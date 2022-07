Kdykoliv Miloš Zeman někoho někam dosadí, je z toho ostuda, katastrofa a stojí nás to fůru peněz

Případ nejhorší, nejkřiklavější a nejskandálnější je hradní kancléř Vratislav Mynář. Z vážené úřednické funkce udělal pravý opak.

Vlekař na Hradě

Není vůbec potřeba vyjmenovávat všechny skandály a šílenosti, které se na Hradě pod Mynářovým vedením děly a dějí. Pokud je někdo dodnes nezaznamenal (což je naprosto nemožné), pak už se mu jedním článkem oči neotevřou. Mynář je ztělesněním arogance, je mocichtivý, neustále překračující své pravomoce a přístup k prezidentovi si doslova zprivatizoval. Podivné jsou i tak běžné aktivity jako udělování vyznamenání, vedení korespondence a skartace různých dokumentů. Hrad podezřele často ztrácí důležité listiny, nebo je omylem skartuje.

Na dotazy novinářů svévolně neodpovídá a vybírá si média, se kterými komunikuje. Naprosto komunikačně selhal v době Zemanovy dlouhodobé indispozice. Není jasné, kdy kdo co na Hradě podepsal, nikoho by už snad ani nepřekvapilo, kdyby se na důležitých dokumentech našly stopy po zmizíku. Miloš Zeman Mynáře označil za svého dobrého přítele, a tudíž i dobrého úředníka. Jak k tomu došlo, že mezi těmito dvěma rolemi je nějaké rovnítko, ví nejspíš jen sám Zeman. Mynář symbolem úřednické arogance, morálního úpadku, nízké šmeliny a nebetyčné ostudy.

Michl vyděsil trhy a potěšil Babiše

Z úplně jiného těsta je další přímá Zemanova volba – nový guvernér České národní banky Aleš Michl. To je ten věčně zachmuřený ekonom, který na každé fotce vypadá, že permanentně tlačí. Michl je provokatér, jde téměř vždy proti proudu, v ČNB byl neustále v opozici vůči ostatním, údajně s nimi prakticky nekomunikoval.

Cejch na čele má navíc díky tomu, že byl ekonomickým poradcem Andreje Babiše. Ještě předtím pracoval v Reiffeisenbank, kde mu šéfoval Pavel Mertlík. Ten angažování Michla označil za největší personální omyl své kariéry. Babiš si naopak svého poradce pochvaloval.

Michl je přitom zastánce poměrně bizarní ekonomické teorie. Domnívá se totiž, že inflaci lze nejlépe zkrotit tak, že se sníží (ano čtete dobře, není to překlep – sníží) úrokové sazby. Všude na světě se přitom ekonomové domnívají, že se sazby musí naopak zvyšovat, pokud se má dostat inflace do normálu. Jediný, kdo s Michlem souhlasí, je turecký prezident Erdogan, který Michlův postup praktikuje už několik let a dostal inflaci na rekordních 70 procent.

Zlé jazyky přitom tvrdí, že jediný, komu celý tenhle model vyhovuje, je Andrej Babiš a jeho Agrofert, kterému se kvůli vysokým úrokovým sazbám prodražují jeho obří úvěry. Zeman opět neomylně sáhl po té nejhorší možné volbě, která navíc, na rozdíl od Mynáře, má skutečně potenciál velmi těžce poškodit ekonomiku. Ostatně trhy na Michlovo jmenování reagovaly tak, že koruna prudce oslabila a ČNB musela okamžitě intervenovat, aby její pád zbrzdila. Kolik nás to všechny stálo, ČNB nezveřejnila.

Ombudsman za práva většiny

Do třetice můžeme jako Zemanova jasného favorita jmenovat ombudsmana Stanislava Křečka. Toho sice zvolila sněmovna většinou hlasů ANO, KSČM a SPD, ale není žádným tajemstvím, že za tím vším byla snaha vyhovět Zemanovi, který Křečka navrhl jako nejlepšího kandidáta na ombudsmana.

Křeček je ale ve skutečnosti všechno jiné, jen ne ztělesnění boje za práva menšin a utlačovaných. Nikdy se netajil tím, že má na celý úřad a jeho poslání velmi specifický pohled. Menšina se má postarat o sebe sama a nemá terorizovat, šikanovat a jakkoliv obtěžovat většinu.

Jeho odvolání požaduje řada nevládních organizací a menšin, výtku dostal Křeček i od senátorů, ale ani to s ním příliš nepohnulo. Nedávno zbavil veškerých pracovních agend svou zástupkyni, respektovanou odbornici Moniku Šimůnkovou. Prý se s ní špatně komunikuje, má jiné názory než on, takže jí prostě nemůže svěřit vůbec nic. Křeček udělal s úřadem ombudsmana to samé co Mynář s úřadem hradního kancléře – naprosto ho zdiskreditoval a znefunkčnil.

Miloš Zeman pravidelně sází na tyto „kontroverzní typy“ lidí, kteří se často v problematice neorientují, chybí jim úroveň a důstojnost, nedosahují ani schopností kolegů, kterým mají šéfovat, zato jim nechybí ambice, drzé čelo a nebetyčná sebejistota v sebe sama.

