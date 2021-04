Ruských špionů je u nás mnoho, říká generál Jiří Šedivý a vysvětluje, co to znamená pro běžného občana Česka

Pane generále, v souvislosti s činností ruských agentů a následných krocích české vlády se objevuje slovo válka. Jsme tedy ve válce?

Slovo "válka" je příliš silné, i když se často používá, například ve vztahu k hybridním hrozbám. Toto slovo se až příliš nadužívá. Ale je pravda, že vztahy mezi Ruskem a naší – Euroatlantickou komunitou jsou velmi napjaté. Bohužel nevidím, že by v budoucnu došlo k výraznému zlepšení.

generál Jiří Šedivý

- bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR

- hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO

- bezpartijní kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu

- je ženatý, má dvě dcery

A mění se vlastně vůbec něco? Vždyť nejrůznějších lidí pracujících ve prospěch Moskvy je v Česku hodně a nikoho to příliš nevzrušovalo...

To, že Rusko má své zpravodajce v ČR, je obecně známé. Je také známé, že "kontingent" ruských špionů v Česku je skutečně velký. To je jeden z úkolů, který by měl být vyřešen. Postupně by se měl počet ruských agentů snížit i za cenu nepříjemných jednání s Ruskem. Dosud se mi zdálo, že jsme až příliš smířliví k této skutečnosti. Evidentně si to Rusko vysvětluje jako naši slabinu, a proto si také dovolují to, čeho jsme svědky. O naší neadekvátní reakci svědčí například i test, který Rusko provedlo v případě "ricinu" v červnu loňského roku, tedy zaslání falešné zprávy o možném útoku ricinem na některé naše politiky.

Co běžný občan, jak má všechno vnímat? Znamená to pro něj nějaké zvýšené nebezpečí, má se začít bát, když vedle něj někdo promluví rusky?

Určitě ne. Je rozdíl mezi občany Ruské federace, kteří u nás normálně pracují nebo přicestují jako turisté. Kdyby se taková atmosféra, jakou popisujete, vytvořila v České republice, nebylo by to ku prospěchu ani pro jednu stranu.

Bulharsko, Itálie či Polsko vyhostily ruské diplomaty, Moskva má na hranicích s Ukrajinou tanky a další ozbrojené jednotky. Je to jen klasické hartusení a porovnávání svalů, nebo se děje něco víc?

Rusko bude i nadále dělat vše, aby se Ukrajina nestala členem NATO nebo aby se výrazněji v nejbližších letech přiblížila EU. Rusko bude i nadále svými vojsky zvyšovat napětí v této části Evropy. Pokud dojde k chybnému vyhodnocení aktivit jedné nebo druhé strany, může opět vzplanout ozbrojený konflikt. Myslím si ale, že spíš by se opakovala situace z let 2014 a pozdějších. Pravděpodobnější by bylo, že použije "ruce" separatistů, které bude masivně podporovat, jako tomu bylo v předešlém konfliktu. Jak sílí ukrajinská armáda, byl by ovšem takový konflikt mnohem krvavější, než tomu bylo v tom předešlém.

S výbuchem ve Vrběticích se hovoří o tom, že mohl mít souvislost s dodávkami zbraní na Ukrajinu. Obecně dochází na našem území k přeprodávání zbraní zahraničními obchodníky se zbraněmi nebo k podobným aktivitám?

Obchod s vojenským materiálem je přísně regulován zákonem a podléhá povolení, ke kterému se vyjadřují příslušné orgány a ministerstva. A to včetně zpravodajských služeb. V případě Vrbětic, pokud mám správné informace, nebylo ve věci dodávek munice a zbraní obchodováno přímo s Ukrajinou. Vyšetřování firem, které byly v případu zapojené, bylo ukončeno bez obvinění. Asi narážíte na to, že jeden z obchodních partnerů byla bulharská firma, která část munice z Vrbětic přeprodávala na Ukrajinu. K tomu ale není mnoho informací a naše firmy se na tomto dále nepodílely.

