Brigitte Bardot skrývá drsné tajemství: Týrali ji rodiče, to ale nebylo to nejhorší

V 50. a 60. letech se Brigitte Bardot proslavila rolemi silných a nezávislých žen a okamžitě se stala celosvětovým sex symbolem. Její rodiče ale neměli z herecké kariéry její dcery takovou radost jako zbytek světa. To, že nebyli jejími největšími fanoušky, ale zdaleka nebylo to nejhorší.

Osamění a strach

Na první pohled byl život malé Brigitte jako z pohádky, vyrůstala totiž v luxusním pařížském bytě, který měl sedm pokojů. Byla dcerou inženýra Louise Bardota a Anne Marie, oba rodiče na ni a její mladší sestru ale byli velmi přísní.

Otec malým dívkám nastavil hned několik pravidel týkajících se oblékání, chování a etikety, které nebylo radno obcházet. Dokonce i pouhá snaha o porušení některého z nich totiž měla za následek kruté potrestání. Rodiče se z nich údajně tímto způsobem snažili vychovat řádné katoličky.

Dokonce jim i nařizovali, s kým se smějí a s kým se nesmějí kamarádit. Slavná herečka tak měla v dětství pouze hrstku přátel, se kterými se s největší pravděpodobností ani bavit nechtěla. Bohužel tak dětství prožila velmi osamělá.

Fyzické násilí

Otec dívek rozhodně nešel pro ránu daleko. Jednou dívky omylem rozbily jednu z okrasných váz v domě a každá z nich dostala za trest 20 ran bičem. Způsobil jim tak obrovskou fyzickou bolest, ta psychická byla ale ještě mnohem horší.

Jejich otec jim za porušování jeho přísných pravidel dokonce ani po jejich trestu neodpustil a po fyzickém týrání pokračoval v tom psychickém. Chtěl po svých dcerách, aby mu vykaly, a choval se k nim, jako by byly cizí.

Nikoho asi nepřekvapí, že psychická a fyzická tyranie ze strany otce děvčat, kterému jejich matka většinou jen nečinně přihlížela, vyústila v to, že Brigitte začala své rodiče nenávidět a vzdorovala všemu, co jí nakazovali.

Poté, co se její rodiče postavili proti její herecké kariéře, už údajně nemohla ustát jejich neustálý nátlak a strčila hlavu do rozpálené trouby. Chtěla tím dokázat, že jí na jejich názoru nesejde a že to s herectvím myslí vážně.

Zdroj: Honey Nine

