, jenomže to zase nedopadlo tak, jak si přála. Mohl za to Harris, který coby podváděný manžel kupodivu nechtěl Jakubiska „srovnat“, ale nabídl mu, aby jeho ženu obsazoval do svých filmů s tím, že jí bude dělat producenta. „Jenže režisér nejenže nesouhlasil, ale krásné blondýnce to zatajil. Přiznal se až po nějaké době a tato zrada mezi nimi znamenala konec. Opět se ale ukázalo, že může být lépe.“

Díky večeři u Barbry Streisand se totiž Schoberová seznámila s producentem Johnem Calleyem. Zamilovali se do sebe a zanedlouho byla svatba. „O tom, že herečka udělala dobrý krok, svědčí to, že se z jejího drahého brzy stal šéf společnosti Warner Brothers. Prominentní osoby včetně nejslavnějších hollywoodských supercelebrit u nich byly častými hosty,“ potvrdil Rousek.

Sladký návrat do Česka

Dá se říct, že místo herectví se věnovala domácnosti a péči o manžela. Natočila sice ještě velmi slavné snímky Pane, vy jste vdova a Kdo chce zabít Jessii?, to ale bylo víceméně všechno. „Nechala se sice ještě přemluvit, aby se objevila ve filmu Adéla ještě nevečeřela, ale žádný velký comeback se nekonal. V roce 1993 se s kariérou rozloučila filmem Vrak. Zkrátka proto, že další nabídky přijmout nechtěla,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Ani štěstí v Hollywoodu ale netrvalo věčně, s manželem se rozvedli v roce 1992, ona už ale dávno měla jinou lásku. Ani tato romance ale nevydržela a Schoberová se v devadesátých letech vrátila domů. Nelitovala, přijela ráda. V Beverly Hills si navíc nechala luxusní vilu. Nějakou dobu se v starala v Praze o nemocnou maminku, po její smrti už neřešila prakticky nic. Žije v ústraní a podle všeho je spokojená.

