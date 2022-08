Putin zakládá vlastní Volkssturm. Pro Němce děti a starci sloužili jen jako potrava pro děla

Válka má jasná pravidla a pokud se nějaká armáda rozhodne poslat na válečnou frontu staré lidi, civilisty a děti, pak to ukazuje na to, že je ve velkém maléru. Přesně to teď dělá na Ukrajině Vladimir Putin, ale stačí pohled na druhou světovou válku a zjistíme, že tudy cesta nevede. Němcům za druhé světové války jejich slavný Volkssturm příliš nepomohl.