Lidé vám to spočítají, hrozil Babiš ve Sněmovně. Podněcování k nepokojům připomíná Trumpa, kam až to zajde?

Zdá se vám, že je srovnávání Babiše s Trumpem přitažené za vlasy? Vždyť se ten náš Andrej po americkém exprezidentovi jen opičí. Jenomže i tohle nenápadné využívání ověřených scénářů manipulace s davem může stačit k tomu, aby se v Česku vzedmula vlnu nepokojů. Takovým, s jakými jsme se od sametové revoluce nesetkali.

Šéf hnutí ANO si nikdy nedělal starosti s tím, co ještě spadá do slušného politického boje a co už se dá jednoznačně nazvat jen populistickým marketingem. Jeho způsob komunikace s příznivci mu funguje a věrní za ním budou stát, i kdyby v přímém přenosu okradl stařenku o poslední stovku z důchodu. Stejně tak za něj bojují na náměstích po celé ČR a důrazně se vymezují proti nesouhlasnému pískotu těch, kteří jeho mítinky poctivě objíždějí. Ti se totiž snaží připomínat, že Andrej Babiš není běžný senior a lidumil, který si jen nezištně usmyslel, že Čechům bude dobře jedině s ním.

Násilí v přímém přenosu

Stejně jako se stupňuje agresivita Babišovy rétoriky, stupňuje se i zloba jeho fanoušků vůči těm, kteří si rozhodně nemyslí, že za Babiše bylo líp. Expremiér nemá problém nazvat STAN zločineckou organizací, mluvit otevřeně o kokainu v řitním otvoru v přímém přenosu v rozhovoru pro televizi či na půdě Poslanecké sněmovny. Tam dokonce své posledním plamenné vystoupení ukončil větou: „Lidi vám to spočítají!“ Co tím myslel? Že by snad něco podobného jako Donald Trump ve svých vzkazech na twitteru po prohraných volbách? „VELKÝ protest ve Washingtonu… Zastavme krádež!“

Jak dopadla Trumpova výzva, jsme viděli téměř v přímém přenosu. Republikánští vzbouřenci a stoupenci exprezidenta se vlámali do budovy Kapitolu ve Washingtonu, napadli kongresmany a bitky s policií skončily pěti mrtvými a především obrovskou morální kocovinou pro celé Spojené státy. Násilí propuklo nedlouho poté, co Donald Trump pronesl před Bílým domem projev ke svým příznivcům, v němž opakoval nepravdivá tvrzení o ukradených volbách a vyzval je, aby pochodovali ke Kapitolu a bojovali.

Boj o Kapitol

6. ledna 2021

U budovy Kongresu se sešly tisíce stoupenců Donalda Trumpa, kteří projevily nespokojenost s výsledkem prezidentských voleb. V nich zvítězil demokrat Joe Biden. Stovky z nich se dokonce dostaly dovnitř. V úřadu přitom probíhala volební schůze obou komor, aby stvrdila výsledky voleb.

„Ti, kteří vtrhli do našeho Kapitolu a několik hodin bojovali s pořádkovými silami, byli motivováni tím, co jim řekl prezident Trump: že volby byly ukradeny a on je právoplatným prezidentem," prohlásila Liz Cheneyová, místopředsedkyně výboru americké Sněmovny reprezentantů, který se letos v červnu usnesl, že tím chtěl exprezident dosáhnout státního převratu. Věc není doteď dořešena, uvedl web čt24.českátelevize.cz

Domažlická bitka o Babiše

Babišovo prohlášení z naší Sněmovny bychom mohli zařadit mezi jeho další směšné výkřiky. Avšak ve světle událostí, které se odehrály například na domažlickém náměstí, by mělo být spíše alarmující a viděno jako společensky velmi nebezpečné. Co se v Domažlicích odehrálo? Matka tamního místostarosty napadla paní, která na Babišově mítinku protestovala hlasitým pískáním. Udeřila ji silně do hlavy, následovalo několik tvrdých ran kabelkou. Aby se pískající paní mohla z jejího klinče vymanit, kousla dámu do předloktí. Bitka skončila zásahem místní policie, která z náměstí odvezla k výslechu napadenou paní, matka exstarosty s příslušníky odjet nemusela. Alespoň to tvrdí napadená @petrafenclova na svém twitterovém účtu, kam umístila video z incidentu.

Je na orgánech činných v trestním řízení, aby celou věc posoudily. Tento případ ale není zdaleka jediný, kdy se příznivci předsedy ANO na turné po českých městech nevybíravě pouští do jeho odpůrců. Co je k tomu vede? Kde se bere agresivita v lidech, kteří jsou ochotni kvůli cizímu člověku a prosazování jeho pravdy napadat své spoluobčany?

Krutost Babišova skalního fanklubu

K odpovědi svádí paralela s Donaldem Trumpem, jehož je Andrej Babiš známým obdivovatelem. A pokud s ním snad zcela nesouzní v jeho názorech, rozhodně se on sám i jeho tým zakoukali do jeho účinné kampaně. Ta je založená na manipulacích, polopravdách, podněcování k rozbrojům mezi občany a agresivní rétorice, díky níž se jádro stoupenců stále více radikalizuje.

Babišova radikalizace na twitteru

Před několika dny sdílel expremiér Andrej Babiš na svém twitterovém účtu upozorňuje premiéra Petra Fialu na hrozbu útoku dlažebními kostkami na Strakovu akademii. I takové podněcování k násilí zřejmě přijde poslanci Babišovi v pořádku a podílí se ochotně na jeho šíření. Před několika dny sdílel expremiér Andrej Babiš na svém twitterovém účtu odkaz na video uživatele @jarrka2348216. Ten sedí v autě a promlouvá k lidem. Ve svém vzkazu dokoncena Strakovu akademii. I takové podněcování k násilí zřejmě přijde poslanci Babišovi v pořádku a podílí se ochotně na jeho šíření.

Andrej Babiš začal se svou obytňákovou kampaní, o níž říká, že není kampaní, ale výlety za občany během pozdního jara. Předcházely jí kontroverzní billboardy s heslem Za Babiše bylo líp, vyjadřující názory údajně nespokojených reálných Čechů. Nyní se expremiér vydává na cesty po Česku nekolikrát do týdne, zvládne i tří mítinky za den. Na výletech si povídá s občany, poslouchá jejich nářky na současnou vládu, a i když se mnohde sejde jen pár desítek lidí, je evidentní, že jsou to právě ti, kteří svému Andrejovi odpustí úplně vše. Nejen jeho kontroverzně čerpané miliardové dotace, podvod na Čapím hnízdě či třeba ceny potravin, když jsou podniky Agrofertu lídrem ve zvyšování spotřebitelských cen.

Fanynky totiž svého Andreje zbožňují. A z dam, které si na setkání s idolem vzaly to nejlepší ze skříně, se na náměstí před karavanem stávají bojovné fúrie na podpatcích. Až tak jsou ochotny za Babiše bojovat. A klidně se postaví sousedce s nataženou pěstí jen proto, že nesdílí názor, že za Babiše bude zas líp.

Takové společenské rozbroje jsme u nás neměli desítky let. Ani před třemi roky na akci Milionu chvilek pro demokracii na Letné nedošlo k jedinému incidentu. Desetitisíce lidí se k sobě chovaly slušně, a i když se tam objevily skupinky Babišových příznivců, nevyvolávaly bitky ani hádky. Tehdy totiž byla nálada ve společnosti jiná. Příznivci tehdejšího premiéra totiž byli v menšině a jejich vůdce se nezmohl na víc než na neškodné vtípky o počasí.

Zdroje: čt24.českátelevize.cz, twitter.com

