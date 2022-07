Scholz je zbabělec, kvůli turbíně se úplně znemožnil, Putin se směje, až se Kreml otřásá

Konečné slovo v návratu turbíny do Ruska měla Kanada, na jejímž letišti se opravený stroj nachází. Kanaďané správně poukazovali na to, že turbína podléhá sankcím a nikam by se vracet neměla. Stejný názor měla pochopitelně i Ukrajina, které se Scholzův postoj pranic nelíbí. Vrácení turbíny se podle Ukrajiny rovná přizpůsobení sankcí uvalených na Moskvu "rozmarům Ruska", napsala agentura Reuters. Němci ale tak moc na celou věc tlačili, až se Kanada nakonec rozhodla, že turbínu do Ruska pošle.

Až bude turbína, nebudou šroubky

Němci svým postojem říkají hned několik věcí. První tvrdí sami ústy svého ministra zahraničí Habecka: turbína je jen záminka, aby Rusové mohli Německo přiškrtit. Habeck tvrdí, že je potřeba jim tuto záminku vzít. Dobře, ale co když si najdou jinou? Třeba že jim chybí nějaké důležité šroubky nebo že jim stávkuje obsluha. Co když bude moc horko nebo moc zima? Pokud sami Němci ví, že turbína je jen záminka a ve skutečnosti o ni nejde, pak nedává nejmenší smysl porušovat sankce a stroj do Ruska posílat.

Druhou věc říkají Němci také už dlouhou dobu. Jsou hrůzou bez sebe z toho, že přijdou o ruský plyn. Jejich ekonomika je na Putinově plynu díky nešťastné politice Angely Merkelové závislá zhruba z padesáti procent. Navíc odstavili a nehodlají obnovit své jaderné elektrárny, takže jsou v opravdu ošemetné situaci. Putin si je toho dobře vědom a jen si s nimi pohrává. Němci skáčou, jak ruský diktátor píská.

Proscholzovat se k prosperitě nelze

Německý kancléř Scholz je známý tím, že toho hodně slíbí, ale skoro nic nesplní. Už se pro to vžilo i slovo „Scholzovat“. Takto „Scholzoval“ tanky, děla, obrněné Mardery, protiletadlové Gepardy. Vždy se něco pokazí, vždy se najde nějaký problém, zbraně z Německa proudí velmi málo. Stále se stanovují různé seznamy, co by se mělo poslat, ale skutek jak se říká, dost utek. Němci také tlačí na Litvu, aby pouštěla do Kaliningradu vlaky se zbožím, protože Rusko vyhrožuje blíže nespecifikovanými odvetnými opatřeními.

Ať se na to člověk dívá z kterékoliv strany, dojde k tomu, že Scholz se Ruska strašně moc bojí. Rozhodně nepůsobí jako leader Západu, ani jako hlava nejsilnější evropské ekonomiky. Vypadá jako srab, na kterého možná v Kremlu mají nějaké zajímavé kompro, kterým ho vydírají. Copak Scholz nemá žádnou vlastní hrdost, že před Putinem sebe i své spojence neustále ponižuje? V Kremlu jasně vidí, že Němci jsou úplně nešťastní z představy, že by jejich ekonomika nedej bože o nějaký ten procentní bodík klesla, takže budou Scholze dál vydírat plynem. Otázka je, co bude Scholz dělat, jestli mu ho nakonec vypnou?

Zdroj: echo24.cz

