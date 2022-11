Jsou Češi dojnou krávou Petra Fialy? Vláda vsadila na pád Ruska, opačné názory ignoruje a cena je vysoká, říká odborník

Vladimir Putin na evropském kontinentu rozpoutal bezprecedentní konflikt. Jestli za to může Putinova nemoc nebo jeho ego či megalomanské touhy, je vcelku jedno. Vláda Petra Fialy rozhodla, že Česká republika bude Ukrajině pomáhat. Bezesporu v pořádku! Otázka je, zda kabinet zná hranice a proč nedokáže onu pomoc správně komunikovat směrem k veřejnosti. Do země stále proudí nejrůznější pomoc včetně zbraní, stálo nás to už více než 50 miliard korun.

Peníze pro Ukrajinu vyletí oknem?

Jsou tedy Češi jen dojnou krávou Petra Fialy, vysává vláda z lidí peníze na něco, co je hodně vrtkavé? Podle Romana Pilíška totiž není vůbec jisté, že sázka na pád Ruska je správná. Pokud by se tato teze nepotvrdila, v podstatě všechny "investované" peníze vyletí oknem.

Česká vláda schválila využití úvěru až do výše v přepočtu téměř deseti miliard na pomoc Ukrajincům v Česku. Jak si to má český občan přebrat?

Dle mého názoru politika české vlády usiluje o trvalejší integraci ukrajinských občanů v naší zemi. Nedávným důkazem je snaha vlády ukotvit ukrajinské děti v základní školní docházce a dospělé pak na pracovním trhu bezprostředně po začátku konfliktu na Východě a jejich příchodu do ČR. Touto integrací se vláda snaží dohánět náš závažný demografický deficit.

Roman Pilíšek

- je absolventem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

- dále je absolventem studijního programu politologie s vedlejší specializací politická ekonomie na vysoké škole CEVRO Institut v Praze

- má dlouholetou praxi v oblasti finančního řízení a bankovnictví

- je spoluzakladatelem a hlavním ekonomem společnosti Zlaté rezervy

Když se na to podíváme řečí čísel...

...tak to vypadá tak, že k současným 579 843 občanům Ukrajiny žijícím na území České republiky přibylo dalších více než 400 000 občanů Ukrajiny, majících vízum zajišťující roční dočasnou ochranu. Tyto procesy budou na základě vývoje konfliktu nabývat na významu.

Proč si to myslíte?

Blíží se zima a pokud bude pro ukrajinské občany život doma nadále nesnesitelný, budou se stěhovat na Západ.

Někteří Češi demonstrují na Václaváku, ozývají se stále silnější hlasy, aby vláda pomohla s drahými energiemi atd. Reálně, je to vůbec možné, má vláda kde brát?

Jedna věc je finanční pomoc, druhou věcí pak vládní komunikace. Zatímco lidé v kontextu dění se snaží přizpůsobit dané situaci, jak jen mohou, pak podle mého názoru by mnozí občané přivítali vládní respekt k jiným názorům, než jsou ty vládní. Obávám se však, že místo toho, aby se vláda snažila se všemi stranami o věci diskutovat a hledat podporu v probíhající krizi napříč politickým spektrem, raději volí opačnou cestu.

Chápu to dobře, že narážíte na to, že nevidí nebo nechce vidět jiné než vlastní názory?

Je to tak. Ostrakizuje politické oponenty a běžné občany za jiný názor, než který má vláda. Takovéto chování vládních představitelů přirozeně vede ke ztrátě důvěry ve vládu, státní instituce a celkově v demokracii, která je po roce 1989 stále mladá a křehká.

Jak se podle vás česká vláda chová, jsou Češi pouze dojnou krávou či automatem na peníze?

Současná politická reprezentace České republiky zapojila naši zemi aktivně do válečného úsilí. A to přesto, že nejsme přímým aktérem válečného konfliktu, kterým není ani žádný z koaličních partnerů NATO. To samozřejmě něco stojí a tato cena má i své přesné oficiální číslo. Aktuálně, včetně vojenského vybavení, je to přes 50 miliard českých korun. S nepřímým, nicméně aktivním zapojením se do válečného konfliktu jsou ale přímo spojeny i extrémní náklady na vyšší ceny energií, paliva a nyní již i potravin a dalších komodit.

Co z toho vyplývá?

Že vše výše uvedené podstatnou měrou přispělo k inflaci v naší zemi na 18 %, tedy dvojnásobek oproti sousednímu Německu či Rakousku.

Dobře, ale sázka na výraznou pomoc Ukrajině se přeci může vyplatit, jako země na tom můžeme v budoucnu hodně vydělat, ne?

Současná vláda opravdu vsází svůj politický kapitál na to, že Rusko se, dle například bezpečnostního experta Tomáše Pojara, do 1,5 až dvou let zdrojově vyčerpá a politický režim v Rusku padne. Z kolapsu Ruska by následně profitoval Západ v podobě mohutného snížení aktuálních cen energií a obnově Ukrajiny, na kterou premiér Petr Fiala permanentně upozorňuje. To je však prozatím v přímém rozporu s vyhlášením MMF, který v polovině roku zlepšil svůj ekonomický výhled pro Rusko v roce 2022. Koneckonců, jak píše Reuters, Rusko letos vydělá 337 miliard dolarů z prodeje energií, což je o 38 procent více než v roce 2021.

Znamená to, že...

...budoucnost Evropy a naší země z pohledu současné vlády stojí a padá s výsledkem války na Ukrajině. V aktuálním střetu západní a ruské civilizace vládní politické strany přijímají politickou odpovědnost, kterou občané "vyúčtují" ve volbách.

