Generál Pavel není vojenská junta a Babiš není oběť kartelu, oba jen hrají o voliče

Generál Petr Pavel, co chce vrátit Česku řád a klid. Zní to pro mnoho lidí opravdu děsivě a na sociálních sítích se strhla velmi vášnivá diskuse. „Naběhla mně jako první představa vojenské junty,“ napsal na twitteru politický komentátor Petr Honzejk. Další komentátor Petr Holec se vyjádřil jízlivě že: „Tak ať žije pevný komunistický řád a klid na práci, sůl demokracie.“ Padají přirovnání k jihoamerickým diktátorským republikám, další upozorňují, že heslo zní jako z dob komunismu.

Pavel cílí na voliče z opačného tábora

Podle politologa Jana Charváta je ale všechno trochu jinak. „Nikdo z kandidátů neudělá nic, co by neměl dokonale promyšlené. Pavel tímto heslem necílí na své vlastní voliče, ale míří na ty nerozhodnuté nebo ty z opačného tábora. On ví, že minimálně ve druhém kole má hlasy liberálů víceméně jisté, ale dobře si spočítal, že musí oslovovat i lidi mimo tento tábor. Na to právě cíli tímto heslem.“

Podle Charváta tím Pavel ukazuje, že voličům nabízí především bezpečí a stabilitu. „V dnešní nejisté době to na mnoho lidí může fungovat. Budou rozhodovat malá procenta, je nutné je odněkud uloupnout,“ dodává Charvát.

Babišův soud jako divadlo pro voliče

Opačný styl zvolil Andrej Babiš, který se snaží vybičovat emoce na maximum, vede útočnou kampaň a předvolební rétoriku přenesl i do soudní síně, kde probíhá jeho proces v kauze Čapí hnízdo. Babiš nevybíravě útočil na znalce, svědky, problematické jsou jeho výroky o tom, že vše řídí polistopadový kartel.

KDO TAKÉ KANDIDUJE

Karel Janeček

Josef Středula

Marek Hilšer

Danuše Nerudová

Jaromír Soukup

Tomáš Březina

Soudce Šott musel Babiše opakovaně napomínat. Velké emoce vzbudilo také vystoupení jeho syna, kterého Babiš opakovaně označuje za psychicky nemocného. Soud tak přitahuje ještě větší pozornost, než kdyby na něj Babiš vůbec nedorazil a nechal za sebe mluvit jen právníky.

„I za tímto vidím kalkul. Babiš dobře ví, jak důležitá je mediální pozornost. Zřejmě si spočítal, že to divadlo kolem soudu mu může ve výsledku pomoct získat pár hlasů. Opět to nemusí být mnoho, ale jak už jsem říkal, hraje se o každé procento,“ myslí si Charvát.

Lidé se podle něj často rozhodují až v poslední chvíli, často pod vlivem emocí nebo třeba toho, co viděli naposledy v televizi. „Je spousta voličů, kteří se rozhodují na základě iracionálních úvah. Často volí proti svým zájmům čistě na základě emocí, jak se jim kdo líbil nebo co naposledy řekl v televizi. U takových lidí může právě získat Babiš hlasy i díky svému vystupování u soudu,“ domnívá Charvát.

Okamura ani Babiš nechtějí prohrát, pošlou náhradníky

Stále navíc není vyřešena otázka, zda Babiš vůbec bude kandidovat. V rozhovoru pro ČTK řekl, že ho lidé přemlouvají, aby nekandidoval na prezidenta a raději se pokusil stát se znovu premiérem. Dodal, že hnutí ANO má prý hned čtyři další kandidáty na prezidenta a je z čeho vybírat. Z těchto indicií se zdá, že Babiš nakonec z boje o Hrad odstoupí a vyšle místo sebe náhradu. Stejně tak to ostatně udělal Tomio Okamura, kdy SPD nominovala oficiálně Jaroslava Baštu. „Ten samozřejmě nevyhraje, on tam jde proto, že tam nechce Okamura a ten tam nechce, protože by prohrál. Takže pro něj je lepší, když prohraje Bašta. Podobně to může udělat i Babiš,“ uzavírá Charvát.

