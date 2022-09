Ukrajina může začít povolávat muže ze zahraničí. Generál Šedivý popisuje ruské možnosti i očekávanou reakci Západu

Prezident Putin podle agentury TASS řekl, že k mobilizaci dochází „kvůli ochraně vlasti, její suverenity a územní celistvosti podpořil návrh ministerstva obrany na provedení částečné mobilizace v zemi“ a doplnil, že je připraven použít všechny prostředky, aby ochránil svůj lid.

Oficiálně má jít o 300 tisíc "záložáků" s bojovými zkušenostmi, podle listu Novaja Gazeta chce však Kreml na frontu poslat až milion lidí. Podle bývalého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generála Jiřího Šedivého nejde o žádné velké překvapení.

Čekal jste, že Vladimir Putin sáhne k částečné mobilizaci?

Již delší dobu, dokonce v situaci, kdy stále ještě Rusko drželo iniciativu ve svých rukou, bylo jasné, že bude muset k částečné mobilizaci přistoupit. To ukazovaly přesuny vojsk, opuštění některých "neperspektivních směrů", ale hlavně snaha doplňovat původně sestavený kontingent vojsk 200 tisíc vojáků, který od 24. února bojoval na Ukrajině bez vystřídání. Bylo jen otázkou času a hledání zdůvodnění, proč není "speciální operace" úspěšná a že je to jen krátká epizoda v ruské historii.

Co Putina k tomuto kroku donutilo?

Ukrajinská ofenzíva na Charkovském směru. Součástí tohoto tahu jsou i referenda o připojení k Rusku v oblastech východní Ukrajiny.

generál Jiří Šedivý

- bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR

- hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO

- bezpartijní kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu

- je ženatý, má dvě dcery

Putin tvrdí, že může nasadit až 25 milionů bojeschopných lidí, pokud by to bylo z jeho pohledu potřeba. Dá se tomu věřit, nebo jaká je realita?

To je teoretický potenciál Ruska, který dosahuje podle některých odhadů až 30 milionů občanů Ruska, kteří mohou být povoláni do vojenské služby. Ale jen teoreticky. I uvedených 25 milionů bojeschopných lidí je za současného stavu pouhá teorie. Předně by to znamenalo všeobecnou mobilizaci včetně nezbytného přechodu ruské společnosti na válečný stav a přechod ruské ekonomiky na ekonomiku válečnou. V zásadě by to zastavilo rozvoj Ruska.

Navíc se to asi neobejde bez podpory spojenců, že?

Přesně tak. Není situace jako za II.sv. války, kdy Sovětskému svazu pomáhaly mimo jiné i Spojené státy. Problém mobilizace většího rozsahu je i v tom, do jaké armádní struktury by byli tito zmobilizovaní záložníci zařazeni. Jaké zbraně a jaká výstroj by byla poskytnuta. Nemyslím si, že by Rusko mělo na větší mobilizaci odpovídající materiál všeho druhu ve svých mobilizačních skladech.

A pokud bychom se bavili o "větší" mobilizaci, kolik vojáků by podle vás dal Putin maximálně dohromady?

Myslím, že 1 milion občanů Ruska je maximum. To by vlastně znamenalo zdvojnásobení současné armády. Vidíme, že už dnes má Rusko problémy zajistit těžké zbraně, munici a další materiál, který byl zničen na Ukrajině. Tedy tento výrok je v praxi a za této situace nerealizovatelný.

Putin zdůraznil, že ve válce za "nezávislost a svobodu Ruska" nasadí všechny prostředky, aby toto zajistil. Myslí tím i jaderné zbraně, a jak reálné je jejich použití?

Určitě je to skrytá výhružka použití jaderných zbraní. I když nevíme, co se honí v hlavách nejvyšších představitelů Ruska, přece jenom si dovolím pochybovat o tom, že by Rusko použilo strategické prostředky jaderného potenciálu Ruska. Ano, jsme svědky nelogických rozhodnutí ruských politiků v čele s Putinem i armádních velitelů, takže do budoucna nelze vyloučit ani krok použití taktických jaderných zbraní. Ale osobně tomu nevěřím.

Je částečná mobilizace ránou pro ukrajinskou ofenzivu posledních dní?

Bohužel i s touto variantou musíme počítat. Zatím jsou komentáře vedeny se závěry, že Rusko selhává. To je sice pravda. Ale právě v potenciálu, který má především v lidské síle ale i ekonomiky, byť je hodně poškozená sankcemi, má převahu. Také je nutné si uvědomit, že nejenom Ukrajina, ale i Rusko má své spojence, kteří ho podporují, i když o jejich dobrých úmyslech můžeme pochybovat. Proto musíme být pozorní, co se děje v Rusku a jak mobilizace a případné posilování ruské armády probíhá.

Rusko může nakonec mobilizovat více než oficiálně avizovaných 300 tisíc lidí, ukrajinské síly jsou vyčerpané. Jak má Ukrajina reagovat?

Ano, budou muset hledat řešení. Jedním z nich může být například to, aby spojenci nepovolovali dlouhodobý pobyt ukrajinským občanům, kteří podléhají mobilizační povinnosti, a odeslali je zpět na Ukrajinu. V zahraničí má Ukrajina poměrně velkou skupinu svých občanů, na které v současné době "nedosáhne".

A jak se má chovat Západ?

Aby byla Ukrajina schopna se bránit i hrozící přesile ruských vojsk po nasazení mobilizovaných sil, musí Západ pokračovat v poskytování kvalitních, a tím pádem soudobých zbraní a zbraňových systémů. Bez takové pomoci by nebyla Ukrajina schopna se Rusku ubránit.

