Putinova pravá ruka Sergej Lavrov: Kdo je tento labilní věrný pejsek diktátora?

Ruská propaganda se stále snaží vyobrazit Vladimira Putina jako silného samostatně fungujícího vůdce. V Kremlu má ale celou řadu našeptávačů, kterým více či méně věří. Jedním z těch nejvěrnějších je nejdéíle sloužící ministr zahraničí od dob studené války Sergej Lavrov.

Putinův věrný pejsek

Putin si podle veřejně dostupných fotografií a televizních záznamů nepouští blízko k tělu téměř nikoho. Když jedná se svými generály, sedí za velkým stolem a oni poslouchají rozkazy v dostatečné vzdálenosti od svého "vůdce". Ve svém budování kultu osobnosti se ovšem jedna politická postava Ruska v tomto kontextu vymyká.

Sergej Lavrov

- narodil se v Moskvě arménskému otci původem z Tbilisi v Gruzii a ruské matce z Noginska

- hraje na kytaru, skládá písně a poezii, sportuje přesto, že je silným kuřákem

- je ženatý, má dceru Jekatěrinu

Je jím právě Sergej Lavrov. Dlouholetý ruský diplomat a v současnosti ministr zahraničních věcí je už svým vzhledem a fyzickou konstitucí jen těžko přehlédnutelnou figurkou. Prodloužená ruka Putina v rámci jednání s okolním světem už se jako diplomat pravděpodobně narodil. Moskevský rodák arménského otce a gruzínské matky vystudoval v roce 1972 Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě a navázal ve své práci právě na matku, která sloužila Sovětskému svazu na ministerstvu zahraničního obchodu.

Mladý Lavrov začal diplomatickou kariéru na Srí Lance už v roce 1976, ale mnohem výraznější stopu zanechal během své mise v OSN v New Yorku, kde pracoval pro SSSR sedm let do roku 1988 a znovu pro Ruskou federaci od roku 1994. Několikrát zastával i pozici předsedy Rady bezpečnosti OSN. S rokem 2004 přichází první povel současného prezidenta Putina. Ten ho jmenoval ministrem zahraničních věcí a naplno tak mohl svým diplomatickým kolegům dokazovat svou velmi specifickou politickou kulturu.

Labilní a agresivní

V OSN už zaujal drsným humorem, vulgárními poznámkami, ale také povýšeností, která ovšem právě Putina pravděpodobně zaujala. Jako ministr zahraničí měl na starosti také restart vztahů s USA, ale při jednáních o něm kolegové referovali vždy jako o hrubém a povýšeném partnerovi do diskuze. V současnosti je společně s Putinem terčem sankcí.

Lavrov v květnu roku 2022 pro italskou televizi obhajoval invazi na Ukrajinu. Mimo jiné nesmysly uvedl, že na Ukrajině vládnou nacisté a nic na tom nemění ani fakt, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má židovské předky, protože „Adolf Hitler měl také židovskou krev“. Tvrzení odsoudil izraelský ministr zahraničí Ja'ir Lapid jako "nejhorší projev rasismu".

Sám Lavrov se veřejnosti vždy rád prezentoval jako vášnivý kuřák, který i po zákazu užití cigaret na Valném shromáždění OSN provokoval tehdejšího předsedu Kofi Anana, že on přece není majitelem budovy, takže mu nemůže zakazovat kouřit. Sergej Lavrov se ovšem v mnoha ohledech liší od Vladimira Putina.

Zásadní role v případných jednáních

Kromě toho, že kolegové z diplomacie nešetřili v minulosti negativy, najdou se i tací, kteří o něm prohlásili, že je vzdělaný a velmi inteligentní. Jakékoliv jeho potenciální vlastnosti jsou ovšem v současnosti zcela ve stínu kruté reality, kterou zažívají občané Ukrajiny.

Lavrov je jedním z nejloajálnějších politiků z blízkého okolí prezidenta Vladimira Putina a jako zkušený diplomat je ke své nelibosti označován jako mluvčí svého nadřízeného. Jak se bude jeho role v následujících týdnech a měsících vyvíjet, je nejisté, ale pokud bude Ruská federace otevřená k mírovým jednáním, bude hrát jistě podstatnou roli.

Zdroj: History, Prima Zoom, ČTK

