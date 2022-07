Patriarcha Kirill je jeden z nejbohatších lidí v Rusku, jeho majetek prý pochází z darů

V dubnu roku 2012 svět obletěla fotografie patriarchy Kirilla, kterému grafici vyretušovali drahé hodinky značky Breguet. Původní fotografie i s Breguetkami se samozřejmě našla a pravoslavná církev měla z ostudy kabát. Kirill se k hodinkám napřed nehlásil a vše označil za podvrh, pak uznal, že hodinky sice má, ale nenosí je a když už má hodinky, tak jen ruské výroby, co mu kdysi dal Medveděv. Celá věc tehdy byla rychle zametena pod koberec. Ve skutečnosti to ale byl záblesk dobře skrývané pravdy – patriarcha Kirill je extrémně bohatý muž a hodinky jsou úplná legrace proti tomu, jaké má ve skutečnosti majetky.

Chudý kněz, bohatý patriarcha

Běžný kněz v Rusku má přitom oficiální plat velmi nízký, pohybuje se v přepočtu do deseti tisíc korun u kněžích sloužících v Moskvě, v chudých oblastech je to ještě mnohem méně. Kněží si tak musí přivydělávat vybíráním poplatků za téměř jakýkoliv církevní úkon. Přesto patří mezi chudší obyvatele Ruska a stát se knězem není rozhodně cesta k bohatství. Ne tak ovšem u patriarchy Kirilla.

Jachty a tryskáče

Ten je oficiálně rovněž placen poměrně skromně a nic nevlastní, ovšem neznámí dárci jej zahrnuli za jeho život pohádkovým bohatstvím. Kirill vlastní dvě luxusní jachty – Palladu a Azimuth. Palladu mu věnovala společnost Lukoil, menší Azimuth jakýsi neznámý dárce. Pallada má hodnotu 6 milionů dolarů. Kirill dostal soukromý tryskáč Gulfstream G450, rovněž od neznámého dárce. Používá ho k cestám po celém Rusku, pokud chce dál, má k dispozici státem placený letoun IL - 90 300, se kterým se podíval například mezi tučňáky do Antarktidy.

Kirill sídlí v rozlehlé historické rezidenci Fedorovsky Gorodok u Petrohradu postavené carem Mikulášem II. Monumentální komplex je ale jen třešinkou na Kirillově dortu, ve skutečnosti vlastní mnoho dalších sídel, bytů a apartmánů v Moskvě a Petrohradu v odhadované hodnotě 5 milionů dolarů.

Kirill je napojen přímo na prezidenta Putina a na bohaté oligarchy. Jeho majetek deník Novaya Gazeta v roce 2019 ocenil na 4 miliardy dolarů, což jej řadí vysoko na seznam nejbohatších Rusů. Když na něj Evropská unie chtěla uvalit sankce, zachránilo jej maďarské veto. Viktor Orbán to zdůvodňoval tím, že maďarské pravoslavné ovečky by mohl útok na jejich patriarchu zneklidnit. Možná by je mělo spíš zneklidňovat, jak se vlastně jejich nejvyšší pop dostal k tak obrovským majetkům.

