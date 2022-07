Stíhačky F-35 jsou symbol technologické nadvlády nad Ruskem. Dokáží odstrašit agresora, který nás má na seznamu

Problematice moderních zbrojních systémů rozumí v České republice velmi málo lidí, odhadem to bude něco kolem pár stovek lidí. Debaty se ovšem účastní téměř každý, padají bizarní argumenty i zjevné pitomosti. Věc se dá ale v podstatě shrnout velmi jednoduše. F – 35 je v současnosti zřejmě nejlepší bojový letoun na světě. Rusové proti němu nemají žádnou adekvátní protizbraň a mají z něj oprávněnou hrůzu. Zároveň je to pochopitelně stroj velmi drahý, drahý je i jeho provoz, údržba, potřebuje hromadu personálu a speciální infrastrukturu. Je také potřeba dodat, že Švédové nám nabízí další Gripeny (které používáme dosud), výrazně levněji, ty, které máme v pronájmu, si navíc můžeme zadarmo nechat. Že bychom tedy mohli zůstat u současného stavu, je samozřejmě legitimní úvaha.

Komunisté nás chtěli bezbranné

Ministryně Černochová nicméně dala jasně najevo, že s Gripeny se pokračovat nebude, a chce vsadit na nejmodernější americké stroje. Právě tyto její výroky rozpoutaly současnou až zběsilou diskusi. Že proti nákupu amerických strojů brojí hlavně příznivci Ruska a zdejší pátá kolona, by mohlo být neklamným znakem, že se Černochová rozhodla správně. Rusko si nás nepřeje rozhodně ani silné, ani dobře vyzbrojené.

F - 35 Lightning

- pořizovací cena 2 miliardy Kč

- letová hodina 845 250 Kč

- náklady na roční provoz letky 24 strojů - 6 miliard Kč

- k dodání nejdříve za několik let

Tuto linku v politice nejhlasitěji razili komunisté, kteří se naštěstí propadli do nicoty, nicméně jejich štafetu převzalo SPD a spousty různých proruských spoluobčanů. Jejich základní argument je, že je to drahé řešení a že ho nepotřebujeme. K tomu řekl například šéf armády generálmajor Karel Řehka pro český rozhlas: „Když budeme pořizovat to, co je dobré, cena logicky nebude nízká."

F-35 nebo Gripeny?

Ano, drahé jsou, o tom není pochyb, ale naše armáda je v katastrofálním stavu, do její modernizace se investuje velmi málo, tendry se vlečou, výsledky jsou nijaké, takže armáda má stále staré tanky i obrněné transportéry a vlastní stíhací letadla nemá vůbec (Gripeny má v nájmu). Investice to většinou nejsou populární, vždy se začne říkat, že zrovna teď je těžká doba a za jedno dělo mohlo být dvacet školek a pět nemocnic a důchodci také potřebují přidat, tak na co nějaké vojenské krámy. Jenže teď zrovna je doba, kdy se ukazuje, že dobře vyzbrojenou armádu setsakrahodně potřebujeme. Nedaleko od našich hranic zuří brutální válka, jakou nezažily celé generace. Rusové se ukazují v celé své parádě a jasně odhalili své cíle. Má to samozřejmě vliv na naši strategii v oblasti vyzbrojování.

JAS 39 Gripen

- pořizovací cena 1,6 miliard Kč

- letová hodina 125 000 Kč

- 14 Gripenů, které máme v pronájmu, bychom si mohli zdarma ponechat

- nové k dodání - okamžitě

„F-35 jsou lepší, jsou nejmodernější a pokud se dohoda vydaří, získáme to nejlepší, co je na trhu, a posílíme tak obranyschopnost naší země,“ sdělil v českém rozhlase první místopředseda KDU-ČSL a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek. S tím souhlasí i vojenský analityk Lukáš Visingr. „Nejlepší dostupný letoun na trhu. A dlouho bude. Překonává všechny letouny nejméně o generaci ve všech schopnostech, které si vůbec dovedeme představit,“ uvedl pro idnes.

Mírové doby skončily

Zjednodušeně řečeno je to asi takto. Pokud někdo věří, že současný konflikt rychle skončí, Rusko se změní a stane se přátelským státem, vzdá se svých imperialistických snů a bude v míru koexistovat se všemi okolními státy, ten nepotřebuje F – 35ky a vlastně ani Gripeny. Jsme hluboko v lůně NATO, pokud bude kolem mír, naše stíhačky mohou létat tak maximálně na vojenských přehlídkách nebo startovat ke zbloudilým letadlům. Zkrátka a dobře, pokud bude následujících 20-30 let kolem mír, tak zvolme nějakou hodně levnou variantu a kupme si to, co nás bude finančně nejméně zatěžovat.

Pokud nevěříme, že bude mír, pokud se naopak domníváme, že Rusko nás bude stabilně ohrožovat, budeme nadále na seznamu jeho nepřátelských zemí, válka na Ukrajině se povleče a může dokonce přerůst ve větší konflikt, pak není o čem dumat. Potřebujeme to nejlepší na trhu, něco, co nám poskytne technologickou převahu nad Rusy. Zřejmě tímto směrem uvažuje ministryně Černochová.

Je načase převzít zodpovědnost

Pořízení F – 35 by byl navíc velký diplomatický úspěch. Tyto stroje zdaleka nemůže mít každý, Turci by je například rádi měli, ale Američané jim je odmítli prodat. Tím, že nám je nabídli, dávají jasně najevo, že patříme z jejich pohledu mezi spolehlivé spojence. Je třeba si uvědomit, že je to naprostá špička jejich zbrojního průmyslu v oblasti letectví. Pro české letectvo by šlo doslova o revoluční progres, zvýšení kompetencí našich pilotů by bylo enormní, protože by létali na nejlepším stroji na světě.

Tyto stroje mají mít také Poláci a Němci, což by společně s námi vytvořilo strategickou leteckou sílu, se kterou by museli Rusové počítat. Je načase převzít zodpovědnost za svoji obranu a přestat se spoléhat na to, že nás budou chránit jiní. Také je nejvyšší čas začít pracovat na skutečně moderní a silné armádě. Rezignovali jsme na schopnost bránit sami svou zem a nákupem špičkových letadel bychom mohli nastoupit na cestu obnovy našich vojenských schopností. Je na to opravdu nejvyšší čas.

