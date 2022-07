Premiére Fialo, máte plán na pomoc lidem? A můžeme ho vidět? Impotence vlády rozlítila i Kalouska s Topolánkem

Výzkumy veřejného mínění hovoří jasně v neprospěch ministrů současné vlády, vedené Petrem Fialou. Vždyť jí podle poslední zveřejněné ankety CVVM věří jen 28 % občanů (více zde). Premiér se sice stále tváří, jako by Česko nestálo na prahu bezprecedentního průšvihu, ale ani hedvábné promlouvání k národu a uhlazování patky do kamery nezmění fakt, že jsme v pěkné kaši. A nemluví o tom jen chlapi v hospodě, jasně to říkají ekonomické ukazatele, podle nichž i laik odhadne, zda se bude mít dobře nebo hůř.

Podzim a brutální drahota

Exministr Karel Havlíček varoval v pořadu 360° na CNN Prima News, že kroky vlády Petra Fialy vedou k chudobě až 30 % lidí. V rámci kritiky vládního odmítání plošné pomoci lidem v oblasti energetiky nazval současné ministry Stanjuru a Síkelu Patem a Matem. Ekonomický expert Lukáš Kovanda se nezdráhá varovat před brutálním zdražováním, které k nám dorazí nejpozději na podzim. Více k tomu řekl v rozhovoru pro magazín idnes.cz. Nešetří kritikou směrem k vládě, která jako by stále přešlapovala na místě a nevěděla přesně, co dál podniknout, aby se Česko nepropadlo do ekonomického průšvihu. „Pesimismus českých spotřebitelů se dá krájet. Jejich ekonomická nálada klesla pod bod mrazu, je nejníže v celé historii měření... níže než během pandemie. Dosud nejdůraznější varování Fialově vládě...“ napsal ekonom na svůj twitter.



Olga Richterová:

Dostupné zkrácené úvazky jsou realita! Hodně z nás si je roky přálo, pomůžou mnoha rodinám.

Napravili jsme další nespravedlnost. Sněmovna schválila novelu zákona o účasti na důchodovém pojištění pro nezprostředkované pěstouny.

Kraje a obce mají nově možnost bleskové výstavby či dostavby potřebných prostor. Zlepší se tak dostupnost bydlení, zvýší se kapacita škol a školek nebo dostupnost lékařských a sociálních služeb.

Ivan Bartoš:

A co na to Petr Fiala a jeho ministři ve vládě? Prý mají plán, jak Česko hrozící ekonomickou krizí provedou. Jen o něm stále více mlčí, než aby aspoň naznačovali, co budou podnikat a nakolik to bude pro lidi bolestivé. Situace je mezi vystrašenými občany, kterým už pomalu klepe obávaný podzim na dveře, dokonce tak alarmující, až se nabízí parafráze se slavnou filmovou hláškou: „Vy máte plán? A můžeme ho vidět?“

A možná právě ta vytanula i v hlavách bývalých českých politiků Miroslava Kalouska a Mirka Topolánka, kteří už se nemohli na impotenci Petra Fialy a jeho lidí zpovzdálí jen dívat, a občas si do jejich nekonání s povzdychem rýpnou na sociální síti. A tak se vrátili o pár let dříve, zavzpomínali na svá vládní angažmá a vypracovali pro své nástupce vodítko, které by jim mohlo v záchraně Česka pomoci.

Desatero dua Kalousek & Topolánek

"Desatero", jak svůj elaborát nazvali, není jen plytkou kritikou bez rozumných návrhů, jakou vládu častují členové vládní opozice z ANO a SPD. Jde o promyšlených 10 bodů, které je třeba udělat pro to, aby se Česko nepropadlo mezi nejchudší země Evropy a nestal se z něj jen balvan, připevněný na už tak dost zkoušenou nohu Evropské unie. Oba pánové si totiž uvědomují, že převzít vládu po Andreji Babišovi nebylo vůbec snadné. Navíc po více než dvou letech, kdy svět decimoval covid a kdy třeba právě exministr Havlíček zcela prokoučoval zareagovat na extrémně rychle se prohlubující energetickou krizi. Zohledňují i dopady Putinova válečného tažení na Ukrajinu a nárůsty cen komodit i problémy s energiemi.

A co vládě Petra Fialy tito dva zkušení političtí matadoři navrhují? Nejsou to žádné rady typu: Udělej hned a zítra uvidíš. Jde o dlouhodobé procesy, které mají za úkol uzdravit státní rozpočet, kterému jeho bývalá správkyně Alena Schillerová nenaordinovala žádnou funkční léčbu. A proč je zrovna reinkarnace státních financí tak důležitá?

Podle dua Mirek & Mirek jde o stárnutí tzv. Husákových dětí. „Silné ročníky začnou odcházet do důchodu a místo plátců penzijního a zdravotního pojištění z nich budou penzisté a státní pojištěnci. Mnohem slabší mladší ročníky neudrží svými odvody penzijní a zdravotní systém v rovnováze a bez reforem se oba systémy budou propadat do obrovských každoročních deficitů.“

Desetero Kalouska & Topolánka

1. Do roku 2025 snížit počet státních zaměstnanců na úroveň roku 2013 (413 000). Nárůst 70 tisíc zaměstnanců za 10 let nezvýšil kvalitu veřejných služeb, neúnosně však zvýšil objem nutných mzdových prostředků.

2. Příští tři roky nezvyšovat mzdy a platy státních zaměstnanců o více než o tři procenta ročně.

3. Změnit valorizační schéma důchodů. Při současné právní úpravě jsou důchodci jedinou skupinou ve společnosti, která je bezpečně chráněna proti inflaci. Domníváme se, že to jednak není fér, jednak je to finančně neudržitelné.

4. Zrušit strop odchodu do důchodu v 65 letech.

5. Při zpracování návrhu penzijní reformy mít na paměti, že hlavní prioritou reformního scénáře je dlouhodobá udržitelnost průběžného systému. Různé důchodové komise možná odvedly zajímavou práci, leč na tuto prioritu odpověď nenalezly. Nalézt ji musí vláda, ideálně v kombinaci s reformou daňovou.

6. Zvýšit spoluúčast ve zdravotnictví, alespoň za jídlo a hotelové služby ve zdravotnických zařízeních.

7. Umožnit nákup nadstandardní zdravotní péče, včetně možnosti soukromého připojištění.

8. Zrušit všechny dotace z národních zdrojů podnikatelským subjektům.

9. Zrušit státní příspěvek na stavební spoření.

10. Vrátit do rozpočtu alespoň část každoročních příjmů, které vypadly s daňovým balíčkem z podzimu 2020. Jednalo se cca o 1,5 procenta HDP, které nijak nepomohlo k zotavení ekonomiky, zato představovalo proinflační impulz, a především zdvojnásobilo strukturální deficit. Vláda by měla předložit komplexní daňovou reformu zahrnující i povinné pojistné. Jakýkoliv návrh na zvýšení daňové zátěže je však ospravedlnitelný pouze v případě, bude-li doprovázen návrhem na snížení povinných výdajů v minimálně stejné, lépe pak dvojnásobné výši.

Konec imaginárních peněz

Zda mohou tyto návrhy opravdu pomoci řešení dlouhodobě neřešných politicky nepopulárních problémů v Česku, jistě rozeberou experti. Dokonce ani duo Mirek & Mirek není přesvědčeno o tom, že jen jejich pravda je ta jediná správná. Ale aspoň navrhují možnosti a ne jako lidé z opozice, kteří jen střílejí do impotentní vlády slepými. Ti by totiž situaci i nyní řešili stejně jako za covidu, tedy rozdáváním peněz, které stát nemá. A to jen za účelem, aby byl občan spokojen a chválil svého vůdce. Jenomže rozpočtová nezodpovědnost, kterou nám tady zavedla Alena Schillerová, by se vymstila úplně všem. A nakonec by ji odnesli i ti spokojení občané, které v krizi nezajímalo, odkud peníze, které jim vláda zadarmo posílá, vlastně berou.

Teď je jen na vládě Petra Fialy, zda si její čelenové osnovu od Kalouska s Topolánkem aspoň přečtou, nebo zda ji jen štítivě přejdou a pojedou si dál svou striktně ideologickou formu vládnutí. Tedy nekoukat kolem sebe, neposlouchat lidi, ignorovat odborníky a dělat kroky, kterým jen málokdo rozumí. Protože byť mohou být dobré a správné pro Česko i jeho občany, nejsou dobře vidět a hlavně k nim nikdo neposkytuje ty správné vysvětlivky.

