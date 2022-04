Europoslanec Zdechovský oznámil kandidaturu na Hrad! Česká republika si konečně zaslouží slušného prezidenta, hlásí

Zdechovský zveřejnil ve čtvrtek večer na svých sociálních sítích fotku s Hradem za zády se slovy "Nadešel správný čas". Na klopě saka měl připnutou placku své podobizny s heslem "Prezident ve vašich službách". Pod příspěvkem se rozjela diskuze, ve které uživatelé Facebooku tipovali, o co půjde. Na jejich komentáře však neodpovídal.

Ještě večer jsme europoslance za KDU-ČSL kontaktovali, abychom se ho zeptali na podrobnosti. Zdechovský nám ve videorozhovoru svůj záměr potvrdil. O kandidatuře přemýšlel dlouho. „Sním o tom už od dětství, někdo chtěl být kosmonautem, já prezidentem,“ uvedl s tím, že horší než současná hlava státu být nemůže.

O podporu koalice SPOLU nežádal

Oznámením své kandidatury šokoval většinu svých kolegů napříč politickým spektrem. Uvnitř koalice SPOLU svůj záměr s nikým nekonzultoval. „Chtěl jsem to držet co nejvíce v tajnosti, ale pokud někdo pozorně sledoval mé sociální sítě, tušil, že se k něčemu schyluje,“ řekl.

Zdechovský se nebojí, že by oslabil koalici SPOLU, která chce postavit výrazného lídra, jenž by měl šanci zvítězit. „V současnosti tady nikoho takového nevidím, proto jsem do toho šel, já Babiše ve druhém kole porazím. Těch jeho lží se ve finálové debatě fakt nebojím,“ prohlásil odhodlaně.

Veřejně ho podpořil zatím jen bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek, který o kandidatuře na Hrad také uvažoval. „Nebudu lhát, o této možnosti jsem přemýšlel, nakonec jsem se ale rozhodl ucházet na dubnovém sjedu o post předsedy KDU-ČSL. Za poslední tři roky jsem si odpočinul a myslím, že to Marian teď taky potřebuje. Chci mu uvolnit ruce, aby se mohl soustředit na svou práci na ministerstvu,“ poodhalil své plány Bělobrádek pro ČTI DOMA.

Tomáš Zdechovský

- poslanec evropského parlamentu

- od roku 2020 místopředseda KDU-ČSL

- působil jako krizový manažer a mediální analytik

- vystudoval magisterské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času

- absolvoval i bakalářský obor politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě

- vystudoval magisterský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně

Prezidentem ve vašich službách

Havlíčskobrodský rodák chce být prezidentem horních deseti milionů obyvatel. V žádném případě nebude pokračovat v nastoleném trendu rozdělování společnosti a rozdmýchávání nenávisti. „To tady dělali moji předchůdci, já budu jiný. Doslova otevřu Hrad všem lidem. Dvakrát ročně bych chtěl sezvat občany na grilovačku do Lán, možná pozvu Radka Vondráčka, aby nám u toho zahrál na kytaru,“ dodal s úsměvem.

Hlavní roli prezidenta vidí v posilování diplomatických vztahů a otevírání dveří českým podnikatelům v zahraničí. „Jako europoslanec jsem navštívil spoustu zemí světa a navázal mnoho diplomatických vztahů, které bych jako prezident mohl využít.“

Svou první cestu by netradičně podnikl na Ukrajinu. „Myslím, že by to bylo hezké gesto. Rád bych s sebou vzal europoslance Ivana Davida (SPD), aby mi ukázal ty biologické zbraně, o kterých hlásá na svém Facebooku.“

Jako prezident by chtěl zatlačit na vládu, aby zavedla tzv. průkaz způsobilosti voliče. „Každý občan by musel projít jednou za deset let jednoduchým testem, který by obsahoval základní otázky o naší zemi a politickém systému. Hranice úspěchu by byla 51 %, kdo by testem neprošel, ten by nemohl v daném období volit,“ uvedl s obavou, že by se zřejmě zástupci SPD do sněmovny nedostali.

Složení volebního týmu

Pro perfektní zvládnutí prezidentské kampaně jsou zapotřebí peníze a tým profesionálů. „Finance jsme sehnali ještě před válkou u Sberbank, s níž máme ujednání, že v případě vítězství bychom ruské bance nemuseli nic vracet. Na oplátku by nám poslali někoho do účtárny,“ mnul si ruce nad skvělou dohodou.

Foto: se souhlasem Tomáše Zdechovského Dostane se do druhého kola?

O konečném složení svého týmu by chtěl mít jasno do konce dubna. Mezi oslovenými jsou i komunikační esa Markové Prchal a Hanč, kteří působili v týmu expremiéra Babiše. „Jednoduše jsem jim dal nabídku, která se neodmítá,“ prozradil Zdechovský, jenž jim v případě vítězství slíbil místa Nejedlého a Mynáře na Hradě.

Kontaktní kampaň spolu s tou na sociálních sítích by chtěl naplno spustit od května. „Věřím, že zvítězím. Česká republika si zaslouží konečně slušného prezidenta,“ dodal na závěr.

Tento článek vychází v první dubnový den.

KAM DÁL: Nepomáhat Ukrajincům, protože Češi "strádají"? Je mi líto všech, kteří takto uvažují, říká europoslanec Zdechovský.