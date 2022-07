Lidé slyšeli pravý hlas Britney Spears. Zní úplně jinak, jsou v šoku

Britney Spears (40) se rozhodla zazpívat si jednu z jejích nejúspěšnějších písní, hit Baby One More Time, zatímco si doma třídila prádlo. „Tohle jsem já včera, prala jsem a třídila jsem oblečení. Svůj hlas jsem nikde nesdílela už extrémně dlouho, možná až moc dlouho. Zkusila jsem si doma trochu jinou verzi Baby,“ napsala pod příspěvek zpěvačka.

Ve videu je možné vidět, jak se slavná zpěvačka natáčí v přítmí u zrcadla, zatímco zpívá svůj hit. Její hlas ale nebyl takový, jaký si ho fanoušci pamatovali. Zpěvačka totiž předvedla o mnoho hlubší verzi písně, jeden z jejích největších hitů, který vydala v roce 1998 tak zněl úplně jinak.

Dále svým fanouškům vysvětlila, že tohle je její "pravý hlas." Profesionálové v hudebním oboru, kteří spolu se zpěvačkou pracovali na produkci jejích písní přiznali, že její hlas byl ve skutečnosti o mnoho hlubší, než jsme mohli slyšet v její tvorbě.

Tehdy jí ale údajně přimněli, aby tón svého hlasu změnila, protože byli přesvědčeni o tom, že tak bude mít větší úspěch. Prý se před lety dokonce snažila o to, aby byla vydána alternativní verze hitu Baby One More Time, tehdy ale neměla v její tvorbě rozhodující slovo, po dobu 14 let totiž žila v opatrovnictví svého otce.

„Zničili mi to, ztrapnili mě a zapříčinili, že jsem se cítíla jako nicka. Pravda zní hrozně. Sdílím to, ptotože jsem si vědomá své lásky a vášně, kterou chovám ke zpěvu. Moje vlastní rodina ze mě udělala blázna, já ale odmítám být obětí,“ potračovala zpěvačka.

Nakonec se ale ukázalo, že se producenti písně nespíše šeredně spletli. V komentářích pod videem zpěvačky se totiž objevily stovky opěvných komentářů od šokovaných fanoušků. Její "pravý hlas" si zamilovali a prosili zpěvačku, aby píseň nahrála znovu.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Hvězda Zoufalých manželek Eva Longoria se pochlubila dokonalou postavou. Tohle je její tajemství.