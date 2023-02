Věštec Alois Irlmaier předpověděl třetí světovou válku: Mluví o zničené Praze

Malý Alois se narodil šest let před koncem devatenáctého století v Horním Bavorsku do farmářské rodiny. Když mu bylo dvacet let, přišla první světová válka (tehdy se jí říkalo Velká válka) a mladík musel narukovat. Domů se vrátil v roce 1916 po dvou letech služby, a zdálo se, že povede docela normální život. Jako stavitel studní, proutkař a – jasnovidec.

První věštby přišly brzy

Podle svého vlastního pozdějšího vyprávění se mu budoucnost prvně zjevila v roce 1928, ale tehdy tomu nepřikládal nijak zvlášť velkou váhu. I přesto se o jeho schopnostech brzy začaly šířit zaručené a samozřejmě i velmi přikrášlené příběhy a lidé jej začali čím dál častěji vyhledávat s žádostí o radu. A Alois Irlmaier nedokázal odmítnout pomoc.

Kruté válečné předpovědi zachraňovaly životy

Přišel rok 1939 a s ním i druhá světová válka. Další ozbrojený konflikt nepředstavitelného rozsahu, který bral ženám muže, dětem otce a matkám syny, bořil domy a ničil celý svět. Irlmaierovi sousedé měli v téhle těžké době přece jen trochu výhodu oproti jiným, protože Alois právě tehdy naplno využíval svých věšteckých schopností. S obdivuhodnou přesností dokázal určit čas možného náletu, a dokonce i místo dopadu bomby.

Navíc zvládal jen podle fotografie popsat situaci, ve které se nyní dotyčný člověk nachází. To bylo pro ženy nebo matky vojáků velmi důležité. Každý, kdo za Aloisem Irlmaierem přišel, doufal, že odejde s dobrou zprávou. Bohužel ve válečných letech to rozhodně nebylo pravidlem. I přesto dál chodilo tolik lidí, že si musel vybudovat provizorní kancelář pro přijímání zákazníků. Za svoje služby sice žádné honoráře nevyžadoval, ale rozhodně se nebránil dobrovolným příspěvkům.

Podvodník nebo vizionář?

Ne všichni jeho návštěvníci byli s jeho předpověďmi nebo informacemi o příbuzných spokojeni, a tak se stalo, že se hned několikrát dostal až před soud. Obviňovali jej z podvodu, ze lsti a dalších skutků, ale nakonec přece jen odsouzen nebyl. Svědků, kteří potvrdili jeho věštecké schopnosti, bylo více než těch, kteří si na Aloise Irlmaiera stěžovali. A tak mohl poměrně v klidu svůj život dožít až do roku 1959, kdy nedokázal přemoci rakovinu jater. Než zemřel, zanechal lidstvu proroctví, které nás jistě nepotěší. Hovoří totiž o třetí světové válce. Co o ní Irlmaier věděl nebo tušil?

Třetí světová válka podle Irlmaiera

Podle jeho vize začne tahle další velká válka na Balkáně a odstartuje ji atentát na státníka. Hovoří o tom, že Rusové se vydají do Porýní a všichni, kteří budou stát jejich armádě v cestě, se pohrnou do bezpečí na západ Evropy. Ne všichni se ale dostanou tam, kam budou mířit. Ti, kteří zůstanou nebo nestihnou utéci, nebudou mít podle věštce velkou šanci na přežití. Blesková pomsta prý přijde přes velkou vodu, ale ani to nebude konec. Do války se má zapojit také žlutý drak, kterému se zachce zachvátit Kanadu a Aljašku. Tady ho ale žádný úspěch nečeká.

Praha centrem nepředstavitelné hrůzy

Během tří měsíců strašných bojů prý dopadne do severního moře puma, která vyvolá zemětřesení a silnou vlnu tsunami, která srovná se zemí celou jižní Anglii. Předpověď ale není vůbec potěšující ani pro Česko. Podle Irlmaiera totiž vše od Prahy na sever pokryje vrstva žlutého prachu a zemřou všichni, kteří nebudou schopni schovat se do dobře utěsněných krytů. Stejně jako Praha má skončit i Paříž. V dalších státech se údajně vzedme vlna občanských válek, které vyhladí většinu obyvatelstva. Ti, kteří popsané hrůzy přežijí, začnou znovu hospodařit tak, jako kdysi dávno naši předci, a příroda se pomalu bude vracet k přirozenému stavu.

Zdroj: de.wikipedia, tz.de, Alois Irlmaier (Bekh, W.J.)

KAM DÁL: Lékaři s rakovinou mozku pomohla péče o rostlinu: Bambus se stal symbolem jeho života.