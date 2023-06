Brexit selhal: Proč „hrdému Albionu“ opravdu není co závidět

Dění za lamanšským průlivem se nám vyplatí sledovat i kvůli jedné věci mnohem méně slavnostnějšího rázu, zato však s přímými dopady na životy tamních obyvatel. Velká Británie představuje jedinečný případ státu, který se rozhodl pro ukončení členství v EU. Může nám proto sloužit jako laboratoř toho, jak se bude dařit zemi, která se ke zmíněnému kroku rozhodne.

Problémy, kam se podíváme

Korunovace, která byla svojí pompézností zároveň nostalgickou připomínkou časů někdejší slávy Spojeného království, dala alespoň na chvíli zapomenout na neutěšenou a chmurnou realitu dnešních dní. Současná situace nevyznívá pro hrdý Albion vůbec dobře. V dubnu se německý magazín Spiegel velmi podrobně věnoval tamním problémům. Jejich výčet byl opravdu dlouhý a příval nepříjemných zpráv je v poslední době prakticky neustálý.

Státní pokladna je prázdná, veřejná správa neefektivní a soudy fungují velmi pomalu. Podle vládních odhadů stále čeká na projednání u soudu asi 650 000 případů! A podobné je to i s vyřizováním běžným záležitostí na úřadech. Ti, kteří zrovna potřebují třeba pas nebo řidičský průkaz, musí často čekat několik měsíců. Pro obyvatele to samozřejmě není nic příjemného. Navíc tím celkový výčet potíží nekončí.

Tomáš Zdechovský

- Poslanec Evropského parlamentu.

- Od roku 2020 místopředseda KDU-ČSL.

- Působil jako krizový manažer a mediální analytik.

- Vystudoval magisterské obory Pastoračně sociální asistent a Pedagog volného času.

- Absolvoval i bakalářský obor Politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.

- Vystudoval magisterský obor Mediální studia a žurnalistika na Ma

Stávky každou chvíli

Problém nemá pouze státní správa či úřady. Země se nyní potýká s častými stávkami v řadě různých odvětví. V posledních několika měsících by se stěží našel den, kdy by zrovna nestávkovali lidé v některé z důležitých profesí, jako jsou řidiči autobusů, pracovníci ve zdravotnictví, učitelé nebo zaměstnanci železnic.

Jak připomíná citovaný článek, když nedávno napříč zemí čtyři dny stávkovali pomocní lékaři, média dokonce vyzývala obyvatele, aby se vyhnuli veškerým činnostem, kterými by si mohli způsobit zranění. Mimo to s koncem letošní zimy čekalo na návštěvu lékaře více než sedm milionů lidí, mezi nimi desítky tisíc lidí trpících srdečními chorobami a rakovinou.

Důsledkem brexitu země zaznamenala odchod lidí ze zemí EU, kteří vykonávali práci v mnoha různých odvětvích, včetně zmíněného zdravotnictví, kde dnes zhruba desetina všech pracovních míst zůstává neobsazena. A ti lidé, kteří stále pracují v tomto náročném oboru, se zcela pochopitelně octli na pokraji svých sil.

Sen se nenaplnil

Vypadá to, že naplnění snu o globální Británii, která začne vzkvétat poté, co se vymaní z okovů EU, je v nedohlednu. Země naopak ekonomicky upadá a není žádnou nadsázkou tvrdit, že miliony lidí upadají do chudoby. OECD odhaduje, že spolu s Ruskem bude nyní jedinou z větších ekonomik, která letos zaznamená pokles.

Problémům musela nejprve důsledkem covidu a poté zhoršené bezpečnostní situaci důsledkem ruského napadení Ukrajiny v posledních několika letech čelit celá Evropa. Británie k tomu má navíc na krku potíže spojené s odchodem s EU. V případě ostrovního království se tedy ukazuje, že problémy, které měla mít na svědomí EU, odchod nevyřešil, a naopak se stal příčinou některých dalších.

Brexit prostě selhal

Dokonce i Nigel Farage, jeden z předních „brexitářů“ v reakci na současnou situaci připustil, že Británie svým odchodem z EU ekonomicky nezískala a brexit selhal. A kdo má podle něho toto selhání na svědomí? Viní z něho současnou britskou vládu Toryů, která měla Británii nechat na holičkách.

„Obávám se, že brexit dokázal, že naši politici jsou k ničemu asi stejně jako komisaři v Bruselu. Tohle jsme úplně špatně zvládli,“ prohlásil také. Opravdu pozoruhodné a překvapivé je slyšet z úst politika známého tím, že prakticky veškeré problémy Británie házel na EU, že činnost národní vlády představuje stejné zlo jako nenáviděný Brusel.

S ohledem na současný stav proto asi nikoho nepřekvapí, že obyvatelé Spojeného království vnímají odchod z EU spíše jako chybu. Navrch mají nyní ti, kteří by se do EU rádi vrátili. Výsledky průzkumů z předchozích dvou let hovoří více než jasně. Pouze devět procent Britů souhlasí s Brexitem, 62 % jej hodnotí negativně.

Czexit? Ten nehrozí

Evropská unie rozhodně není dokonalá a ledacos by se mělo zlepšit. Nic to ale nemění na skutečnosti, že pro nás v Česku by ztráta členství měla kvůli větší hospodářské provázanosti se zbytkem EU mnohem horší následky než v britském případě.

Vzhledem k tomu, že nejsme obklopení mořem, nýbrž jen samými členskými státy EU, pocítila by zvláště naše exportně orientovaná ekonomika ztrátu výhod spojených (nejen) s přístupem na společný evropský trh velice citelně. Když to zjevně nezvládá Británie, která leží mimo evropskou pevninu, těžko si lze představit, že by to Česko bylo schopné zvládnout lépe. Pokud někdo tvrdí, že odchod z EU přinese naší zemi prospěch, tak lže!

- autorem komentáře je europoslanec Tomáš Zdechovský -

KAM DÁL: Rozhovor s europoslancem: Tajné plány na rozšíření Česka! Zdechovský zváží funkci guvernéra, Okamura a Zeman také ve hře.