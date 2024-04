Novodobá Baba Vanga: Konec světového vůdce bude jen začátkem, měli bychom se připravit

Jemima Packington je jedinou ženou na světě, která dokáže vyčíst budoucnost z chřestu. A to dokonce velmi přesně, vždyť jednou z jejích předpovědí byla i smrt královny Alžběty II. Jak se zdá, zaměřuje se z velké části právě na britskou královskou rodinu, když se již před několika lety zabývala rozbroji, které v rodině způsobí Meghan a její manželství s Harrym, jak píše Daily Mail. Ukázalo se, že buď měla velmi dobrý odhad, nebo zkrátka chřest nelhal.

Měli bychom ji brát vážně

Co dál předvídala sedmašedesátiletá novodobá Baba Vanga, jak jí někteří přezdívají? Ještě před vypuknutím debat o odchodu Velké Británie z Evropské unie upozorňovala na rizika Brexitu a bez varování nenechala ani možnou velkou zdravotní katastrofu, která by mohla postihnout celý svět, uvádí Pedestrian TV. Covid opět dokázal, že Jemima rozhodně nebyla daleko od pravdy. Ve světle těchto splněných předpovědí se můžeme na její další proroctví dívat s velkou dávkou důvěry, což bohužel není tak docela optimistické.

Americká prezidentka?

Jak vidí Jemima Packington měsíce, které jsou aktuálně před námi? Kromě britské společnosti se vědma věnuje také vývoji v jiných zemích, konkrétně například ve Spojených státech amerických, které letos žijí prezidentskými volbami.

V rozporu se všemi předpoklady Jemima z chřestu vyčetla, že se na pomyslný trůn nejmocnějšího člověka planety tentokrát prvně v historii posadí žena. I když tomu v současné chvíli výsledky nenapovídají a čeká se spíše opakování závěrečného duelu z minulé volby, kdo ví, co se do té doby stane. Třeba se ukáže, že má chřest i tentokrát pravdu.

Sport je její slabší stránka

Věštkyně se také ráda věnuje sportu, ale je třeba konstatovat, že tohle není právě obor, ve kterém by měly její předpovědi největší přesnost, ačkoliv v jiných oblastech se úspěšnost jejích vizí blíží až k 90 %. Přesto se podle BBC pustila i do odhadu průběhu letošních olympijských her ve Francii, kde podle jejích předpokladů doslova zkrachují právě Britové. Jestli se tentokrát zelenina trefila, budeme moci sledovat už brzy.

Bod zlomu na Blízkém východě

Nejdůležitější věštby se ale vždy týkají celosvětového vývoje a možných válečných rizik. Tomu se nevyhýbá ani Jemima Packington, která hovoří o změně režimu ve většině vyspělých světových civilizací, zvláště tam, kde by to čekal jen málokdo. Pro Blízký východ má pak vizi bodu zlomu, který dá chodu dalších událostí docela jiný směr.

Smrt vůdce bude jen začátek

Pro globální politiku by měla být rozhodující také nečekaná smrt jednoho z největších světových vůdců. Který by to měl být, se můžeme jen dohadovat, upřímně řečeno kandidátů, o jejichž zdravotním stavu se již delší dobu spekuluje, je více. Každopádně jeho odchod může vyvolat velké problémy a turbulentní změny v celém světě včetně Evropy a měli bychom se na ně připravit. Zdá se, že pokud se Jemiminy předpovědi jen zčásti vyplní, budeme mít plnou hlavu nových starostí. A tak doufejme, že se ze všech problémů dostaneme relativně snadno, i když to jistě bude na pováženou.

Chřestové obrazce

Jak vlastně Jemima svoje předpovědi získává? Podle svých vlastních slov pro BBC zkrátka vyhodí chřestové výhonky do vzduchu a podle toho, jak dopadnou, předvídá budoucnost. „Stonky chřestu vytvářejí vzory, které jsem schopna interpretovat,“ uvedla Packington. „Když zelenina dopadne, celkový obrázek představuje symboly i písmena abecedy, které používám k předpovědím,“ vysvětlila. V rodině není první ženou, která má podobné věštecké schopnosti. Již v minulosti se k takovému umění klonila její teta, ale ta používala tradičnější čajové lístky. Podle rodinné tradice byly i její předpovědi poměrně přesné.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Generál Šedivý varuje před střetem USA a Číny. Předpověď temné budoucnosti.