Rozhovor s europoslancem: Tajné plány na rozšíření Česka! Zdechovský zváží funkci guvernéra, Okamura a Zeman také ve hře

Vladimir Putin připojil část suverénní Ukrajiny k Rusku. Tak proč by Češi nemohli požadovat region, který je "právem jejich"? Máme tedy menší nárok než Putin? Minimálně stejný!

Podle twitterového účtu "Královec" proběhlo referendum, ve kterém se drtivá většina obyvatel regionu vyslovila pro připojení k České republice. Vznikly oficiální webové stránky, v pondělí se chystá happening před ruským velvyslanectvím v Praze.

Ve Čtidoma samozřejmě vnímáme realitu, přesto jsme požádali europoslance Tomáše Zdechovského o rozhovor na téma "coby kdyby". A nutno říct, že místopředseda KDU-ČSL má smysl pro humor.

Podle petice uspořádané na sociálních sítích Kaliningradská oblast, tedy území mezi Polskem a Litvou, už téměř patří k České republice. Jste rád, že se rozšíříme právě o tuto oblast?

Velmi! České republice by přístup k moři slušel. Mohli bychom tam vybudovat námořní základnu a začít investovat i do námořní armády. Jak se říká, kdo je připraven, není zaskočen.

Tomáš Zdechovský

- poslanec evropského parlamentu

- od roku 2020 místopředseda KDU-ČSL

- působil jako krizový manažer a mediální analytik

- vystudoval magisterské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času

- absolvoval i bakalářský obor politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě

- vystudoval magisterský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně

Jedna věc je připojení k Česku, druhá pohled Ruska. Myslíte, že bychom v případě, že Putin nebude souhlasit, měli vyslat speciální vojenskou operaci? V jakém složení?

Zeptal bych se prezidenta Zelenského, jestli nám nepošle zpět pár našich tanků. Na Ukrajině je asi nebudou tolik potřebovat. Příjezd tanků by měl vyvolat pocit, že ve městě je nový šerif. Oplatili bychom tak Rusům okupaci z roku 1968. Tehdy nás taky vystrašili tanky, které nikdo nechtěl, až na pár odporných soudruhů.

Jak bychom měli oblast využít, k čemu nám může být dobrá?

Příjmy z turismu určitě pomohou našemu státnímu rozpočtu. Nemuseli bychom zvyšovat daně. Věřím, že statisíce Evropanů by vyrazily do Královce, protože pod naší nadvládou by oblast byla přívětivější pro turisty. Konečně by si mohli dát dobrou Plzeň či poctivou svíčkovou. Češi by jezdili na dovolenou k moři, takže by peníze utráceli "doma". Tohle vše by nám ekonomicky pomohlo. Myslím, že ministr financí by s tím souhlasil.

Kdy by podle vás mělo začít fungovat přímé letecké spojení? Zaslechl jsem ale i úvahy o spojení ponorkami, jak se na to díváte?

Jelikož je po letní sezoně, tak není třeba na letecké spojení tolik tlačit. Nicméně do vánočních trhů by pravidelná linka mohla fungovat. Bude fajn si u moře poslechnout Půlnoční od Václava Neckáře. K tomu svařák či grog a bude to dokonalé.

Může dojít k další české expanzi? Přeci jen smažák, pivo či ponožky v sandálech, to je silný kalibr...jaká další území bychom si mohli nárokovat?

Ozývají se hlasy, že je Rusko příliš velké, že bychom si v Evropě mohli rozdělit některá jeho území. Zaznamenal jsem, že bychom mohli anektovat některá ruská města na západě. Ale to jsou jen zbožná přání. Pro nás Čechy by to bylo trochu z ruky. Navíc zima, v energetické krizi nic, co by stálo za řeč. V tuto chvíli bych se přece jen soustředil na Kaliningrad, tedy Královec, promiňte.

Vy už jste 1. dubna oznámil kandidaturu na prezidenta. Přesto: pokud by vám byla nabídnuta funkce guvernéra Kaliningradské oblasti, šel byste do toho?

Určitě bych si vzal čas na rozmyšlenou. Stále mám ještě mandát poslance Evropského parlamentu. Nechci kumulovat funkce a vzdát se europoslaneckého postu, bylo by to plivnutí do tváře všem, kteří mi dali svůj hlas. Ovšem zatím není jasné, kolik času by práce guvernéra obnášela. Musel bych se poradit se svými kolegy, a pokud by se to dalo vměstnat do dvou pracovních dnů a kolegové ze strany, ale i vlády by mě podpořili, pak bych tuto nabídku přijal a pokusil se to zvládnout s prací v europarlamentu.

A co guvernér Miloš nebo Tomio?

Miloš Zeman se už jistě těší na Vysočinu, kde si od svého desetiletého prezidentování zaslouženě odpočine. Nepřidělával bych mu víc starostí, už má požehnaný věk. Pan Okamura ještě nedosáhl takových kvalit, aby mohl pomýšlet na takto prestižní funkci. Vždyť je stále předsedou opoziční strany, ještě nebyl u moci, neví, jaké to je vládnout a co to obnáší. Musí získat zkušenosti.

Jak je český požadavek vnímán na půdě Evropské unie?

Kolegové nám fandí a přejí nám to. Víte, jak dlouho jsem slýchával posměšky, že nemáme moře, že bychom se neměli vyjadřovat například k otázkám rybolovu nebo lodní dopravě? Konečně se staneme plnohodnotným hráčem i v této oblasti.

Vlakové koleje na místo vedou. Možnost je cestovat přes Braniewo, ale tam osobní vlaky nejezdí a už jen 107 kilomentrů pěšky po E28. Nebo to lze doplavat. Moře naštěstí nezamrzá ani v zimě. Ale co takhle létat Gripeny? Bude třeba ještě zásadně probrat možnosti, jakými se Češi na nové území dostanou.

Měla by mít v Královci fakultu česká univerzita?

Určitě bych tam zavedl 4. i 5. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu práv a také lodního inženýrství. Musíme také vytvořit výuční obory, které se zaměří na opravu lodí a rybolov. Vzdělání je klíč k lepšímu životu, to bychom měli mít na paměti.

Má se v regionu zavést čeština jako jediná řeč?

V prvé řadě bych odstranil azbuku, všechny značky bych poslal do šrotu a nahradil je českými a polskými nápisy. Polákům tím vyjdeme vstříc, budou se tu cítit jako doma. Zároveň se tak čeští občané naučí polsky, což mohou využít na trhu práce.

Co Rusové, měli by se odsunout?

Museli by podepsat, že se stávají Čechy či Poláky, pokud by tak neučinili, museli by opustit území do tří dnů.

Z vojenského přístavu by se mohlo udělat muzeum KGB, co říkáte? Jedno je v Rize.

Připomínat si historii je důležité a této myšlence jsem zcela otevřen. Nechvalně známá KGB by měla mít své muzeum, aby lidé viděli, čeho je schopná ruská strana. Riga to ví, je načase, aby to zjistil i Královec a jeho občané a turisti.

