Recepční ze Sám doma 2 a klaun kultovního hororu. Herec Tim Curry je už léta uvězněn na invalidním vozíku

Jeden z důvodů, proč není Tim Curry tak věhlasnou hereckou hvězdou, je fakt, že významnou část kariéry věnoval divadlu. Když se však ohlédneme za jeho filmovou kariérou, zjistíme, že jeho životopis rozhodně netrpí neúspěchy. Muž, jehož slizký úsměv si mnozí už nikdy nevymažou z hlavy, zářil převážně v muzikálových rolích. I ve filmu zahrál hned několik důležitých postav. Kromě toho se velmi poctivě věnoval hudbě a vydal 4 alba.

Hlavně muzikál

Rodák z anglického Grapenhallu je synem metodistického kaplana. Ve šlépějích otce se nevydal a vystudoval drama a anglistiku v Cambridge a Birminghamu. Prvním větším úspěchem byla jeho účast v muzikálu Hair v roce 1968. Ta mu otevřela dveře do prestižní společnosti Royal Shakespeare Company.

Na divadle zářil a zahrál si také v muzikálu Amadeus. Miloš Forman ho však ani do jedné z adaptací úspěšných divadelních her nepřizval. Asi nejslavnější filmovou roli ztvárnil v roce 1975, kdy ho diváci mohli vidět v legendárním The Rocky Horror Pictures Show, kde si zahrál Doktora Franka N. Furtera.

Sám doma a dál?

Většina z nás si ho pamatuje jako záporáka ve filmu Sám doma 2, kde dostane výživnou facku od matky malého Kevina. Tim Curry se však objevil ještě v jedné, mnohem známější roli, a to jako Pennywise v hororu Stephena Kinga IT. Jen těžko byste ho pod nánosy make-upu poznali. Možná snad jeho typický úsměv prozradí, že je to právě on.

Od roku 2012 už je Tim Curry mnohem méně aktivní a důvod je zcela pragmatický. Kvůli mozkové příhodě je upoután na invalidní vozík. 75letý britský herec se však v titulcích nových filmů objevuje, alespoň jako dabér. Při divadelních a filmových rolích by musel režisér pracovat s jeho handicapem, který však neubírá nic z jeho hereckého talentu. Tak kdo ví, jaká role ho ještě potká…

