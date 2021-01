Nejlepší tenistka světa a její životní zkoušky. Martina Navrátilová vyhrála na kurtu i v soukromí

Už v roce 2000 byla Martina Navrátilová uvedena do tenisové síně slávy. Ještě aby ne, když za svoji kariéru vyhrála 59 grandslamových turnajů. Pyšnit se dnes může 167 tituly a 177 trofejemi. Legendou není jenom ve dvouhře, ale také ve čtyřhře, a to i té smíšené. Nejen odborník na elegantní tenisový sport vám potvrdí, že se jedná o jednu z největších legend, která kdy běhala po kurtech celého světa. Její cesta na vrchol však nebyla samozřejmá a politika jí v tomto ohledu rozhodně nepomohla. Z československé tenistky se tak musela stát tenistka americká…

Otčím trenérem

Martina Navrátilová se narodila v Brně a její rodiče se v jejích třech letech rozvedli. Velmi brzy jí tak do života přišel otčím Miroslav Navrátil, po kterém převzala příjmení a hlavně se jí stal prvním důležitým tenisovým trenérem. Postupem času se Martina více přibližovala Praze. Hrála za tenisový oddíl v Řevnicích a studovala na pražském gymnáziu na Zatlance, které však nestihla dokončit.

Ve svých devatenácti letech totiž klepala na bránu elitní tenisové společnosti, a tak se po US Open v roce 1975 rozhodla nevrátit do komunistického Československa. Tehdy už se svými výkony dostávala do posledních fází prestižních turnajů, ale k vítězství jí chyběl jeden či dva poslední kroky. Ve stejném roce požádala o americké občanství a do měsíce získala zelenou kartu, díky které mohla od té chvíle reprezentovat USA. V roce 1981 se stala definitivně americkou občankou.

Z tenisového hlediska získávala důležité výhry v nejprestižnějších grandslamech pravidelně od roku 1978. Se 167 výhrami ve dvouhře je dodnes nepřekonanou rekordmankou. Československo tak přišlo o svého reprezentanta a USA v ní získalo nejúspěšnější tenistku historie.

Otevřeně o své orientaci

Zcela logicky tedy zvítězily v politickém rozhodnutí osobní záměry nebýt “majetkem” a ideologickým vetřelcem socialistického státu, ale jako americká občanka mohla získávat veškeré finanční benefity a navíc pro život tolik potřebnou svobodu a nezávislost.

Ta se u Martiny Navrátilové projevila i v souvislosti s její sexuální orientací. V roce 2006 se její partnerkou stala Julie Lemingovová, která je o patnáct let mladší, poslední miss Sovětského svazu z roku 1991. Otevřeně a nebojácně tak společnosti sdělila svou odlišnou orientaci, a tím dodávala odvahu těm, kteří se ze strachu se svou pravou orientací radši nechlubili. Nestala se angažovanou mluvčí ve společensky tabuizovaném tématu, ale díky své popularitě bezesporu pomohla několika lidem po celém světě.

Společně se svou partnerkou vychovaly dvě dcery, které pocházejí z předešlého manželství Lemingovové. O tom, že jejich vztah je vlastně veřejnou záležitostí, se společnost mohla přesvědčit v roce 2014, kdy svou partnerku Martina Navrátilová v přestávce mužské dvouhry na US Open požádala o ruku.

