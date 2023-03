Britský tank Challenger 2 na Ukrajině: S jeho silou a spolehlivostí si Rus těžko poradí

Velká Británie dodá bojující Ukrajině své tanky Challenger 2. Stává se tak jedním ze států, které vyslyšely volání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Západ dodával napadené zemi těžké zbraně, především moderní tanky. Britové se zavázali dodat Ukrajině jednak 14 tanků Challenger 2, s nimiž se pojí i další pomoc v podobě dalších obrněných vozidel, pontonů, munice a přidruženého vybavení.

Na Ukrajinu se řítí výkonný britský tank

Kromě slíbených tanků Challenger 2 poskytne Velká Británie Ukrajině i samohybné houfnice AS90. Jejich počet není zatím upřesněn, má se jednat okolo 30 kusů. Současně Britové začnou s nezbytným výcvikem ukrajinských vojáků na novou tankovou platformu, jak už bylo dříve oznámeno.

Jedná se o hlavní bojový tank třetí generace, který má v současné době ve výzbroji Velká Británie (od roku 1998) a Omán. Exportní úspěch Challengeru 2 byl podtržen dodávkou 18 tanků právě do Ománu v roce 1993, další várka 20 tanků putovala na Blízký východ o čtyři roky později.

Výroba Challengeru 2 probíhala mezi lety 1993–2002 a celkem spatřily světlo světa přes čtyři stovky tanků. Samotný vývoj tanku byl zajímavý. Myšlenka vyvinout nové vozidlo spadá do poloviny 80. let, kdy společnost Vickers Defence Systems začala pracovat na nástupci tanku Challenger 1. Ministerstvo obrany Velké Británie si v roce 1991 objednalo 140 tanků, o tři roky později podepsalo zakázku na dalších 268 vozidel.

Posádku Challengeru 2 o hmotnosti 64 tun tvoří 4 muži. Pohonnou jednotku zajišťuje dieselový dvanáctiválcový motor Perkins CV12-6A o výkonu 895 kW. Maximální rychlost tanku činí na silnici 59 km/h, v terénu 40 km/h, dojezd je 450 km. Pokud hovoříme o výzbroji tanku, hlavní zbraň tvoří drážkovaný kanón L30 ráže 120 mm, sekundární zbraní jsou dva kulomety ráže 7,62 mm.

Tím ovšem technologické možnosti britské platformy nekončí, protože na pořadu dne je upgrade na standard Challenger 3, o který se postará společný podnik (joint-venture) Rheinmetall BAE Systems Land. Kontrakt byl podepsán v roce 2019 a jeho hodnota činí 800 milionů liber. Challenger 3 pak přinese vylepšení v mnoha oblastech.

Nejdůležitější bude jistě výzbroj, kdy bude vyměněn současný drážkovaný kanon L30 ráže 120 mm za vysokotlaký kanon s hladkým vývrtem L55A1 ráže 120 mm. Tato zbraň bude schopna překonat i nejvyspělejší balistickou ochranu obrněných vozidel. Challenger 3 bude mít také nový systém řízení palby a výkonnější motorovou jednotku. Vozidlo má být navíc plně digitalizováno.

Rusku nastanou krušné časy

I Challenger 2 je dozajista pro Ukrajinu posilou hlavně kvůli své spolehlivosti, solidní palebné síle a pancéřování. Jestliže budou Ukrajině dodány i další západní tanky, bude se – společně s Challengerem 2 – jednat o velmi slušný potenciál a Rusko tomu bude muset přizpůsobit své bojové kapacity, které, na druhou stranu, zdaleka nejsou vyčerpány.

Je třeba na závěr dodat, že Západ potřebuje zásobit Ukrajinu ne jednotkami, ale desítkami či stovkami moderních tanků, a to nejen proto, aby se mohla napadená země účinně bránit, ale aby mohla podnikat také protiofenzivy s konečným cílem vypudit ruská vojska ze svého území. Pokud tanky Challenger 2 dorazí na Ukrajinu společně s dalšími moderními protějšky z jiných států v náležitém počtu, nastanou ruským vojákům krušné časy.

Zdroj: Army Recognition

