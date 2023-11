V roce 2024 zemře mnoho nevinných, tvrdí nový Nostradamus. Ukázal na konkrétní místo

Jeden z nejuznávanějších světových vědců současnosti Craig Hamilton-Parker, který byl v minulosti přezdíván „Nový Nostradamus“, svoji předpověď zveřejnil na kanálu YouTube v další epizodě pořadu Coffee with Craig. Než přešel k obecným otázkám, strávil nějaký čas diskusí o svých predikcích, co se stane s americkou politikou. Jedna z jeho myšlenek byla krajně znepokojivá.

Obrovské zemětřesení, velká věc

Craig totiž řekl: „Jedna z věcí, kterou předvídám, je nedostatek energie a výpadky proudu v Americe. Zvlášť je vidím v Kalifornii a Texasu. Tedy v místech, kde je spousta ropy,“ prohlásil psycholog. Potom pokračoval: „Také vidím něco jako krach infrastruktury, nemám přesně jasno. Možná poškození povětrnostními událostmi, hurikánem, to by mohlo být. Ale určitě jde o velkou věc, nepůjde jen o padání kabelů. Tohle nepůjde jen tak snadno opravit.“

Nakonec došel k závěru, že půjde o vyřazení infrastruktury, která vytváří energii. „Jo, to by mohlo být. Budou to velké problémy.“ Poté se snažil zamyslet nad příčinami. Tvrdí, že věci, které viděl, souvisí s velkým zemětřesením, které postihne USA. „Vše se stane na západním pobřeží. Ale pozor, nebude to ledajaký otřes, tohle bude opravdu silné.“ Bude zřejmě umírat řada nevinných lidí.

Hamilton-Parker už dříve varoval, že rok 2024 bude také pokračováním nočních můr britské královské rodiny. Upozornil na útok na prince, který se odehraje před zraky veřejnosti, i další skandální chování Sussexů.

Velký válečný konflikt

Na začátku letošního roku nový Nostradamus předpovídal větší válečný konflikt, než je ten, který se odehrává na Ukrajině. To se zatím nevyplnilo. Mnozí lidé ale poukazují na konflikt mezi Izraelem a Hamásem, který může při shodě některých – ne úplně nepravděpodobných – okolností vyústit v globální střet. V podstatě by stačilo, aby se do toho vložil Írán. Oficiálně, ne „pouze“ tichou podporou teroristů tak, jako se to dělo doteď.

Někdo nemusí brát slova Hamiltona-Parkera vážně. Je ale nutné si říct, že už předpověděl Brexit, zvolení Donalda Trumpa nebo smrt královny Alžběty II. Není to zrovna málo a úplně se nezdá, že by jen tipoval.

Zdroje: redakce, dailystar.co.uk, metro.co.uk

KAM DÁL: Věštec Alois Irlmaier předpověděl třetí světovou válku: Mluví o zničené Praze.