Policie slouží Babišovi jako pretoriánská garda. Chcete důkaz? Podívejte se na tři zásadní kauzy

Andrej Babiš požaduje rezignaci ministra vnitra Víta Rakušana, protože prý ovládá policii a může ovlivňovat výsledky vyšetřování kauzy Hlubuček. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Babiš má zjevně v policii své lidi, kteří zametají jeho kauzy pod stůl a o jiných zase informují novináře.

Případů, kdy policie postupuje minimálně zvláštně, pokud jde o Babiše, je celá řada. Nebudeme už omílat notoricky známé Čapí hnízdo, které se po mnoha letech došouralo k soudu, a to jen díky zásahu tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Žalobce Šaroch požaduje sice pouze podmínku, ale budiž, soud se koná, spravedlnosti může být učiněno zadost. Přesto jsou další kauzy, kde to lidově řečeno smrdí na sto honů.

Reklama na Čapáku

Mnohem víc nebezpečný případ, tedy pro Babiše. Předražená a zjevně fiktivní reklama na Čapím hnízdě za stovky milionů korun se zdála být jako vyložený případ. Ostatně echo přišlo z Německa, kde si daňové úniky hlídají zjevně lépe než u nás. Ovšem finanční správa pod vedením Aleny Schillerové nereagovala a věc nechala být. Police začala věc šetřit, ovšem dělal ji jiný tým než ten, který se zabýval první větví kauzy. Výsledek? Odloženo.

Přitom pochybností kolem celé záležitosti je celá řada, například jak vůbec mohlo být utraceno tak obrovské množství peněz na reklamu v rozestavěném hotelu, kde nikdo nebydlí. Znovu připomeňme, bavíme se tu o stovkách milionů. Existovala tato reklama vůbec? Jakou měla podobu? Jak byla pro zadavatele efektivní? Pro Babiše by nebylo nic jednoduššího než vytáhnout pár fotek, kde by si každý mohl reklamu prohlédnout. To se nestalo, opět se objednávají znalecké posudky, věc se smrskává na debatu, kolik vlastně může stát reklama, a výsledek je, jaký je. Dokonale zameteno, uklizeno. Stejně měla skončit i první větev kauzy, ale Pavel Zeman do toho tehdy hodil vidle a jen proto teď Babiš musí k soudu. Policie na tom žádnou zásluhu nemá, věc chtěla také odložit.

Otrávená Bečva

Druhá záležitost je rovněž notoricky známá. Kdosi otrávil řeku Bečvu, a přestože podle řady odborníků byla na vině chemička Agrofertu DEZA, policie od začátku tvrdila, že to musel být někdo jiný. Nakonec byla na základě jednoho velmi podivného znaleckého posudku obviněna čistička Energoaqua. Policii příliš nezajímaly názory předních odborníků, kteří se veřejně vyjadřovali v tom smyslu, že je to vyloučeno. Policie si stála za svým znaleckým posudkem a celou věc předložila k soudu. Jenže ouha, okresní soud celé policejní obvinění totálně strhal, označil ho za účelově a předpojatě vedené.

Znalecký posudek byl zadán přímo proti Energoaquě a nebylo cílem hledat skutečného pachatele. Černé na bílém tu soud píše, že policie pracovala záměrně tak, aby obvinila konkrétní firmu. Pro policii je to facka jako hrom, pro veřejnost jasný důkaz, že proti Babišovi policiie nepůjde. V současnosti má policie od soudu uloženo, aby vyšetřování doplnila, což ale státní zástupce odmítá udělat a odvolává se. Pro policii tristní situace, ale v Agrofertu mohou slavit, jsou z obliga.

Kousanec v Domažlicích

Měli jsme tu dvě velké kauzy, které sleduje celý národ. Teď se ale podívejme, jak vypadá taková běžná policejní práce při malém incidentu, který je tak maximálně přestupkem. I zde se projevuje nekonečná loajalita policie k hnutí. V Domažlicích se sešli na Babišově obytňákové tour jeho příznivci. Dorazil i hlouček odpůrců, což se stává poměrně často. Jistá paní začala pískat na píšťalku, na což ji jiná paní napadla, dala jí několik pohlavků a píšťalku jí sebrala. Ta ji kousla do ruky a všecko si nahrávala.

Policie dorazila okamžitě na místo, ale na služebnu odvezla nikoliv útočnici, ale napadenou. Jak se ukázalo, ona útočnice je matka místního místostarosty Wiesnera, sama zaměstnaná na radnici. Proč policisté odvedli k výslechu napadenou a nikoliv útočnici, se zatím policie dva dny neobtěžovala sdělit. Věc byla však živě diskutována na twitteru a zajímaly se o ní média, takže policie nakonec vydala strohé stanovisko, kde píše, že se incidentem zabývá a totožnost zúčastněných jí byla po celou dobu známa a všichni podali vysvětlení. Šetření prý probíhá zcela standardně bez ohledu na osoby zúčastněných. Proč byla odvedená na služebnu jen napadená paní, jsme se tedy opět nedozvěděli.

Z těchto případů je jasné, že policie je nemocná a v kauzách týkajících se jakkoliv hnutí ANO, Agrofertu nebo Andreje Babiše, postupuje chybně. Občan se pak nemůže zbavit dojmu, že právo v České republice neplatí pro každého. Jak praví klasik, všichni jsou si rovní, ale někteří rovnější.

Zdroj: denikreferendum.cz, extra.cz, seznamzpravy.cz

