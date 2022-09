Sophia Loren milovala jen jednoho muže. Jejich vztah vydržel půl století a nespočet ran osudu

Sofia Costanta Brigida Villani Scicolone, která vystupovala pod jménem Sophia Loren je italská herečka, která se v 50. letech minulého století stala jednou z největších hollywoodských hvězd. Svou hereckou kariéru započala v pouhých 16. letech v roce 1950 a o několik let později už byla známá po celém světě. Tisíce žen se ji snažilo napodobit a její obdivovatelé na ni stály fronty. Nebylo jim to ale nic platné.

Sophia totiž měla oči jen pro jednoho jediného muže. Byla jím láska jejího života, Carlo Ponti. Nejdříve pro ní byl jen jejím producentem, který ji pomáhal jí uspět v showbyznysu.

Vzal si na starost její vzdělávání v oboru a naučil ji etiketě, zbavil ji přízvuku, doporučil jí knihy, které by si měla přečíst a trval na tom, aby se naučila anglicky.

Sophia Loren a Carlo Ponti čelili několika překážkám

Jejich striktně profesní vztah ale za několik let přerostl v něco víc. Bylo tu ale hned několik problémů, kterým museli čelit. Jedním z nich byl jejich 22 letý věkový rozdíl, který jim nezpůsoboval tolik nesnází, jako fakt, že byl Carlo v té době ženatý a měl dvě děti.

V té době si kdokoliv, kdo se chtěl v Itálii rozvét musel vyžádat povolení od Vatikánu. To ale Carlovi nikdo udělit nechtěl.

Zamilovaný pár se tak jednoho dne v roce 1957 vydal do Mexika, kde se Carlo rozvedl se svou ženou. To ale nebylo to jediné, co se v Mexiku událo, milenci vycítili svou příležitost a rozhodli se jí využít. Hned poté, co se Carlo rozvedl se svou bývalou ženou si tak vzal Sophii.

Bigamie

Nebyla to ale žádná výhra. Autority v Itálii totiž jejich sňatek neuznaly jako legální a Ponti byl obviněn z bigamie. Obvinění se nevyhnula ani Lauren, ta se měla dopustit nelegálního spolubydlení. Dokonce se spolu tehdy ani nemohli ukázat na veřejnosti. To je ale nezastavilo, odstěhovali se do zahraničí a několik let žili v exilu.

V průběhu let se snažili tento problém nějakým způsobem vyřešit, ale většinou marně, oba tak nakonec ve Francii požádali o občanství. V roce 1966 se mohli znovu vzít, tentokrát už byl jejich sňatek legální.

Jejich trable ale vyřešením problémů s manželstvím zdaleka nekončili. Sophia toužila po dětech, založit rodinu s jejím manželem se jí ale nedařilo. Dvakrát za sebou potratila. Herečka se nevzdávala a s menší pomocí moderní medicíny se páru narodili dva synové, Carlo a Edoerdo Ponti.

Carlo Ponti zemřel v roce 2007, ten rok by manželé bývali oslavili zlaté výročí svatby.

Zdroj: Bright Side

