Kdo vzal život chlapci, jehož tělo našli nacpané v krabici?

Kdo byl tajemný chlapec v krabici? Jak zemřel? Byla to tragická nehoda, nebo kruté a bestiální zavraždění dítěte? Jak se tělo plné modřin dostalo do krabice? Proč byla krabice pohozena mezi odpadky? Proč nikdo neoznámil, že se dítě pohřešuje? Kdo byli chlapcovi rodiče nebo opatrovníci a proč po něm nepátrali? Bude jeho identita někdy odhalena?

Jen zlomek otázek, které dodnes pro mnoho kriminalistů znamenají neklidné spaní. Přitom případ tajemného „chlapce v krabici“ se ve Filadelfii odehrál už v roce 1957. Pojďme se vydat po stopách jednoho z nejzáhadnějších kriminalistických případů dvacátého století. „Podle mého názoru udělali policisté hodně chyb a ztratili spoustu stop. Přesto není nemožné, aby případ vyřešili, třeba na základě DNA,“ vysvětlil Čtidoma.cz Vlastimil Kořen.

Policie zřejmě nepostupovala správně

Chlapec ve věku čtyři až šest let, nahý, zabalený ve flanelu. Zdálo se, že zemřel na následky úderu do hlavy. Jako první ho našel lovec, který se však bál, že mu policie zabaví nelegální pasti na ondatry, takže hrůzný nález nenahlásil. Vyšetřování tak nabralo spád až o dva dny později, kdy na mrtvé tělíčko upozornil vysokoškolský student. Rozběhlo se obrovské pátrání, v ulicích Pensylvánie visely tisíce letáků, zapojila se média.

Policie předpokládala, že identifikovat chlapce během chvíle nebude problém. „Udělali tenkrát několik chyb. Tou největší bylo, že prakticky neřešili místo nálezu. Nezajistili stopy hned. A když k tomu došlo, tak už bylo místo narušené mnoha lidmi. Mohli najít třeba stopy bot, pneumatik apod.,“ řekl Kořen.

Vražda v záchvatu vzteku?

Policie dostala mnoho tipů, kdo by chlapec mohl být. Ani jeden se ale nepovedlo potvrdit jako reálný. Stejně tak se objevilo několik podezřelých, všichni ale byli po vyslechnutí propuštěni. Nejslibněji se jevila stopa pramenící z krabice JC Penny, ve které tělo chlapce našli. Detektivové se díky tomu dostali do nedalekého dětského domova. Našli kočárek, který se prodával v totožné krabici. A na prádelní šňůře visely přikrývky podobné té, ve které bylo dítě zabaleno.

Nejslibnější hypotéza zněla, že chlapec byl synem nevlastní dcery muže, který dětský domov vedl. Ta prý nechtěla, aby z ní byla neprovdaná matka samoživitelka. Policisté oba konfrontovali, ale výsledky to nepřineslo. „Kdyby tenkrát měli dnešní moderní techniku, asi by to bylo jiné. Ale musíme si uvědomit, že pátrání probíhalo s bločkem a propiskou, obcházeli domy, pátrali opravdu naživo. To už se dnes vidí málo,“ doplňuje bývalý soukromý detektiv pro Čtidoma.cz.

Konečně znají jeho jméno

Případ se otevřel v roce 2003, když se objevila žena známá jen jako „M“. Tvrdila, že její násilnická matka dítě porodila v roce 1954. Podle ní ho žena zabila v záchvatu vzteku, jelikož nebyla duševně v pořádku. Vyšetřování bylo nakonec také uzavřeno. Chlapec ale nezůstal „Neznámým dítětem Ameriky“ navždy.

Před několika lety se ho díky moderním technologiím konečně podařilo identifikovat – podle CBS News se jmenoval Joseph Augustus Zarelli a v době smrti mu byly čtyři roky. Jméno jeho vraha je však stále neznámé. Na jeho hlavu je vypsána odměna 20 tisíc dolarů.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Zločinec Pomeranč přejel muže jeho vlastním autem. Policisté jej dopadli, když si holil zrzavé vlasy.