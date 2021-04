Otec fašista a zničená kariéra primabaleríny. Co se dozvíme v připravovaném seriálu o Audrey Hepburnové?

Syn Audrey Hepburnové Luca Dotti sepsal námět o své matce s italským novinářem a spisovatelem Luigim Spinolou. Projekt je v současnosti na úplném počátku. Zatím je známé pouze jméno scenáristky, která se tohoto nelehkého úkolu zhostí. Úspěšná autorka Jacqueline Hoytová má za sebou seriály jako Kriminálka Las Vegas, Dobrá manželka a Pozůstalí.

Seriál o hollywoodské krásce by nemusel být obyčejným životopisem. Nasvědčuje tomu fakt, že producentem projektu je italská společnost Wildside a Fremantle, kteří stojí za unikátním dílem pro HBO GO v režii Paola Sorrentina Mladý papež a Nový papež. Kromě jména scenáristky však producenti neohlásili další podstatné filmové profese. Neznáme tak ani režiséra či režisérku seriálu, ale hlavně chybí jméno herečky, která ztvární Audrey Hepburnovou. Kdo by to podle vás mohl být?

Co o otci?

O Audrey Hepburnové zatím žádný seriál ani film pro náročnějšího diváka nevznikl. Vzhledem k trendu, který nastavují internetové televize jako Netflix a HBO GO, lze očekávat zajímavou podívanou. O obsahu seriálu se toho zatím moc neví. Zajímavostí je však účast jejího syna Luca Dottiho.

Oscarová herečka má za sebou několik ikonických rolí ve filmech jako Sabrina, Prázdniny v Římě a Snídaně u Tiffanyho. K jejímu životu se váže hned několik pikantností. Je však otázkou, jestli se budou tvůrci věnovat tomu, že její bohatý otec byl aktivním činovníkem britské fašistické strany, či že se kvůli svým fyzickým předpokladům musela vzdát kariéry primabaleríny.

