Lidé zemřou zbytečně, tvrdí Nostradamus i další věštec. Česko čekají velké změny

Ve své knize Proroctví Nostradamus předpověděl, že svět bude letos svědkem strašlivé námořní války. Tvrdil, že „rudý protivník zbledne strachem a způsobí strach z velkého oceánu“. Někteří analytici to interpretovali jako varování před útokem ze strany Číny, ze kterého pak může vzejít celosvětový konflikt.

Konec krále i papeže

Slavný astrolog také napsal, že „král ostrovů“ bude „vyhnán násilím“. V rozhovoru pro deník Daily Mail autor knihy Nostradamova proroctví uvedl, že podle něj půjde o abdikaci krále Karla III. ve prospěch jednoho z jeho synů. „Už nebude snášet útoky na svoji osobu ani proti královně Camille,“ vysvětlil Mario Reading. Nahrazen by prý měl být i papež František.

Nostradamus také předpověděl, že zemi zasáhnou další klimatické změny. „Suchá země bude vyprahlá, a až bude spatřena, nastanou velké povodně,“ stojí v jedné pasáži. Český věštec Marek Pražák našemu webu řekl, že je to odkaz na globální oteplování a vlnu veder, které budou letos extrémní, a že lidé budou kvůli tomu umírat, často zbytečně. „Kdybyste se mě zeptali, odpovím vám podobně. Tyto vize jsou v souladu s tím, co tvrdí i další astrologové.“

Čekají nás extrémní vedra

Podle Pražáka je více než pravděpodobné, že se tento fenomén dotkne i České republiky. „Bylo by bláhové si myslet, že stojíme někde stranou. Podívejte se ven, už dva měsíce v podstatě neustále silně fouká, to nebývalo. Nemusíte vidět do budoucnosti, abyste poznali, že nám příroda dává najevo, že má všeho dost,“ uvažuje pro Čtidoma.cz.

Prý se máme připravit na to, že budou běžné teploty nad pětatřicet stupňů a plodiny, které jsme dosud pěstovali, neporostou. „Neprohloupíte, když zasadíte citrony nebo pomeranče, minimálně v teplejších oblastech Česka. Je celkem evidentní, že nás čekají dosud nevídaná vedra a počasí, které by se hodilo spíš pro rovníkovou Afriku.“

Bude vzpoura strojů?

Nostradamus také tvrdil, že letošní rok bude vznikem nového člověka. Zřejmě tím myslel roboty nebo jiné autonomní „bytosti“, které nám zasáhnou do životů daleko víc, než jsme byli zvyklí. „I to se ale dá odvodit od toho, kam lidstvo směřuje, pokud jde o technické dovednosti. Ale jestli nás čeká něco jako „vzpoura strojů“, takovou předpověď po mně nechtějte. I kdybych něco podobného viděl, strašit tím nebudu,“ doplnil pro Čtidoma.cz Marek Pražák.

Pro úplnost je třeba říct, že Nostradamus nebyl žádný zelenáč a řada jeho proroctví se vyplnila. předpověděl například smrt Jindřicha II., katastrofální požár Londýna, vzestup třetí říše i francouzskou revoluci.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Senátoři podlehli dezinformacím, dali špatný signál obětem násilí. Neměli odvahu, říká poslankyně Kocmanová.