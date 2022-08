Vláda kupuje ponorku, má pomáhat Ukrajincům. Operovat bude na Vltavě, později v Zemanově kanálu Odra-Dunaj-Labe

Ministryně obrany Jana Černochová s maršálskou holí (ve skutečnosti má hůlku Harryho Pottera, nic jiného nebylo ve Sněmovně zrovna k mání) dala vzpomenout na slavný projev Sira Winstona Churchilla v House of Commons, když z plných plic hřímala: „Budeme bojovat ve STANu, budeme bojovat s Piráty! ANO, budeme bojovat ve vzduchu i ve vodě!“ Zde se však bývalá starostka Prahy 2 zarazila. Ve vodě? Tak to bude problém.

Člun má Ovčáček na toaletě

Okamžitě padl návrh přičinlivého náměstka ministryně, aby Česká republika využila člunu, který sem tam provětrá Miloš Zeman. Nápad dobrý, jenže se opět vyskytl zádrhel. Podle posledních informací z Hradu se z člunu udělal paravánek, který momentálně odděluje toalety Jiřího Ovčáčka a Miloše Zemana.

Ovšem vrchní velitel ozbrojených sil přišel s geniálním řešením. „Podívej se, Jano. Já jsem vždycky chtěl kanál Odra-Dunaj-Labe, to přeci víš. Nu, a když mi ho necháš vykopat, já přesvědčím Andreje, aby vám koupil ponorku. Ne, neudělá si z toho prezidentskou kampaň. Klidně můžeš tvrdit, že to je tvůj nápad a peníze jsi na ni našla u Hlubučka na zahradě.“ Co si budeme, pan prezident byl vždycky geniální stratég. Zase jednou dostane to, co chce.

Co je politická satira?

- je významnou podskupinou - je významnou podskupinou satiry , která čerpá nápady a inspiraci z politické situace. Její uplatnění spočívá především v nesouhlasném útoku na politiky a poukázání tak na různé chyby, nedostatky a záporné jevy.

Ponorka z pouště nebudila důvěru

Podle zákulisních zpráv bylo na výběr z několika možných variant. Jako první přispěchali s nabídkou Němci. Jenže ponorka U-571 vypadala na první pohled podezřele. Důvěru nebudil ani interiér. Naštěstí se mezi poslanci najdou i odborníci na historii, kteří po několika hodinách odhalili, že jde o stroj z druhé světové války.

Neprošla japonská ani kazašská ponorka. Zvláštní byla i nabídka od Gabrů, což jsou nomádi žijící v severní Keni v rozpálené poušti. Ti si nejprve nechali vysvětlit, co slovo ponorka znamená, aby pak dali naprosto bezkonkurenční nabídku. Vzbudili tím rozpaky, protože "nabídka, která se neodmítá", teprve měla přijít. Samozřejmě z USA, jak jinak. Gabrům byla naštěstí v České republice zima, takže odcestovali zpět do Afriky, aniž by počkali na výsledek jednání.

Hlavně made in USA

Fialova vláda pro jistotu vyslala kouřové signály, americká nabídka vzápětí přiletěla. Nebyla nejlevnější, ale byla...americká! „Made in USA, made in USA,“ mumlala si Černochové vládní zaklínadlo. Brzy bylo rozhodnuto, koupíme ponorku třídy Ohio, která je schopna vydržet na moři i několik měsíců a samozřejmě dokáže nést i jaderné hlavice. Na Vltavu jako dělaná!

Když můžeme mít stíhačky F-35, kde kus stojí kolem dvou miliard korun místo zdarma poskytnutých švédských Gripenů, nějaká ponorka se v tom skoro ztratí. Tím spíš, když ji zacvaká Babiš. Zapne linku na toastový chleba i v noci a má vyděláno.

Taxi pro ukrajinské spoluobčany

Vláda našla i šalamounské řešení, pokud by někdo remcal, že je ponorka zbytečná investice. „Není, není a není! Nechť si to všichni uvědomí! Bude pomáhat ukrajinským spoluobčanům, může jim dělat taxi, aby nemuseli chodit pěšky. A pak ji přesuneme do Zemanova kanálu. Když nám naši spojenci zaplatí, budeme chránit i je. Klidně dvakrát denně! Vydělané peníze půjdou do státní kasy, ne do Babišovy kapsy. Vždyť je to geniální,“ pochvalovala si Černochová.

Takže, drahý čtenáři, pokud půjdete třeba v Praze po nábřeží a uvidíte kus podivného čehosi, nelekejte se. Vláda nám jen vysílá signály, že teď už jsme fakt v bezpečí...ještě, že ne všechno je nutné brát vážně.

KAM DÁL: Neléčená žloutenka může přerůst v závažné nemoci, hrozí i rakovina jater. Primář Němec vysvětluje, jak na nemoc přijít včas.