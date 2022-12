Ruská špionka v USA vybudovala prosperující byznys. Agentka 90-60-90 se doma stala celebritou

K tajným službám měla Anna Chapman nakročeno již od kolíbky. Narodila se totiž do rodiny bývalého agenta KGB Vasilije Kuščenka, jenž v politické struktuře rozpadlého Sovětského svazu pracoval na ministerstvu zahraničních věcí. Inteligentní a krásná dcera se během studií ekonomie rozhodla navštívit Londýn, kde se zamilovala do britského mladíka Alexe Chapmana. Její příběh přinesl deník The Daily Telegraph.

Tajná skromná svatba sice neudělala radost oběma rodinám, ale v té době ještě nic nenasvědčovalo tomu, jaký životní směr si nakonec Anna Chapman vybere. Později se z ní totiž stala ruská špionka. Dodnes visí ve vzduchu nezodpovězená otázka: Vzala si Anna Alexe jen proto, aby získala britské občanství a britský cestovní pas?

Díky milionům "tančila" s politiky

Láska Chapmanovým vydržela jen čtyři roky. Dle svědectví jejího bývalého manžela se Anna zničehonic zásadně změnila a velmi jí záleželo na tom, aby se pohybovala mezi společenskou smetánkou. Alex Chapman totiž celý příběh o vztahu s Annou prodal výše zmíněnému britskému deníku.

Anna Chapman

- bývalá ruská špionka pracující pro Službu vnější rozvědky

- britské státní občanství jí bylo po zatčení v USA odebráno a ze Spojeného království byla trvale vyhoštěná. Nežádoucí osobou se stala rovněž v Ázerbájdžánu

- po návratu do Ruska jí udělil Dmitrij Medveděv státní vyznamenání a stala se známou celebritou a také modelkou

Když se tedy nakonec manželství rozpadlo, odstěhovala se do New Yorku. Z ničeho se jí podařilo vybudovat úspěšnou realitní kancelář jen několik metrů od Wall Street. Jak Chapman zmiňuje ve zmíněné reportáži britského deníku, tak byla firma původně velmi zadlužená, ale náhle se v roce 2009 stala prosperující realitní kanceláří.

Její ambice dotknout se nejvyšších pater elity amerického národa se tak postupně naplňovala. Díky "vydělaným" milionům z úspěšného byznysu se prokousala až mezi vlivné politické struktury USA. Háček byl však v tom, že ony miliony jí zaslala ruská vláda. Chapman se díky svému šarmu a inteligenci stala velmi účinnou ruskou zbraní v získávání důležitých a tajných informací, které dále předávala zaměstnancům ruského konzulátu.

Největší výměna zajatců

Sama Anna svá léta v New Yorku později popsala citátem Charlese Dickense, že se jednalo o jedny z nejlepších a zároveň jedny z nejhorších časů. O tom, že vládní kruhy ve Washingtonu předávají nevědomky tajné informace ruské špionce, začala větřit FBI až v roce 2010.

Když se podezření potvrdilo, byla Chapman usvědčena ze špionáže a musela se spokojit s nuceným návratem do Ruska společně s dalšími osmi agenty ruských tajných služeb. Stala se tak součástí největší výměny zajatců mezi USA a Ruskem od roku 1986. Původně měla touhu se vrátit do Spojeného království, ale místní úřady ji označily jako nežádoucí osobu.

O úspěch a slávu však rozhodně nepřišla, ba naopak. Díky své kráse se stala v Rusku velmi populární a svoji následující kariéru spojila s modelingem. Dostala se do prestižních časopisů Playboy a Maxim a byl jí také nabídnut vlastní pořad v ruské televizi. Po návratu do Ruska byla také oceněna za svoji službu vlasti. Z rukou Dmitrije Medveděva dostala státní vyznamenání.

