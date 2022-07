Michal Hrdlička oslavil výročí svatby s tenistkou Plíškovou hodně netradičně

Své ano si sportovní komentátor Michal Hrdlička a tenistka Karolína Plíšková řekli v roce 2018 v italském Monaku. Od luxusní svatby uplynuly již čtyři roky. První výročí oslavila dvojice u moře, na instagramu se pochlubili snímky u bazénu s výhledem na moře.

Na dovolené dokonce nechyběla ani Michalova dcera Linda, kterou má se svou bývalou partnerkou a kolegyní Lucií Borhyovou. Vypadalo to, že si dovolenou v zahraničí všichni společně náležitě užívají. Nechyběla ani hostina z mořských plodů.

Jejich oslavy se ale za pár let, zdá se, proměnily k nepoznání.

Letos totiž zvolili zcela jiný způsob oslavy, ve kterém se promítla jejich společná vášeň ke sportu. Čtvrté výročí svatby totiž strávili v posilovně. Cvičení v posilovně je pro většinu lidí pouze nutným zlem, které potřebují přetrpět k tomu, aby dosáhli plážové postavy. Mladí manželé ale na snímku na sociálních sítích vypadali, že si čas strávený cvičením náležitě užívají.

„Dneska máme 4. výročí svatby, tak jsme se hezky oblékli a vyrazili si dát pár intervalů. Šťastné 4. výročí, lásko, jsi moje všechno,“ napsal moderátor pod snímek.

Jednou z hlavních otázek jejich fanoušků zůstává, jestli spolu pár v blízké době plánuje rodinu, na to si ale asi budou muset ještě několik výročí počkat. Oba jsou zatím údajně spokojení a po změně netouží. Tenistku prý dokonce ani neinspirovalo těhotenství její sestry Kristýny Plíškové, nechce prý přerušit její sportovní kariéru. Bojí se totiž, že by se do ní těžko vracela.

