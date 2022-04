Když máte věřit lži, musí být zrůdná. Tak funguje Kreml, míří na nejjednodušší a nevzdělané lidi

Pro celou řadu Rusů je Putin agresor, nechtějí s ním mít nic společného a invazi na Ukrajinu jasně odsuzují. Chápou to zejména ti, kteří žijí v zahraničí a mají tak plnohodnotný přístup k informacím.

Biologické zbraně jsou nesmysl

Podle Vitalije Ginzburga se Kreml snaží za každou cenu zpracovávat veřejné mínění v Rusku k obrazu svému. „Na pozadí naprostého selhání ruské vojenské operace na Ukrajině má Kreml obavy o udržení podpory v ruské společnosti a opodstatnění v té mezinárodní. Za tímto účelem se deklarovaný cíl války již jedenáctkárt změnil,“ vysvětluje podnikatel.

Jedním z důvodů invaze byl údajný vývoj biologických zbraní ze strany Ukrajiny. „Abych byl upřímný, nemyslím si o tom vůbec nic. Tedy o tom, že by na Ukrajině existovaly tajné americké laboratoře na výrobu biologických zbraní. Nevím, proč bych se měl zabývat absolutními hloupostmi, jako je tahle.“

Určeno pro domácí publikum

Ginzburg poukazuje na podobnou situaci z románu Michaila Bulgakova Mistr a Markéta. „Myslím tu pasáž v blázinci s básníkem Ivanem Bezdomným a jeho citátem "nikdy nevíš, co se dá říct. Nemusíš všemu věřit." To docela sedí. To o údajných biologických zbraních je zkrátka jedna z epizod ruské propagandy, kterou představil tiskový tajemník ruského ministerstva obrany generál Igor Konašenkov.“

Verze s viry a biolaboratořemi je dle ruského byznysmana navržena tak, aby omráčila ty nejjednodušší a naprosto nevzdělané lidi. „Domnívám se, že tento naprostý nesmysl je obecně určen pro domácí ruské obecenstvo. Rusko nepředložilo žádné důkazy ani oficiálně nepožádalo o mezinárodní vyšetřování.“

Následování Goebbelsovy propagandy

Cílů ruské provokace může být několik. „Za prvé jde o pokus odvést pozornost od kriminální povahy a důsledků agresivní války proti Ukrajině. Za druhé - zkuste použít chemické nebo jiné zakázané zbraně pod rouškou informačního humbuku a obviňte z toho Ukrajinu. Za třetí to dobře zapadá do politiky démonizace Ukrajiny a jejího obviňování z nacismu na pozadí propagandistické hysterie v Rusku,“ myslí si Ginzburg.

Dle jeho názoru se jedná pouze o psychologickou metodu projekce, tzn. převádění vlastní fašistické praktiky na opačnou stranu. „Ještě je tu vlastně za čtvrté - jde o následování Goebbelsovy propagandy tentokrát v režii Kremlu v tom, že aby bylo možné věřit lži, musí být zrůdná.“

