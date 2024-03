Generál Šedivý varuje před střetem USA a Číny. Předpověď temné budoucnosti

Baba Vanga věštila jadernou katastrofu, svět měla zasáhnout už v roce 2023. Podle některých lidí se možná „jen“ o rok spletla a k apokalypse dojde letos. „Rusko na Ukrajině opravdu může vést intenzivní válku s rizikem eskalace ve válku jadernou,“ řekl Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý. Není to ale jediný katastrofický scénář.

Naše životní úroveň by klesla

Bulharská vědma totiž „viděla“ vzestup Číny. Mimochodem, to samé předpovídal i její francouzský „kolega“ Nostradamus. Znamenat by to mohlo neodvratitelný střet s USA. Že zdaleka nejde pouze o teoretickou rovinu, potvrdil i Šedivý: „Stratégové v USA zcela vážně s možností vojenského střetu s Čínou počítají,“ řekl bývalý elitní voják s tím, že první měření sil se dá zřejmě očekávat ohledně Tchaj-wanu, kde komunistická země už nějakou dobu stupňuje napětí. Ke střetu s USA v Jihočínském moři bylo už několikrát velmi blízko.

I toto poměřování „svalů“ by v konečném důsledku mohlo skončit jadernou válkou ve vší její hrůze. „Konflikt by krok za krokem eskaloval. A ano, mohl by svět uvrhnout do jaderné katastrofy. V každém případě by ale nastal těžko předvídatelný chaos, ekonomiky rozvinutých zemí na obou stranách by se rapidně snížily. Včetně ekonomické síly České republiky. Došlo by k výraznému snížení životní úrovně.“

Na Ukrajině se učí Čína i USA

Je také potřeba vidět, že Čína a Rusko už nějakou dobu úzce spolupracují. Asijská země bedlivě sleduje Putinovo počínání na evropském bojišti, mapuje chyby Západu. „Číňané samozřejmě sledují, zda a jak jsou americké zbraně ve službách Ukrajiny účinné proti ruským silám. Faktem je, že jak Čína, tak i USA se na Ukrajině do jisté míry učí. Také NATO z tohoto konfliktu musí analyzovat maximum možného.“

Také je logickým předpokladem, že k Číně (potažmo k Rusku) by se přidávaly další státy, jako je třeba Írán. „Putin rozhodně není osamocen a Si Ťin-pching už vůbec. Těch indicií je celá řada. Vzpomeňme třeba na nedávné společné námořní cvičení Ruska s Čínou a Jihoafrickou republikou. Ukazuje to na společné globální zájmy Ruska a Číny,“ uvedl generál Šedivý pro Čtidoma.cz.

Kdo byla Baba Vanga?

Je tedy otázka, jestli se předpověď o jaderné katastrofě Baby Vangy naplní. Jisté však je, že slepá bulharská mystička během svého života učinila mnoho predikcí, které se bohužel vyplnily. Jen namátkou útoky na USA 11. září, smrt princezny Diany, Brexit nebo havárie v Černobylu. Letos by mělo podle ní nastat střídání na britském královském trůnu. A podívejte se, co se v Londýně děje, Karel III. má rakovinu.

Bulharská jasnovidka byla od dětství slepá. Svoji schopnost vidět budoucnost údajně získala během tornáda, které ji připravilo o zrak. Bulharský car Boris III. a sovětský vůdce Leonid Brežněv s ní prý osobně konzultovali některé své kroky.

