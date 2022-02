Nostradamus předpověděl třetí světovou válku v Evropě. Z detailů mrazí

Slavný astrolog a filosof Nostradamus předpověděl některé historické události celá staletí dopředu, jak uvádí web Daily Star.

V roce 1555 vydal knihu Proroctví, ve které zveřejnil 942 předpovědí budoucnosti ve fomě básní. Problémem je, že ke svým proroctvím neuvádí přesné datum. Není tedy možné určit, kdy přesně by se jeho předpovědi měly naplnit.

Není proto ani jisté, kdy by měla podle Nostradama propuknout třetí světová válka, jasné je jen to, že byl přesvědčený o tom, že bude. Často se ale v jeho prorockých verších objevuje téma přicházejícího nebezpečí z východu a invaze do Francie.

Proroctví, která se vyplnila

V minulosti už se Nostradamovi podařilo předpovědět hned několik zlomových historických událostí. Mezi tyto předpovědi budoucnosti patří mimo jiné i nástup Adolfa Hitlera k moci, atentát na bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho a Velký požár londýna.

V knize proroctví je obsažen i následující verš, který by měl údajně odkazovat k začátku třetí světové války: „Modrá hlava ublíží bílou hlavou v takové míře, v jaké bude dobro Francie pro oba,“ není ale jisté, na co přesně motivy, které se ve verši objevují, odkazují.

Někteří spekulují o tom, že verš odkazuje k roku 2022, konkrétně tedy k létu 2022. Tato tvrzení momentálně posiluje i fakt, že opakující se varování o nebezpečí přicházejícím z východu a invazi bohužel odpovídá současné situaci.

Začátek třetí světové války?

Rusko na Ukrajinu zaútočilo dnes ráno. Na tamních sociálních sítích kolují děsivá videa, která zachycují, jak těla ukrajinců bezvládně leží na ulicích, které lemují trosky okolních zdemolovaných budov.

Hasiči dělají, co mohou, aby zachránili ukrajinské občany, které v jejich bytech zasypaly sutiny a kusy budov. Může se jednat o začátek největšího vojenského konfliktu od začátku tohoto století.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Krymský most jako vrchol ruské propagandy. Miliardové dílo otevíral Putin jako řidič kamionu.