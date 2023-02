Putinův šéfkuchař pouští v Kremlu hrůzu. Kdo je hlava Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin?

Vladimir Putin mu naslouchá, Kreml při vyslovení jeho jména obchází strach. Bojí se ho politici i nejrůznější Putinovi patolízalové. Je to logické, když dlouhodobě patří k několika málo lidem, na které ruský diktátor spoléhá, a patří k nejmocnějším hlasům v zemi.

To, že se Jevgenij Prigožin nebude věnovat poctivému řemeslu, bylo jasné poměrně brzy. Byť měl našlápnuto stát se úspěšným běžcem na lyžích, už v osmnácti letech byl poprvé podmíněně odsouzen za krádež. V roce 1981 – ve svých dvaceti letech – vyslechl mnohem tvrdší ortel – 12 let odnětí svobody za loupež v organizované skupině. Ve svém zločinném portfoliu v tu chvíli už měl krádež, podvody, ale také zapojení nezletilých do prostituce. Odseděl si devět let a po propuštění se začal zajímat o obchod s potravinami.

Jevgenij Viktorovič Prigožin

- Vlastní síť restaurací, cateringovou firmu Concord Catering a firmu Concord Management and Consulting, jejímž prostřednictvím řídí Internet Research Agency, agenturu zabývající se internetovými aktivitami proti Západu.

- Evropská unie ho v roce 2020 potrestala zmrazením majetku za porušování zbraňového embarga v Libyi.

- Tribunál Evropské unie potvrdil, že důkazy o Prigožinově spojení s žoldnéřskou Wagnerovou skupinou jsou dostatečné.

Zrod Putinova kuchaře

Nejdříve se Prigožin pustil do obchodu s rychlým občerstvením, kde mu jako podnikatelský partner sekundoval jeho nevlastní otec. Později se spolužákem ze studií založil síť supermarketů Kontrast. Nejednalo se o výnosné podnikání, a tak v roce 1995 otevřel jednu z prvních luxusních restaurací s názvem Old Customs v Petrohradu. Gastronomická kariéra mu otevřela cestu k politickým kontaktům, a to v kontextu Ruska k těm úplně největším.

V roce 1997 koupil v Petrohradu starou loď, kterou proměnil na restauraci, jež se stala jedním z nejpopulárnějších podniků v zemi. Prezident Vladimir Putin zde večeřel s francouzským prezidentem Chiracem a Prigožin je osobně obsluhoval. O rok později se zde setkal na večeři také s prezidentem USA Georgem W. Bushem a Vladimir Putin zde slavil také své narozeniny. Dobré politické kontakty využil k rozvíjení svého podnikání a začal nabízet cateringové služby pro ty nejluxusnější klienty.

Jídlo od mafiána pro všechny

Přátelství s Putinem a jeho okolím mu otevřelo velmi výhodné zakázky pro Ruskou federaci. V parlamentu vlastní jedinou soukromou restauraci, jeho továrna na hotová jídla dodává obědy do škol v Petrohradě a Moskvě a na ministerstvo obrany. Dostal se tak k zakázkám v miliardových hodnotách. Jen za čtyři roky jejich hodnota dosáhla 3,1 miliardy dolarů.

Prigožin ovšem zdaleka neinvestoval peníze ani své politické aktivity jenom do gastronomie. Ruští novináři ho podezřívali, že byl zapojen do štvavé kampaně, kdy nastrčil mezi liberální média své lidi, aby sbírali kompromitující informace proti jeho protivníkům. Stojí tak údajně za vznikem dokumentárních filmů Anatomy of a Protest. Kromě Putina se velmi dobře přátelil s bývalým velitelem prezidentské ochranky Viktorem Zolotovem. Ale také s Romanem Cepovem, který poté, co přestal dělat ochranku primátora Petrohradu, začal pracovat pro mafiánské kartely.

Nejhledanější zločinec

V březnu roku 2021 vypsala FBI na Jevgenije Prigožina odměnu v hodnotě 250 tisíc dolarů za jeho dopadení či zatčení. Nejhledanějším zločincem pro USA se stal hlavně skrze své aktivity ve firmě Internet Research Agency, které se přezdívá armáda trollů. Aktivně se podílel na ovlivňování prezidentských voleb v USA v roce 2016, které prováděly jeho firmy hlavně pomocí krádeže osobních údajů.

Majetek Prigožina je odhadován na jednu miliardu dolarů, vlastní luxusní jachty a velkou rezidenci v Petrohradu. Něco mu samozřejmě „sežerou“ sankce Západu. Jisté ale je, že oligarcha dlouhodobě plní roli velmi pilného a loajálního spolupracovníka Vladimira Putina, což se svým způsobem vyplácí.

Zdroj: Česká televize, bbc.com, apnews.com, dailymail.co.uk

KAM DÁL: Putinova pravá ruka Sergej Lavrov: Kdo je tento labilní věrný pejsek diktátora?