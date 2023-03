Železná kopule proti Putinovi. Získá Ukrajina nejpokročilejší protivzdušný systém Iron Dome?

Izrael stále „zvažuje“ dodání svého protivzdušného systému Iron Dome Ukrajině. Izraelci ústy svého premiéra Benjamina Netanjahua tuto možnost nevylučují. Zatím nic není ale jisté, do možné dodávky systému může zasáhnout řada faktorů. Jasné je, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by přivítal Iron Dome s otevřenou náručí, „Železná kopule“ dokáže zlikvidovat bezpilotní letouny i řízené střely. Takovou schopnost některé ostatní protivzdušné komplexy postrádají. Systém je navržen tak, aby zneškodnil rakety krátkého doletu a 155mm dělostřelecké granáty o dostřelu 70 kilometrů.

Železná kopule proti Putinovi

Vzhledem k tomu, že Rusko se stále uchyluje k taktice ničení kritické a civilní ukrajinské infrastruktury, pomohl by také Iron Dome zabránit větším lidským a materiálním škodám. Netanjahu na otázku francouzských televizí TF1 a LCI, zda se by Izrael uvolil k dodání systému Iron Dome Ukrajině, odpověděl neurčitě, že „se tím právě zabývá“. Pokud by se tak stalo, Ukrajinci by do výzbroje získali systém, který má vysokou efektivitu v sestřelování vzdušných cílů nepřítele, což by ruský prezident Vladimir Putin jistě neuvítal.

Vrcholní političtí představitelé Ukrajiny pak kromě protivzdušných systémů žádají také moderní západní stíhací letouny, nejvíce se hovoří v současné době o strojích F-16, jejichž dodání však zatím americký prezident Joe Biden již před časem vyloučil. Tím ovšem není na druhé straně řečeno, že nemůže změnit názor v případě další eskalace války. Pokud by byl Iron Dome Kyjevu poskytnut, byl by to určitý psychologický přelom, protože Izraelci se zatím do dodávek moderních zbraňových systémů Ukrajině nezapojili.

Koncem minulého roku izraelský ministr obrany Benny Ganc prohlásil, že židovský stát bude nadále poskytovat napadenému státu humanitární pomoc, nicméně jí nebude posílat vojenský materiál, pokud tedy nepočítáme dodávku ochranných vest a helem pro ukrajinské vojáky.

Izrael však musí dvakrát zvažovat, jestli na Ukrajinu skutečně pošle Iron Dome, eventuálně i jiné moderní zbraňové systémy. V současné době totiž stále platí dohoda s Ruskem, která je pro obě strany momentálně výhodná. Írán sice zásobuje Rusko sebevražednými drony, které jsou využívány hlavně proti ukrajinské kritické infrastruktuře, na druhou stranu Moskva umožňuje Izraeli v rámci dohody blahovolně podnikat akce proti Íránu a hnutí Hizballáh na horké půdě v Sýrii.

Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv, jak už je v poslední době jeho tradičním zvykem, už stačil vyslat jasné varování Izraeli, že pokud by byly Ukrajině poskytnuty zbraňové systémy, včetně protivzdušného systému Iron Dome, mohlo by to zničit vztahy mezi oběma zeměmi. Izrael tak musí zohledňovat mezinárodní dopady a vztahy s Ruskem, které v Sýrii zatím potřebuje. To se však může postupem času změnit, protože zmíněná dohoda o Sýrii je křehkou nádobou, která se také může pod tlakem událostí rozbít.

Zatím váhaví Izraelci

Na druhé straně s tím, jak bude eskalovat válka na Ukrajině, je možné, že dosud váhaví Izraelci nakonec Kyjevu protivzdušný systém, ať už Iron Dome, nebo nějaký jiný dodají, protože je k tomu donutí mezinárodní společenství. Stejně tomu tak bylo i v případě poskytnutí tanků Leopard 2 ze strany Německa, které kancléř Olaf Scholz zpočátku rezolutně odmítal, později však postupně mírnil své stanovisko, až je změnil úplně ve prospěch dodávek těžké techniky.

Pro Ukrajinu budou v následujících týdnech či měsících vyspělé protivzdušné systémy zásadním „vojenským příspěvkem“, pokud se potvrdí předpovědi západních analytiků, že se ruská ofenziva přesune alespoň zčásti do vzduchu. Izrael bude muset dát na váhy své vztahy s Ruskem, které jsou vedeny momentálními potřebami v Sýrii, a s napadenou zemí, která už přes rok svádí tuhé boje s ruskými vetřelci. Vyhraje tak izraelské pragmatické hledisko, nebo nezištná pomoc Ukrajině, která denně krvácí? To uvidíme v následujících dnech.

