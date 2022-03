Nepomáhat Ukrajincům, protože Češi "strádají"? Je mi líto všech, kteří takto uvažují, říká europoslanec Zdechovský

Podle europoslance a místopředsedy KDU-ČSL Tomáše Zdechovského se počet uprchlíků může vyšplhat až na 8 milionů. S válkou se ale pojí celá řada dalších věcí, jako například zdražování pohonných hmot, což se nevyhnulo ani České republice.

Možná i proto se najdou hlasy, které říkají, že na Ukrajině není "naše válka" a pomáhat by se mělo zejména českým občanům. Je to adekvátní reakce, když pár kilometrů od nás umírají lidé za svoji svobodu a před hrůzami prchají ženy, děti i nemocní?

Co si myslíte o lidech, kteří tvrdí, že by se Ukrajincům nemělo pomáhat, protože na to doplatí Češi?

Je mi upřímně líto každého, kdo si něco takového myslí. Pokud by se Ukrajinci vzdali, pak by za pár dní mohli "klepat" Rusové na naše dveře a co by pak asi říkali tady ti chytráci? Ať nám pomůžou Němci, Francouzi nebo Španělé. Ukrajinci jsou naši přátelé, kteří chtějí patřit do EU.

Od koho vlastně tyto názory jdou?

Tento narativ "nepomáhejme ukrajinským uprchlíkům" jede dezinformační scéna na sociálních sítích. Proto jsem rád, že to i čeští občané vidí úplně jinak a pomáhají sami od sebe. Skvělou práci také odvádí česká vláda a neziskové organizace, které neúnavně pomáhají.

V České republice výrazně zvyšují některé komodity, například pohonné hmoty. Je tam přímá souvislost s děním na Ukrajině?

Jednoznačně, válka způsobila strmý nárůst cen benzínu a nafty. Bude to další oříšek pro českou vládu, potažmo EU.

Měla by česká vláda ceny pohonných hmot regulovat?

To je v tuto chvíli těžká otázka. Vláda o tom bude jednat ve středu. O určité podpoře se uvažuje, ale zatím je těch variant víc a já bych nerad předjímal, jak vláda nakonec rozhodne. Variantou může být třeba úprava výše DPH.

Je to pouze dočasné zvyšování cen, nebo už to tak zůstane?

Věštil bych z křišťálové koule, kdybych řekl, že se to brzo zklidní a ceny klesnou. Myslím si, že v případě brzkého ukončení konfliktu může dojít k ustálení ceny a mírnému poklesu, ale bude se to odvíjet od toho, jak dlouho Rusko bude pokračovat ve válce. Potvrzuje se, že se EU musí zbavit co nejdříve závislosti na ruském plynu.

Jde o adekvátní cenu "za svobodu"?

Svoboda se penězi dá jen stěží vykoupit.

Je Evropská unie připravena na příliv ukrajinských uprchlíků?

Velmi těžko se dá připravit na tak obrovský příliv uprchlíků během tak krátké doby. Země EU ukazují, že dělají, co mohou, aby přijetí Ukrajinců proběhlo hladce. Členské státy mezi sebou dobře komunikují, zřizují se krizová centra, ale pomáhají i samotní lidé. Ta solidarita je neuvěřitelná.

Tušíte, kolik Ukrajinců může dorazit, kolik se jich po válce vrátí zpět a kolik u nás zůstane?

Od vypuknutí konfliktu překročilo hranice přes milion Ukrajinců. Některé scénáře počítají ale až s osmi miliony příchozích, to samozřejmě bude záležet na situaci. Otázkou zůstává, jestli se budou mít po válce kam vrátit. Rusové bombardují města jak smyslů zbavení, útočí na civilní čtvrti, kde nejsou žádní vojáci. V některých městech či částech toho příliš nezbylo.

Vznikly už v rámci Evropské unie fondy, které mohou zemím, které uprchlíky přijmou, finančně pomáhat?

Státy EU mohou na pomoc uprchlíkům čerpat z tzv. kohezních fondů. EU pomáhá finančně i dodávkami zbraní. Poprvé v historii! Česká vláda vyčlenila 2,5 miliardy korun, což je při příjmech státního rozpočtu ve výši zhruba 1 600 miliard korun zanedbatelná částka, která ale lidem prchajícím před válkou opravdu pomůže.

