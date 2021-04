Jak to bylo s odvoláním Petříčka? Co by mělo následovat směrem k Rusku, vysvětluje člen výboru pro obranu Řehounek

V případě, že se prokáže účast ruských agentů na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, bude to člen výboru pro bezpečnost a poslanec za hnutí ANO Jan Řehounek brát jako nepřátelský vojenský akt vůči naší zemi a našim obyvatelům. Řekl to pro Čtidoma.cz a přidal další podrobnosti k současné situaci. 19.04.2021 - 05:30 Autor: Martin Chalupa chalupa@ctidoma.cz Foto: Profimedia.cz Věděl Tomáš Petříček moc, a proto musel jít? V případě, že se prokáže účast ruských agentů na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, bude to člen výboru pro bezpečnost a poslanec za hnutí ANO Jan Řehounek brát jako nepřátelský vojenský akt vůči naší zemi a našim obyvatelům. Řekl to pro Čtidoma.cz a přidal další podrobnosti k současné situaci. Mohutná exploze několika desítek tun munice si vyžádala dva lidské životy, zemřeli Vratislav Havránek a Luděk Petřík, několik okolních obcí muselo být evakuováno. Po více než šesti letech Česko posílá domů osmnáct ruských diplomatů, podle tajných služeb se na tragédii přímo podíleli agenti ruské vojenské služby GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. Budu trvat na co nejpřísnějších krocích „Pokud se vše prokáže, a vše tomu nasvědčuje, beru to jako nepřátelský vojenský akt vůči naší zemi a našim obyvatelům. Budu trvat na co nejpřísnějších krocích vlády a ostatních představitelů země," řekl Čtidoma.cz člen výboru pro obranu Jan Řehounek s tím, že jde o jeho osobní názor a nemusí vždy korespondovat s názorem hnutí ANO. Viníky jsou proruští politici v čele se Zemanem, říká Stanjura. Politolog Pehe volá po odvolání prezidenta Číst více Poslanec zároveň dodal, že na našem území působí celá řada příslušníků tajných služeb. „Nedělám si iluze, že by tomu tak nebylo. Samozřejmě nejde jen o agenty z Ruska - jsme země ve středu Evropy a stále lze říci, že ve středu mezi Západem a Východem." Další kroky musí následovat Reakce kabinetu Andreje Babiše by měla být podle Řehounka přímá a jasná, první krok už podle něj nastal. „Premiér incident ostře odsoudil, jasně věci pojmenoval a společně s Janem Hamáčkem informoval o okamžitém vyhoštění těch, kteří se dle bezpečnostních složek na akci ve Vrběticích podíleli." Podle člena rozpočtového výboru to tím ale nemůže skončit. „Dalšími kroky by měl být koordinovaný postup s vedením EU a NATO směrem k Rusku - se všemi dopady na vztahy mezi námi, Ruskem a EU / NATO." Jak to bylo s Petříčkem? V souvislosti s informacemi posledních několika málo dní se může také odvolání ministra zahraničí Petříčka stavět do úplně jiného světla. Věděl snad poražený kandidát na předsedu ČSSD o činnosti ruských agentů? Odhalil je a "za odměnu" musel jít? Řehounek jakékoli takové teorie odmítá. „V žádném případě si nedovedu představit, že by jeho odvolání bylo aktem pomsty za to, že přišel na činnost ruských agentů v ČR. Navíc prezident Zeman jasně podpořil tvrdé a rychlé kroky vlády ČR, potažmo premiéra Babiše a pověřeného ministra zahraničí Hamáčka," vysvětluje pro Čtidoma.cz poslanec. Amatérismus ruské propagandy: To nedokáží svému elitnímu agentovi napsat scénář dříve než za týden? Číst více Spekulovat o důvodech odvolání Petříčka je podle něj zbytečné. „Byly by to jen dohady. Znalost vámi zmíněné věci, tlak prezidenta, zúčtování po sjezdu ČSSD? Něco dalšího? Opravdu nevím. Pokud však ministr Petříček o činnosti ruských agentů věděl, a jak jsem se v médiích dočetl, sám to zveřejnil, tak předpokládám, že o tom informoval všechny ty, které měl." Výbor pro obranu se sejde v úterý v 8:30. Pozvaní jsou hlavní aktéři, tedy: úřadující ministr zahraničí Jan Hamáček, šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun, šéf BIS Michal Koudelka a šéf NCOZ Jiří Mazánek. KAM DÁL: Ruská tajná služba se podílela na výbuchu ve Vrběticích. Zřejmě jde o agenty, kteří chtěli zabít Skripala.